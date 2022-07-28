У Харкові пролунали вибухи, в місті оголошено повітряну тривогу

У Харкові вночі 28 липня пролунало чотири вибухи. Повітряна тривога була оголошена о 00:02.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поки про пошкодження не повідомляється. Всіх жителів Харкова просять залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

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