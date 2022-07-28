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авіація (4045) Герой України (299) Зеленський (22429) смерть (6709)

Це був його сотий виліт, - Зеленський вшанував загиблого льотчика-героя Кукурбу

кукурба

Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять про героя України льотчика Олександра Кукурбу, який 26 липня загинув, захищаючи Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час свого звернення.

"За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі.

У квітні в Маріїнському палаці, у білій залі героїв України я вручив йому орден "Золота Зірка".

Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати", - підкреслив Зеленський. 

Як інформував Цензор.НЕТ,  під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.

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Топ коментарі
+23
Вічна пам'ять Герою 🙏🙏
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28.07.2022 01:19
+20
Військові зараз і після війни - це наше найбільше надбання, як нації. Шана їм і подяка до останнього дня. Такі герої - це цвіт нації. Втрати важкі, а для близьких це трагедії на все життя.
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28.07.2022 02:08
+20
Герой!
Вдумайтесь - 100-й бойовий виліт.
Царство небесне йому.
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28.07.2022 03:06
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Вічна пам'ять Герою 🙏🙏
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28.07.2022 01:19 Відповісти
Сумно і боляче втрачати наших мужніх Героїв 😪😪😪
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28.07.2022 01:46 Відповісти
Вічна Пам'ять, Брате!!! Спасибі!!! Немає слів …..
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28.07.2022 01:50 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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28.07.2022 02:00 Відповісти
Військові зараз і після війни - це наше найбільше надбання, як нації. Шана їм і подяка до останнього дня. Такі герої - це цвіт нації. Втрати важкі, а для близьких це трагедії на все життя.
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28.07.2022 02:08 Відповісти
Герой!
Вдумайтесь - 100-й бойовий виліт.
Царство небесне йому.
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28.07.2022 03:06 Відповісти
Вважаю що коментарі ЗЕублюдка це насмішки над пам'яттю про Героя
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28.07.2022 04:30 Відповісти
Приєднуюсь. Вшановує пам'ять, нагороджує посмертно - це все, на що він здатен. На усе інше потрібні сталеві яйця, яких нема
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28.07.2022 07:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.07.2022 08:58 Відповісти
Шана
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28.07.2022 09:24 Відповісти
говорят что свои сбили по ошибке
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28.07.2022 11:05 Відповісти
говорят, в москве кур доят...
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28.07.2022 12:23 Відповісти
 
 