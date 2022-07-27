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Результатом війни буде деколонізація Росії, - Данілов
Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.
"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.
Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.
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Може вдосталь гопачка Бені танцювати?
Державні мужі?
Чи він вами танцює?
Всі військовослужбовці 43-ї ракетної армії на чолі з командуючим Михтюком В.О. прийняли присяггу на вірність Україні і її народу. Крім того увійшло у підпорядкування МОУ Харківське ВВКІУ ракетних війсь на чолі з колишнім командувачем 46-ї ракетної дивізії генерал-майором В.Б. Толубко. Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС до їх передислокації на територію рф залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф. Всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані на той час вже прийняли присягу рф. Тому вказані держави ніколи не контролювали СЯС, а тому не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу.
"Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї"
Зовсім не єдина.
Краще вивчайте факти перед тим, як щось розмірковувати.
а от тактичної ядерної зброї ніяких ключів не потрібно було! її просто віддали кацапам!
разные Якутии, Удмуртии, Дагестаны, и другую начинку.
а может быть, прежде чем говорить о колонизации Марса, для начала, хотя бы, Херсон вернем?
Мо', краще ту росію просто повернути у стан до її заселення антропоморфами?
но они, насколько мне память не отшибает, заключали еще и какой-то типа "договор", о нейтралитете... (хотя я могу и ошибаться)....
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8 НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ
Що характерно, у антигероїв - російської армії - командир гарнізону і єдиний справжній воїн серед кацапської *******, має (сюрприз!) українське прізвище Павлуцький. Козацькі гени не пропити...
тре його в тайному цугундері тримати, доки не чкурнуло...
хоча йому недовго вже....