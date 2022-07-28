USAID виділило Україні додаткові $74 млн на гумдопомогу, - Маркарова

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило додаткові $74 млн на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

"USAID виділяють додаткові 74 млн дол для гуманітарної допомоги Україні", - написала вона.

За її словами, це додаткове фінансування буде спрямовано на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансами, а також дозволить отримати необхідне медичне обслуговування та психологічну підтримку.

"Пріоритети, які ми обговорили докладно з Адміністраторкою Пауер під час візиту Першої Леді Олени Зеленської до Вашингтона", - наголосила Маркарова.

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