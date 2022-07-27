С мая на Харьковщине освобождены 23 населенных пункта, - Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг утверждение, что российским оккупационным войскам легко удалось захватить 30% местности области.

"Утверждение о том, что враг "легко захватил" 30% территории Харьковской области, по меньшей мере, некорректно, а по большому счету неправильно. Чтобы зайти, например, в Изюм, российским оккупантам пришлось больше месяца вести очень тяжелые бои и понести очень большие потери в живой силе и технике", - сказал Синегубов в комментарии агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что за это время оккупанты нанесли по Изюму 476 ракетных ударов - больше, чем по любому городу в Украине, включая Мариуполь.

"Сегодня на Изюмском направлении также продолжаются ожесточенные бои, враг там ежедневно несет очень большие потери. На этом направлении интенсивность боевых действий одна из самых высоких в Украине. Так что за захват части Харьковщины враг заплатил очень высокую цену и продолжает ее платить ежедневно", - подчеркнул Синегубов.

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По его словам, с самого начала широкомасштабного вторжения РФ руководители Харькова и области действовали по алгоритму, определенному военным положением, и поддерживали постоянный контакт с военными и высшим руководством государства

"С первых часов и я лично, и мэр города, и все городские и областные службы были на постоянной связи с военными и высшим руководством государства, и делали все возможное для организации обороны Харьковщины, поддержки жизнедеятельности населенных пунктов области, работы коммунальных служб. Все делалось по алгоритму, определенному военным положением", - сказал Синегубов.

По его мнению, это позволило выполнить стратегические задачи. В частности, враг упустил возможность захватить Харьков, как планировал, в первые дни войны, и его отогнали от города. Кроме того, была налажена работа по привлечению в ряды ВСУ добровольцев, система обеспечения военных всем необходимым, организована гуманитарная помощь мирному населению.

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"Сейчас вся эта работа продолжается, главные приоритеты не изменились – это всяческое возможное содействие ВСУ и социальное обеспечение гражданского населения", - сказал Синегубов.

Вместе с тем, он отказался комментировать позицию, которую в первые дни широкомасштабного вторжения занял Роман Дудин, бывший в то время начальником УСБУ в области, отметив лишь, что оценку действиям или бездействию Дудина должны давать правоохранительные органы.

По мнению главы Харьковской ОВА, предательство и коллаборационизм нельзя назвать массовым явлением, в том числе и на временно оккупированных территориях в регионе.

"Большинство даже тех, кто оказался на временно оккупированной территории и страдает от давления оккупантов, сотрудничать с врагом отказываются. Что касается коллаборантов, то ими активно занимаются правоохранительные органы. Все факты добровольного сотрудничества с противником документируются, возбуждаются соответствующие уголовные производства, оформляются подозрения как заочно, так и очно. Каждый из коллаборантов рано или поздно получит заслуженное наказание", - сказал Синегубов.

Он напомнил, что есть случаи, когда оккупанты, использовав коллаборантов и предателей, сами же избавляются от них. В частности, россияне арестовали городского голову Купянска Геннадия Мацегору, который помогал им захватить город,.

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Синегубов заверил, что с тех пор, как украинские защитники оттеснили врага от окраин Харькова и вышли на севере области вплотную к госгранице, оккупанты не захватили ни одного метра, процесс деоккупации региона продолжается.

"С мая освободили 23 населенных пункта. На большинстве участков фронта в Харьковской области ВСУ заставили врага сконцентрироваться на обороне, а не захвате новых территорий. Пока боевые действия продолжаются, наши защитники имеют определенные успехи. Не всю информацию можно обнародовать сразу", - сказал Синегубов.

"Впрочем, давать оценки действиям военных на отдельных театрах боевых действий, которым является в том числе и Харьковщина, в отрыве от стратегических задач, и когда боевые действия еще продолжаются, рано и вредно. Сейчас могу только утверждать, что наши военные совместно с политическим руководством на всех уровнях и при поддержке украинского общества делают все возможное, а зачастую даже невозможное для защиты нашего государства и победы над врагом. И мы эту победу обязательно одержим", - подытожил глава ОВА.

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