УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10699 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 242 5
обстріл (27087) Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Росіяни обстріляли 3 громади Сумщини, жертв немає, - Живицький

живицький

Російська армія в середу 27 липня обстріляла з реактивних систем залпового вогню Шосткинський район Сумщини, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні вдень росіяни били по Шосткинському району. Без жертв і руйнувань", - написав він.

За його словами, після 13:00 було чотири приходи зі ствольної артилерії по території Есманьської громади і близько 18:00 - з мінометів було 10 обстрілів території Середино-Будської територіальної громади.

Також читайте: Корегував артобстріли прикордоння Сумщини: Контррозвідка СБУ затримала агента РФ. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишіть вже брати-росіяни, чого стидатись?
показати весь коментар
28.07.2022 00:32 Відповісти
А тут Данілов заявив,що прийде час і рука не завагається дати у відповідь((Коли ж це буде?Сподіваюсь він це заявляв щоб не налякати агресора((
показати весь коментар
28.07.2022 00:41 Відповісти
Потвори рашинські , чекайте і від нас подаруночки , - від нашого столу ,
до вашого столу, кляті русоФашисти !!😠
показати весь коментар
28.07.2022 00:48 Відповісти
Не до столу - до погосту.
показати весь коментар
28.07.2022 03:15 Відповісти
Щоб кожне їхнє свято було поминками.
показати весь коментар
28.07.2022 03:17 Відповісти
 
 