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Єгипет (391) зерно (3092) порт (2016)

Єгипет скасовує контракти на 240 тис. тонн українського зерна, - Reuters

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Єгипет скасував контракти на 240 000 тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

У травні агентство Reuters повідомило, що близько 300 000 тонн української пшениці, купленої Єгиптом, застрягли в Україні, причому один вантаж застряг у порту, а чотири інших ще не були відвантажені.

Як повідомили два джерела, Генеральне управління поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири невантажені вантажі, Nibulon і Inerco, від своїх контрактних зобов'язань. На такий крок пішли незважаючи на те, що в контрактах GASC немає положення про форс-мажор.

"Раніше GASC надала торговим домам відстрочку для надання вантажів. У Виданні нагадали, що минулого тижня Росія та Україна підписали угоду про відновлення чорноморського експорту зерна та добрив, заблокованих через війну. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було узгоджено угоду про відновлення доставки", - йдеться у матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв’язку з підписанням "зернової угоди" у Чорному морі відновлено роботу трьох українських портів, - ВМС

Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку, заявляли тоді трейдери. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 доларів США за тонну пшениці. За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорноморськ, але очікується, що він відпливе, коли отримає зелене світло від офіційних осіб порту.
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Топ коментарі
+46
Наверное у рашки ворованное за полцены купить хотят
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28.07.2022 11:08
+31
Тепер зрозуміло навіщо Лавров по єгиптам їздив )
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28.07.2022 11:12
+27
вас не удивило.... что ждали пшеницу более чем 7 месяцев-- а когда она вот вот придет отказались от нее.. Египет как и все арабско нигерско желторотое ***** еще те... и часто лежат под Москвой...
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
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28.07.2022 11:15
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рашка перекупила, та й фіг з тим Єгиптом.
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28.07.2022 11:06 Відповісти
Пелет для опалення, Київ:

Ціна за тонну: от 9590 грн

ду-май-те..

зерно взимку пропаде ?
не думаю
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28.07.2022 12:58 Відповісти
негры заберут
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28.07.2022 11:07 Відповісти
Наверное у рашки ворованное за полцены купить хотят
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28.07.2022 11:08 Відповісти
На 2 бананах решили усидеть.
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28.07.2022 11:12 Відповісти
Та ж думка й у мене промайнула.
Цікаво, містралі вони теж так само перекупили?
Хитрий народець- з рашкою в лівії воювали разом, зброю купували в них, але й з америкою в дружніх відносинах
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28.07.2022 12:07 Відповісти
А як ви хтiли. Напараша iм будуе атомну електростанцiю... Там дружба - навiки, ще з часiв минулого вiку(побудова асуанськоi дамби)... "Хай живе" дiло товариша Насера...
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28.07.2022 12:32 Відповісти
Тепер зрозуміло навіщо Лавров по єгиптам їздив )
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28.07.2022 11:12 Відповісти
Єгиптяни з кацапами п'ядесят років дружбу водять як що хтось не в темі.
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28.07.2022 12:15 Відповісти
Там просвет был с Анваром Садатом
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28.07.2022 12:36 Відповісти
Но его замочили.
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28.07.2022 12:37 Відповісти
рузьке бабло пабєділо єгіпєт. квартальний кулєба про@бал.
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28.07.2022 11:13 Відповісти
походу, українське зерно "народ побєдітєль"-кацапи запропонував придбати у Мокші, як руzzкоє- те саме тільки вже набагато дешевше, бо крадене..
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28.07.2022 11:14 Відповісти
вас не удивило.... что ждали пшеницу более чем 7 месяцев-- а когда она вот вот придет отказались от нее.. Египет как и все арабско нигерско желторотое ***** еще те... и часто лежат под Москвой...
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
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28.07.2022 11:15 Відповісти
нехай гризуть сухарі
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28.07.2022 12:18 Відповісти
Дуже заохотять їсти, самі прийдуть. В ********* світі все міняється дуже швидко. Бізнес бізнесом, а їсти хочеться завжди.
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28.07.2022 11:17 Відповісти
Не купили по $360, купят по $500 делов то.
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28.07.2022 11:25 Відповісти
Наоборот, это старый контракт, там цена около 700 баксов. Отменили по 700, сделают новую заявку на 250 баксов.
(По Украине сейчас цена 70 баксов, так что на экспорт, с комиссионными Турции и высокой ценой фрахтовки, будет примерно 250)
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28.07.2022 11:30 Відповісти
"Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну Джерело:
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28.07.2022 12:06 Відповісти
Пускай песок жрут
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28.07.2022 11:33 Відповісти
сосите ***.......
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28.07.2022 11:38 Відповісти
******
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28.07.2022 11:44 Відповісти
У рашки зараз перевага, Ху*ло їздить по Африці і пробиває контракти, а в цей час порти Одеси під можливими обстрілами. Наші поци разом з МЗС повинні теж якось працювати з покупцями інакше рашка все продасть, а наші поки теляться, то все про*буть.
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28.07.2022 11:46 Відповісти
Звичайно перевага, бо як показав час, що все-таки для України було важливіше будувати ракети, щоб захистити порти, а не дороги, по яких кацапи вивозять наше крадене зерно.
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28.07.2022 11:57 Відповісти
Лавров привіз їм вівса з своїх конюшень
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28.07.2022 11:53 Відповісти
*****, куча тупих ботів. Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов і не вимагаючі відшкодування чи виконання контракту по зафіксованим в ньому цінах.
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28.07.2022 12:07 Відповісти
Значит арабы не уверены на 100500 в кацапосвязях. Не хотят рвать мосты за собой...
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28.07.2022 12:41 Відповісти


"Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов"

Хоч один нормальний Договір бачив?
Пункт на кшталт "Форсмажор" є у будь-якому договорі, війна підпадає під цей пункт, так що
ніяких позовів від Єгипта в принципі бути не могло.

Доречі, бажано засвоїти значення терміну - "бот" і використовувати його за призначенням.
Тупі бувають тролі (люди), бот тупим чи розумним бути не може.

Так що Ваш комент, в данному випадку, ні про що...
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28.07.2022 13:53 Відповісти
Теперь видимо будут жрать либо овёс из мордора либо украденную у Украины пшеницу.
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28.07.2022 13:19 Відповісти
Найти покупателя на продовольствие сейчас не проблема вообще. С нынешними ценами и дефицитом. Проблема доставить.
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28.07.2022 13:30 Відповісти
по моим данным Египет получил украйнское зерно с русских кораблей
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28.07.2022 13:45 Відповісти
Не голодні...,почекаєм.
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28.07.2022 23:46 Відповісти
Цікаво, що їли фараоновські ениптяне, африканці тоді ж, коли не возили вітрильниками пшеницю? А вам не цікаво?
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29.07.2022 09:32 Відповісти
 
 