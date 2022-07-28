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USAID виділило Україні додаткові $74 млн на гумдопомогу, - Маркарова

usaid

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило додаткові $74 млн на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

"USAID виділяють додаткові 74 млн дол для гуманітарної допомоги Україні", - написала вона.

За її словами, це додаткове фінансування буде спрямовано на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансами, а також дозволить отримати необхідне медичне обслуговування та психологічну підтримку.

"Пріоритети, які ми обговорили докладно з Адміністраторкою Пауер під час візиту Першої Леді Олени Зеленської до Вашингтона", - наголосила Маркарова.

Також читайте: Після російського обстрілу Одеси почалася розробка "плану Б" для експорту українського зерна, - глава USAID Пауер

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По гуманітарці це дєрьмак
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28.07.2022 09:36 Відповісти
ооо...зараз піде жара розпилу..

капець, нам потрібна комісія наглядачів з віжнародної спільноти, бо ці недоклоуни все ж по офшорах розтащать..

і вже на часі, походу, починати орештовувати офшорні рахунки слуг, поки з народу останні шкарпетки не стягнули...
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28.07.2022 09:38 Відповісти
Допомога надходить,а пораненим захисникам в лікарнях не вистачає медперсоналу,щоб допомогти ,чистої білизни,особистих речей.А ми про корбанів піклуємось і закликаємо захищати його.Запевняю: у пана Геннадія все буде в порядку.А ось про наших поранених,я бачу,піклуватись нікому?
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28.07.2022 10:03 Відповісти
 
 