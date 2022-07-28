Це був його сотий виліт, - Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя Кукурбу

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять про героя України льотчика Олександра Кукурбу, який 26 липня загинув, захищаючи Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час свого звернення.

"За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі.

У квітні в Маріїнському палаці, у білій залі героїв України я вручив йому орден "Золота Зірка".

Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати", - підкреслив Зеленський.

Як інформував Цензор.НЕТ, під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.