УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9018 відвідувачів онлайн
Новини
3 412 18
евакуація (2247) Донецька область (7587) бойові дії (3233) Верещук (674)

Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватися із регіону

евакуація

Влада України закликає мешканців Донеччини терміново евакуюватися із регіону.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", - зауважила вона.

За її словами, влада готує мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаються сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу.

"Звертаюся до мешканців Донеччини: Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тому, будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!", - додає віцепрем'єрка.

Також читайте: Важкохворі українці або ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати заявку на програму медевакуації, - МОЗ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Все, що анонсує Верещук, закінчується погано для України і її народу
показати весь коментар
28.07.2022 10:42
+7
Ні, це звичайно добре - евакуюватися. А куди? Може Верещучка зі своїм патроном Зєлєнскім подбала про житло, роботу, школи, садки для евакуйованих? Чи будуть жити на дорогах і їсти асфальт? Тим паче, що велике злодійництво навіть під час війни апетити не зменшило і хавальник не прикрило.
показати весь коментар
28.07.2022 10:46
+5
От ще придурошна зі своїми закликами. Куди евакуюватись і за який кошт?
показати весь коментар
28.07.2022 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця завжди попереджує , куди буде контрнаступ.
показати весь коментар
28.07.2022 10:39 Відповісти
Все, що анонсує Верещук, закінчується погано для України і її народу
показати весь коментар
28.07.2022 10:42 Відповісти
Нафіга? Вони асвабадітєлєй чекають. Нехай там і залишаються...
показати весь коментар
28.07.2022 10:43 Відповісти
Ти,курво й.бане, чекати не станеш,кацапня ще за 300 км буде,а ти одразу дрименеш до Польщі,з повними штанями гімна.
показати весь коментар
28.07.2022 11:06 Відповісти
Тебе б таке,в твою хату... Отож би хавльника своего не тодi не роззявав
показати весь коментар
28.07.2022 12:38 Відповісти
на крыше автобуса рисуйте кресты
показати весь коментар
28.07.2022 10:43 Відповісти
Вона має рацію, бо життя сьогодні коштує нічого. Та і ЗСУ буде спокійніше без цивільних. Евакуацію треба було ще в лютому провести, а не під вогнем
показати весь коментар
28.07.2022 10:45 Відповісти
Ні, це звичайно добре - евакуюватися. А куди? Може Верещучка зі своїм патроном Зєлєнскім подбала про житло, роботу, школи, садки для евакуйованих? Чи будуть жити на дорогах і їсти асфальт? Тим паче, що велике злодійництво навіть під час війни апетити не зменшило і хавальник не прикрило.
показати весь коментар
28.07.2022 10:46 Відповісти
Усі готуються . І західні ( не заходні ) країни , щоб допомогти від щирого серця . І власники квартир , щоб підняти ціну з 20 до 25 . Свої ж люди , одна країна .
показати весь коментар
28.07.2022 10:47 Відповісти
От ще придурошна зі своїми закликами. Куди евакуюватись і за який кошт?
показати весь коментар
28.07.2022 10:48 Відповісти
влада може тільки пздіти якусь хйню і створювати штаби.
показати весь коментар
28.07.2022 10:50 Відповісти
Яка область наступна на евакуацію?
показати весь коментар
28.07.2022 10:56 Відповісти
Дніпропетровська?
показати весь коментар
28.07.2022 11:13 Відповісти
Я би закликав б, не мешканців Донеччини терміново евакуюватися із регіону, а тільки Українців! Інакше, знову рецидивісти, та гопники прийдуть до влади, як що зайвехромосоми там залишаться!
показати весь коментар
28.07.2022 11:22 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share&fbclid=IwAR0UCvgHWXyG2LOiY5jQ8b3ZXEWZM2AN3mksG_abGFSZCgvc4I0uAqgtx3o https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share
показати весь коментар
28.07.2022 11:28 Відповісти
Взагалі у цієї Кончіти бувають якісь інші пропозиції, крім закликів до евакуації. Посаду змінила, говорить те саме. Дуже "вагома" підтримка і допомога і це називається, що вона "працює".
показати весь коментар
28.07.2022 11:51 Відповісти
Скоро Верещучка закликатиме українців евакуюватися з України
показати весь коментар
28.07.2022 12:44 Відповісти
За що люди житло винаймати будуть? В самому занедбаному селі аренда від 2000+!комунальні послуги. За що орендувати? За ті 2200 що ви платите і то з затримками???? В селах роботи немає. В містах оренда від 8 тис за однокімнатну + комунальна. Ви геть з глузду там вже поїхали?
показати весь коментар
28.07.2022 14:36 Відповісти
 
 