Росіяни обстріляли 3 громади Сумщини, жертв немає, - Живицький
Російська армія в середу 27 липня обстріляла з реактивних систем залпового вогню Шосткинський район Сумщини, без постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні вдень росіяни били по Шосткинському району. Без жертв і руйнувань", - написав він.
За його словами, після 13:00 було чотири приходи зі ствольної артилерії по території Есманьської громади і близько 18:00 - з мінометів було 10 обстрілів території Середино-Будської територіальної громади.
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