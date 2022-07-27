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Данілов (1259) колонія (251)

Результатом війни буде деколонізація Росії, - Данілов

данілов

Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.

Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання боротьби з корегувальниками ворожого вогню буде розглядатись на засіданні Ставки, - Данілов

Автор: 
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Топ коментарі
+26
Для початку всю Україну включно з Кримом звільніть, а то поки 20% України завдяки зелупі окуповано
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27.07.2022 19:53
+17
это уровень официального должностного лица, или форумного баклана?
а может быть, прежде чем говорить о колонизации Марса, для начала, хотя бы, Херсон вернем?
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27.07.2022 19:51
+17
Із глибини років на нас дивиться Наполеон Бонапарт. У 1812 він теж затівав спецоперацію із деколонізації та європеїзації імперії... *********** царську армію, дійшов до москви (яку кацапи з переляку підпалили), подивився на усе ось оце, покурив із своїми генералами, подумав - і вирішив "та ну його нахій, панове месьє, пішли звідси".
Мо', краще ту росію просто повернути у стан до її заселення антропоморфами?

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27.07.2022 19:52
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Головне піар! Усі беруть приклад із Зелі !
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27.07.2022 19:39 Відповісти
Це що Прага піарилась?
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27.07.2022 19:42 Відповісти
Какой Ум !!! Какое ВИДЕНИЕ !!! Какой АНАЛИЗ !!! .
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28.07.2022 02:16 Відповісти
Короче, болото московське і те жаби розділять
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27.07.2022 19:40 Відповісти
Була віра в Данілова... Но Єрмак його затьмарив стократ в негативному сенсі...

Може вдосталь гопачка Бені танцювати?

Державні мужі?

Чи він вами танцює?
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27.07.2022 19:42 Відповісти
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю. Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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27.07.2022 19:46 Відповісти
05 квітня 1992 року вийшов Указ Президента України, а за ним - наказ міністра оборони про прийняття всього угрупування стратегічних ядерних сил (СЯС), дислокованого на території України, до складу її збройних сил, й прийнято рішення про створення в Міноборони України спеціального органу - Центра адміністративного управляння військами СЯС. Цим рішенням було адміністративно підпорядковано командуванню ЗСУ та розпочато управляння 19-ю та 46-ю ракетними дивізіями СЯС.
Всі військовослужбовці 43-ї ракетної армії на чолі з командуючим Михтюком В.О. прийняли присяггу на вірність Україні і її народу. Крім того увійшло у підпорядкування МОУ Харківське ВВКІУ ракетних війсь на чолі з колишнім командувачем 46-ї ракетної дивізії генерал-майором В.Б. Толубко. Таким чином, Україна де-факто і де-юре стала ядерною державою у 1992 році.
Натомість, в Білорусі і Казахстані СЯС до їх передислокації на територію рф залишались у підпорядкування Стратегічних сил СНД на чолі з генералом армії рф Максимовим Ю.П., який був одночасно Головнокомандуючим РВСП рф. Всі військовослужбовці СЯС у Білорусі і Казахстані на той час вже прийняли присягу рф. Тому вказані держави ніколи не контролювали СЯС, а тому не можуть вважатись такими, що набули ядерного статусу.
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27.07.2022 21:49 Відповісти
А що аке Беларусь ? Округ Московії ?
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27.07.2022 22:20 Відповісти
Про Бiлорусь ви мабуть i не чули? Дитина ЗНО....
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27.07.2022 20:22 Відповісти


"Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї"

Зовсім не єдина.
Краще вивчайте факти перед тим, як щось розмірковувати.
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27.07.2022 20:24 Відповісти
Хватить співати пєсТні про ядерну зброю. Так, вона була на території України, за рахунок України вона утримувалась, але ключі для її застосування всерівно були в москві. До того ж боєголовки були вже старі, їх треба було міняти, а в Україна невзмозі була їх ані утилізувати, ані замінити. Ми до сих пір відпрацьоване ядерне паливо від АЕС вивозили на кацапію для зберігання та переробки. Так, що ЯЗ в Україні була, але нажаль для України це була обуза. А питанням цієї зброї політики тільки піаряться.
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27.07.2022 20:49 Відповісти
от тіко не ***** "ключі" потрібні були до стратегіяної ядерної зброї! і ті, як кажуть фахівці, ламалися на раз!

а от тактичної ядерної зброї ніяких ключів не потрібно було! її просто віддали кацапам!
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28.07.2022 00:01 Відповісти
деканализация ? ))) так там и так не везде канализация есть )))
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27.07.2022 19:46 Відповісти
Нет, Данилов просто оДЕКОЛОНа нанюхался.
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27.07.2022 20:00 Відповісти
Одеколонизацию нужно провести, вместо бояры
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27.07.2022 20:41 Відповісти
Як в калюжу перднув, стратег хрінів!
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27.07.2022 19:50 Відповісти
що із сказаного тобі не подобається?
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27.07.2022 20:36 Відповісти
зараз би луганському гопніку-мафіозі з 90х розказувати про деколонізацію його улюбленої расісі
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27.07.2022 19:50 Відповісти
кацарила *****, ти знаєш що таке 90-ті?
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27.07.2022 20:37 Відповісти
Результатом будет колоноскопия России - из её кишечника повымывают
разные Якутии, Удмуртии, Дагестаны, и другую начинку.
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27.07.2022 19:51 Відповісти
это уровень официального должностного лица, или форумного баклана?
а может быть, прежде чем говорить о колонизации Марса, для начала, хотя бы, Херсон вернем?
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27.07.2022 19:51 Відповісти
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27.07.2022 20:10 Відповісти
Краще так - "У моєму мозку я вже...все..."
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27.07.2022 20:31 Відповісти
Із глибини років на нас дивиться Наполеон Бонапарт. У 1812 він теж затівав спецоперацію із деколонізації та європеїзації імперії... *********** царську армію, дійшов до москви (яку кацапи з переляку підпалили), подивився на усе ось оце, покурив із своїми генералами, подумав - і вирішив "та ну його нахій, панове месьє, пішли звідси".
Мо', краще ту росію просто повернути у стан до її заселення антропоморфами?

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27.07.2022 19:52 Відповісти
Пане, в нарабсее 200 колонiзованих москалями народiв. Чим вони вам завинили? Особливо чукчi... З усiеi решти народiв конглмерату билися до кiнця, тому на вiдмiну вiд iнших народ в Сибiру вони понад 100 рокiв переможно робили спротив москалями... Та перед москальскою бормотухою не встояли. "Гаряча вода" свое зробила. Чукчiв москалi останнiми поработили. Тепер чукчi - вимираюча гiлка каазлабадii.
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27.07.2022 20:09 Відповісти
на счет чукчей не надо! московиты так и не смогли их покорить..... почему, вы думаете, кацапы понавыдумывали столько анекдотов именно про чукчей? да потому, что они их люто ненавидят.....
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27.07.2022 20:15 Відповісти
Я же - об этом. Сто лет не могли покорить, но взяли подступно, водкой. вЕДЬ ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ШО ЧУКЧЕ 50 ГРАММ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЗАБУХАНЫМ ПОТЕРЯТЬСЯ, в луже на улице.
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27.07.2022 20:18 Відповісти
а, это да! вечный союзник русского.......
но они, насколько мне память не отшибает, заключали еще и какой-то типа "договор", о нейтралитете... (хотя я могу и ошибаться)....
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27.07.2022 20:27 Відповісти
Оповідання в тему:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8 НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

Що характерно, у антигероїв - російської армії - командир гарнізону і єдиний справжній воїн серед кацапської *******, має (сюрприз!) українське прізвище Павлуцький. Козацькі гени не пропити...
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28.07.2022 00:45 Відповісти
А, ну якщо так, то норм. Щоб від "росії" тільки ота московія і залишилась, а решта - багато незалежних держав.
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27.07.2022 20:46 Відповісти
Для початку всю Україну включно з Кримом звільніть, а то поки 20% України завдяки зелупі окуповано
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27.07.2022 19:53 Відповісти
Таке відчуття що вони всі балакають заради того щоб набити собі рейтинги((((( ви кроваві скоти які йдуть слідом людської крові
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27.07.2022 19:53 Відповісти
Данілов-95...
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27.07.2022 19:55 Відповісти
Данілов "іже с нім" "квартал зепуніноїдів" , коли буде у Вашому виконанні дерашизація окупованих , при Вашій "зепутінські" допомозі частина окупованої території України.?
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27.07.2022 20:05 Відповісти
Первое здравое и разумное заявление украинского официального лица (любая другая "победа" не даст ни Украине, ни миру безопасности и однозначно будет означать не мир, а ВРЕМЕННОЕ перемирие до скорой следующей еще более кровопролитной войны)!
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27.07.2022 20:07 Відповісти
Зачетно лизнул, респект. Новенький в подоляшобле?
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27.07.2022 20:22 Відповісти
рашистське козломорде лайно, їди присядь на пляшку
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27.07.2022 20:43 Відповісти
По себе не судят. Никому дифирамбы и оды не пою! Раньше слышал заявления, чт "победой" будут считать состодяние до 24 февраля 2022, потом на 1991 год, но это все лажа и только сейчас первая разумная мысль, что ымперия должна развалится (иначе все жертвы напрасны и мира не будет), другое дело как этого добиться, но это отдельная тема для дисскусий!
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27.07.2022 21:14 Відповісти
Но такая победа врядли случится при жизни ***** и его клики.
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27.07.2022 22:40 Відповісти
Чхати на їх сраних бурятів. Україна мусить зробити ракету, зробити заряд в мегатони щоб без вагань помститись виродкам за все. Всіх убитих за всі руйнування
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27.07.2022 20:07 Відповісти
будь спок...уже...есть...
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27.07.2022 20:12 Відповісти
ЗЫ... Спасибо Пороху и заброшенным криворожским глубоким шахтам.
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27.07.2022 20:14 Відповісти
Рашу надо развалить
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27.07.2022 20:09 Відповісти
До лунного пейзажа.
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27.07.2022 20:11 Відповісти
Если Демченко бил его зам, про что можно говорить
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27.07.2022 20:18 Відповісти
він в усіх замом/пом/совет був.
тре його в тайному цугундері тримати, доки не чкурнуло...
хоча йому недовго вже....
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27.07.2022 23:29 Відповісти
Хіба в обов'язки на цій посаді входить гадання в майбутнє?Краще займайтеся своїм,а що буде там на болотах чи лісах,то китайці вирішать.
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27.07.2022 20:19 Відповісти
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27.07.2022 20:24 Відповісти
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27.07.2022 20:36 Відповісти
І лальше ...
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27.07.2022 20:38 Відповісти
як це чмо микалось за питання про постачання ел.енергіі з білорурусіі,а тут він грозний поц.чоловік який не верішує нічого і сам ніхто
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27.07.2022 20:41 Відповісти
Сосалкіна - це ти?
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27.07.2022 20:47 Відповісти
Дай то Бог. Первой независимой и суверенной станет Чеченская республика Ичкерия. Рамзанку Дырова публично повесят на площади в центре Грозного.Аминь.
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27.07.2022 20:47 Відповісти
Амінь!
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27.07.2022 20:52 Відповісти
А може вже вистачиь постійно язиком молоти? Дістали вже цією балаканиною.
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27.07.2022 20:54 Відповісти
Плохая примета, когда языком начинают россию делить, обязательно, случаются всякие неприятности в Украине.
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27.07.2022 20:57 Відповісти
рабсию никто делить и не будет, всу просто утилизирует штыки, на которых она держится.
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27.07.2022 21:55 Відповісти
Забрали вже губошльопи, вже й Херсоні такий кацапський движ від всіх цих розмов що хз як там розвиватимуться події, краще говорити після того як зробили.
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27.07.2022 21:05 Відповісти
Ниякої росії після розпаду бути неповинно взагалі, це лише назва імперії. Залишитсь повинні масковская народная республика, расчленинградская народная республика и остальньіе республики на землях коренньіх народов.
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27.07.2022 21:14 Відповісти
когда будет уничтожена и разгромлена фсбшная пятая колона Єрмака, захватившая ключевие пости в органах власти и безопасности Украини? вот в чем вопрос
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27.07.2022 21:50 Відповісти
Усі наші политични діячи злодії та трошки ванги. Закривають очі та вангують...
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27.07.2022 22:17 Відповісти
Ми повинні забрати всю свою територію, створити демілітаризовані республіки на території рф в глибину на пару сотень км. Це має бути республіки Вороніжська, Волгоградська, Брянська. Прикордонні землі такі як Білгород, Ростов, Краснодар повинні бути взяті репараціями. А Брянщину та інше ми повинні виміняти в рф на пару трильйонів доларів які вони нам будуть платити чи віддавати ресурсами. І лише при таких умовах вони більше ніколи на нас не нападуть, та будуть один одного бити за будь-які погані слова в нашу сторону щоб не дай Бог ці слова нас не спровокували.
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28.07.2022 00:43 Відповісти
ДЕСЬ ТАК
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28.07.2022 00:45 Відповісти
Данилов дибіл.Просто дибіл.
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28.07.2022 09:33 Відповісти
 
 