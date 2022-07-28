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Новости Война
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Египет (763) зерно (1039) порт (722)

Египет расторгает контракты на 240 тыс. тонн украинского зерна, - Reuters

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Египет расторг контракты на 240 000 тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензр.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В мае агентство Reuters сообщило, что около 300 000 тонн украинской пшеницы, купленной Египтом, застряли в Украине, причем один груз застрял в порту, а четыре других еще не были отгружены.

Как сообщили два источника, Генеральное управление поставок товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре негруженных груза, Nibulon и Inerco, от своих контрактных обязательств. На такой шаг пошли, несмотря на то, что в контрактах GASC нет положения о форс-мажоре.

"Ранее GASC предоставила торговым домам отсрочку для предоставления грузов. В Издании напомнили, что на прошлой неделе Россия и Украина подписали соглашение о возобновлении черноморского экспорта зерна и удобрений, заблокированных из-за войны. Непонятно, были ли контракты GASC отменены до того, как было согласовано соглашение о возобновление доставки", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр координации экспорта зерна из Украины открыли в Стамбуле

Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая расходы на доставку, заявляли тогда трейдеры. После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долларов США за тонну пшеницы. По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черноморск, но ожидается, что он уплывет, когда получит зеленый свет от официальных лиц порта.

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Топ комментарии
+46
Наверное у рашки ворованное за полцены купить хотят
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28.07.2022 11:08
+31
Тепер зрозуміло навіщо Лавров по єгиптам їздив )
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28.07.2022 11:12
+27
вас не удивило.... что ждали пшеницу более чем 7 месяцев-- а когда она вот вот придет отказались от нее.. Египет как и все арабско нигерско желторотое ***** еще те... и часто лежат под Москвой...
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
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28.07.2022 11:15
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рашка перекупила, та й фіг з тим Єгиптом.
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28.07.2022 11:06 Ответить
Пелет для опалення, Київ:

Ціна за тонну: от 9590 грн

ду-май-те..

зерно взимку пропаде ?
не думаю
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28.07.2022 12:58 Ответить
негры заберут
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28.07.2022 11:07 Ответить
Наверное у рашки ворованное за полцены купить хотят
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28.07.2022 11:08 Ответить
На 2 бананах решили усидеть.
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28.07.2022 11:12 Ответить
Та ж думка й у мене промайнула.
Цікаво, містралі вони теж так само перекупили?
Хитрий народець- з рашкою в лівії воювали разом, зброю купували в них, але й з америкою в дружніх відносинах
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28.07.2022 12:07 Ответить
А як ви хтiли. Напараша iм будуе атомну електростанцiю... Там дружба - навiки, ще з часiв минулого вiку(побудова асуанськоi дамби)... "Хай живе" дiло товариша Насера...
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28.07.2022 12:32 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо Лавров по єгиптам їздив )
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28.07.2022 11:12 Ответить
Єгиптяни з кацапами п'ядесят років дружбу водять як що хтось не в темі.
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28.07.2022 12:15 Ответить
Там просвет был с Анваром Садатом
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28.07.2022 12:36 Ответить
Но его замочили.
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28.07.2022 12:37 Ответить
рузьке бабло пабєділо єгіпєт. квартальний кулєба про@бал.
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28.07.2022 11:13 Ответить
походу, українське зерно "народ побєдітєль"-кацапи запропонував придбати у Мокші, як руzzкоє- те саме тільки вже набагато дешевше, бо крадене..
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28.07.2022 11:14 Ответить
вас не удивило.... что ждали пшеницу более чем 7 месяцев-- а когда она вот вот придет отказались от нее.. Египет как и все арабско нигерско желторотое ***** еще те... и часто лежат под Москвой...
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
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28.07.2022 11:15 Ответить
нехай гризуть сухарі
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28.07.2022 12:18 Ответить
Дуже заохотять їсти, самі прийдуть. В ********* світі все міняється дуже швидко. Бізнес бізнесом, а їсти хочеться завжди.
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28.07.2022 11:17 Ответить
Не купили по $360, купят по $500 делов то.
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28.07.2022 11:25 Ответить
Наоборот, это старый контракт, там цена около 700 баксов. Отменили по 700, сделают новую заявку на 250 баксов.
(По Украине сейчас цена 70 баксов, так что на экспорт, с комиссионными Турции и высокой ценой фрахтовки, будет примерно 250)
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28.07.2022 11:30 Ответить
"Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну Джерело:
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28.07.2022 12:06 Ответить
Пускай песок жрут
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28.07.2022 11:33 Ответить
сосите ***.......
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28.07.2022 11:38 Ответить
******
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28.07.2022 11:44 Ответить
У рашки зараз перевага, Ху*ло їздить по Африці і пробиває контракти, а в цей час порти Одеси під можливими обстрілами. Наші поци разом з МЗС повинні теж якось працювати з покупцями інакше рашка все продасть, а наші поки теляться, то все про*буть.
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28.07.2022 11:46 Ответить
Звичайно перевага, бо як показав час, що все-таки для України було важливіше будувати ракети, щоб захистити порти, а не дороги, по яких кацапи вивозять наше крадене зерно.
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28.07.2022 11:57 Ответить
Лавров привіз їм вівса з своїх конюшень
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28.07.2022 11:53 Ответить
*****, куча тупих ботів. Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов і не вимагаючі відшкодування чи виконання контракту по зафіксованим в ньому цінах.
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28.07.2022 12:07 Ответить
Значит арабы не уверены на 100500 в кацапосвязях. Не хотят рвать мосты за собой...
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28.07.2022 12:41 Ответить


"Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов"

Хоч один нормальний Договір бачив?
Пункт на кшталт "Форсмажор" є у будь-якому договорі, війна підпадає під цей пункт, так що
ніяких позовів від Єгипта в принципі бути не могло.

Доречі, бажано засвоїти значення терміну - "бот" і використовувати його за призначенням.
Тупі бувають тролі (люди), бот тупим чи розумним бути не може.

Так що Ваш комент, в данному випадку, ні про що...
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28.07.2022 13:53 Ответить
Теперь видимо будут жрать либо овёс из мордора либо украденную у Украины пшеницу.
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28.07.2022 13:19 Ответить
Найти покупателя на продовольствие сейчас не проблема вообще. С нынешними ценами и дефицитом. Проблема доставить.
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28.07.2022 13:30 Ответить
по моим данным Египет получил украйнское зерно с русских кораблей
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28.07.2022 13:45 Ответить
Не голодні...,почекаєм.
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28.07.2022 23:46 Ответить
Цікаво, що їли фараоновські ениптяне, африканці тоді ж, коли не возили вітрильниками пшеницю? А вам не цікаво?
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29.07.2022 09:32 Ответить
 
 