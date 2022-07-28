УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10699 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 822 4
обстріл (27087) Харків (5428)

У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

пожежа,харків

У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряна тривога була оголошена о 00:02.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поки про пошкодження не повідомляється. Всіх жителів Харкова просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

Також дивіться: Наслідки ракетного удару РФ по Харкову та області: пошкоджені завод, коледж, горіли автівки, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони так місто розвалять до кінця року ...що ж робити ,бідний Харків
показати весь коментар
28.07.2022 00:57 Відповісти
Робити одне відкинути від Харкова.Питання до генерального штаба.
показати весь коментар
28.07.2022 01:20 Відповісти
Куди відкинути? Вони б'ють не лише з Бєлгородщини, а й з акваторії ЧМ та Каспію...
показати весь коментар
28.07.2022 01:46 Відповісти
Рашисти Харків з лиця землі стирають, а боневтік та його ручні пси про контрнаступ™ лапшу розвішують по вухах
показати весь коментар
28.07.2022 02:06 Відповісти
 
 