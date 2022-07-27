Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти, - Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував твердження, що російським окупаційним військам легко вдалося захопити 30% території області.

"Твердження про те, що ворог "легко захопив" 30% території Харківської області щонайменше некоректне, а за великим рахунком неправильне. Щоб зайти, наприклад, до Ізюма, російським окупантам довелося понад місяць вести дуже важкі бої і понести дуже великі втрати у живій силі та техніці", - сказав Синєгубов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за цей час окупанти завдали по Ізюму 476 ракетних ударів - більше, ніж у будь-якому місті в Україні, включно з Маріуполем.

"Сьогодні на Ізюмському напрямку також тривають запеклі бої, ворог там щодня зазнає дуже великих втрат. На цьому напрямку інтенсивність бойових дій одна з найвищих в Україні. Отже, за захоплення частини Харківщини ворог заплатив дуже високу ціну і продовжує її платити щодня", - наголосив Синєгубов.

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За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення РФ керівники Харкова та області діяли за алгоритмом, визначеним воєнним станом, і підтримували постійний контакт із військовими та вищим керівництвом держави.

"З першої години і я особисто, і мер міста, і всі міські та обласні служби були на постійному зв'язку з військовими та вищим керівництвом держави, і робили все можливе для організації оборони Харківщини, підтримки життєдіяльності населених пунктів області, роботи комунальних служб. Все робилося за алгоритмом, визначеним воєнним станом", - сказав Синєгубов.

На його думку, це дало змогу виконати стратегічні завдання. Зокрема, ворог упустив можливість захопити Харків, як планував, у перші дні війни, і його відігнали від міста. Крім того, було налагоджено роботу щодо залучення до лав ЗСУ добровольців, системи забезпечення військових усім необхідним, організовано гуманітарну допомогу мирному населенню.

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"Зараз вся ця робота триває, головні пріоритети не змінилися - це всіляке можливе сприяння ЗСУ та соціальне забезпечення цивільного населення", - сказав Синєгубов.

Водночас він відмовився коментувати позицію, яку в перші дні широкомасштабного вторгнення зайняв Роман Дудін, який на той час був начальником УСБУ в області, зазначивши лише, що оцінку діям або бездіяльності Дудіна мають давати правоохоронні органи.

На думку голови Харківської ОВА, зраду та колабораціонізм не можна назвати масовим явищем, зокрема й на тимчасово окупованих територіях у регіоні.

"Більшість навіть тих, хто опинився на тимчасово окупованій території і страждає від тиску окупантів, співпрацювати з ворогом відмовляються. Щодо колаборантів, то ними активно займаються правоохоронні органи. Всі факти добровільної співпраці з противником документуються, порушуються відповідні кримінальні провадження, оформлюються підозри як заочно, і очно. Кожен із колаборантів рано чи пізно отримає заслужене покарання", - сказав Синєгубов.

Він нагадав, що є випадки, коли окупанти, використавши колаборантів і зрадників, самі ж позбавляються їх. Зокрема, росіяни заарештували міського голову Куп'янська Геннадія Мацегору, який допомагав їм захопити місто.

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Синєгубов запевнив, що відколи українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли на півночі області впритул до держкордону, окупанти не захопили жодного метра, процес деокупації регіону триває.

"Із травня звільнили 23 населені пункти. На більшості ділянок фронту в Харківській області ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не захопленні нових територій. Поки бойові дії тривають, наші захисники мають певні успіхи. Не всю інформацію можна оприлюднити відразу", - сказав Синєгубов.

"Втім, давати оцінки діям військових на окремих театрах бойових дій, яким є, зокрема й Харківщина, у відриві від стратегічних завдань, і коли бойові дії ще тривають, рано та шкідливо. Зараз можу лише стверджувати, що наші військові спільно з політичним керівництвом на всіх рівнях та за підтримки українського суспільства роблять усе можливе, а найчастіше навіть неможливе для захисту нашої держави та перемоги над ворогом. І ми цю перемогу обов'язково одержимо", - підсумував глава ОВА.

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