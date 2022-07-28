Египет расторгает контракты на 240 тыс. тонн украинского зерна, - Reuters

Египет расторг контракты на 240 000 тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензр.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В мае агентство Reuters сообщило, что около 300 000 тонн украинской пшеницы, купленной Египтом, застряли в Украине, причем один груз застрял в порту, а четыре других еще не были отгружены.

Как сообщили два источника, Генеральное управление поставок товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре негруженных груза, Nibulon и Inerco, от своих контрактных обязательств. На такой шаг пошли, несмотря на то, что в контрактах GASC нет положения о форс-мажоре.

"Ранее GASC предоставила торговым домам отсрочку для предоставления грузов. В Издании напомнили, что на прошлой неделе Россия и Украина подписали соглашение о возобновлении черноморского экспорта зерна и удобрений, заблокированных из-за войны. Непонятно, были ли контракты GASC отменены до того, как было согласовано соглашение о возобновление доставки", - говорится в материале.

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Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая расходы на доставку, заявляли тогда трейдеры. После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долларов США за тонну пшеницы. По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черноморск, но ожидается, что он уплывет, когда получит зеленый свет от официальных лиц порта.