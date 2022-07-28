У торговому порту Одеси сталася пожежа
У торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа. На місці над ліквідацією події працюють рятувальники ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом, в місті не була оголошена повітряна тривога.
Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".
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УКРАЇНО4КА
показати весь коментар28.07.2022 03:25 Відповісти Мені подобається 4
Alex Sh 3f792b25
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Post-AV
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Small Jerboa
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