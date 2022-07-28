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обстріл (27110) Харківщина (6053)

Росіяни завдали ударів по Чугуєву, є руйнування житлових будинків

обстріл,харківщина

Вранці 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Галина Мінаєва - чугуївський міський голова.

"Шановна громадо! Думаю, всі ви чули як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань у різних мікрорайонах міста.

Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Мінаєва попросила жителів міста цього дня максимально обмежити пересування містом і за можливості триматися поблизу укриттів.

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скільки ***** в них того заліза ніяк не можут накидатися -- шо за люди такі дикі
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28.07.2022 08:32 Відповісти
Є історичне визначення кацапа, НЕлюдЬ.
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28.07.2022 10:39 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:37 Відповісти
 
 