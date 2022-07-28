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Одеса (5321) пожежа (4243)

У торговому порту Одеси сталася пожежа

порт,одеса,

У торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа. На місці над ліквідацією події працюють рятувальники ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За попередньою інформацією, інцидент не пов'язаний з обстрілом, в місті не була оголошена повітряна тривога.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежі на Одещині, які стались внаслідок ракетних ударів РФ. ФОТО

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Мабуть НЛО.....
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28.07.2022 03:25 Відповісти
недостача чі шо
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28.07.2022 05:28 Відповісти
Пожары и дестабилизация работы - диверсантов ещё никто не отменял. У нас тоже развлекаются суки каждый день. По 5-6 анонимных звонков или электронных сообщений о минировании. Аэропорт вообще каждый день "минируют" уже больше недели, а это эвакуация и перерыв в работе на несколько часов, затраты, выезд спецслужб.
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28.07.2022 09:10 Відповісти
Диверсія або саботаж
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28.07.2022 09:10 Відповісти
 
 