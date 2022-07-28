Єгипет скасовує контракти на 240 тис. тонн українського зерна, - Reuters
Єгипет скасував контракти на 240 000 тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.
У травні агентство Reuters повідомило, що близько 300 000 тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні, причому один вантаж застряг у порту, а чотири інших ще не були відвантажені.
Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.
"Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для надання вантажів. У Виданні нагадали, що минулого тижня Росія та Україна підписали угоду про відновлення чорноморського експорту зерна та добрив, заблокованих через війну. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки", - йдеться у матеріалі.
Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 доларів США за тонну пшениці. За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ, але очікується, що він відпливе, коли отримає зелене світло від офіційних осіб порту.
Будь ласка, зачекайте...
Ціна за тонну: от 9590 грн
ду-май-те..
зерно взимку пропаде ?
не думаю
Цікаво, містралі вони теж так само перекупили?
Хитрий народець- з рашкою в лівії воювали разом, зброю купували в них, але й з америкою в дружніх відносинах
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
(По Украине сейчас цена 70 баксов, так что на экспорт, с комиссионными Турции и высокой ценой фрахтовки, будет примерно 250)
"Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов"
Хоч один нормальний Договір бачив?
Пункт на кшталт "Форсмажор" є у будь-якому договорі, війна підпадає під цей пункт, так що
ніяких позовів від Єгипта в принципі бути не могло.
Доречі, бажано засвоїти значення терміну - "бот" і використовувати його за призначенням.
Тупі бувають тролі (люди), бот тупим чи розумним бути не може.
Так що Ваш комент, в данному випадку, ні про що...