Египет расторгает контракты на 240 тыс. тонн украинского зерна, - Reuters
Египет расторг контракты на 240 000 тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензр.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
В мае агентство Reuters сообщило, что около 300 000 тонн украинской пшеницы, купленной Египтом, застряли в Украине, причем один груз застрял в порту, а четыре других еще не были отгружены.
Как сообщили два источника, Генеральное управление поставок товаров Египта (GASC) освободило торговые компании, поставляющие четыре негруженных груза, Nibulon и Inerco, от своих контрактных обязательств. На такой шаг пошли, несмотря на то, что в контрактах GASC нет положения о форс-мажоре.
"Ранее GASC предоставила торговым домам отсрочку для предоставления грузов. В Издании напомнили, что на прошлой неделе Россия и Украина подписали соглашение о возобновлении черноморского экспорта зерна и удобрений, заблокированных из-за войны. Непонятно, были ли контракты GASC отменены до того, как было согласовано соглашение о возобновление доставки", - говорится в материале.
Четыре отмененных груза были куплены в декабре по ценам от 346 до 360 долларов за тонну, включая расходы на доставку, заявляли тогда трейдеры. После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, в апреле GASC заплатила 494,25 долларов США за тонну пшеницы. По словам трейдеров, пятый загруженный груз застрял в украинском порту Черноморск, но ожидается, что он уплывет, когда получит зеленый свет от официальных лиц порта.
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Ціна за тонну: от 9590 грн
ду-май-те..
зерно взимку пропаде ?
не думаю
Цікаво, містралі вони теж так само перекупили?
Хитрий народець- з рашкою в лівії воювали разом, зброю купували в них, але й з америкою в дружніх відносинах
хай подыхают с голоду специалисты прекрасно знают в чем разнеица между зерном Кубани Ставрополья и Повольжья России и зерном Украины... в клетчатке.. общем сборе на 1 ГА с поля урожая ее сроков хранения.. делов том что в СССР было разделение селекции зерновых и не только по школам есть украиснкая школа слава Богу и есть Советская школа советская школа секекционировала зерновые под неблагоприятные условия произрпастания и выдачи плодоносия урожая от засухи до жутких морозов полигоном были Казахстан и Монголия.. и опытные участки Нечерноземья Урал Зауралье ЗападнаЯ Сибирь Сибирская равнина Дальний Восток.. у нас же селекция шла в Украине Молдове и Белоруссии иногда в Прибалтике...
(По Украине сейчас цена 70 баксов, так что на экспорт, с комиссионными Турции и высокой ценой фрахтовки, будет примерно 250)
"Єгиптяне як я зрозумів зробили жест доброї волі не подаючи позов"
Хоч один нормальний Договір бачив?
Пункт на кшталт "Форсмажор" є у будь-якому договорі, війна підпадає під цей пункт, так що
ніяких позовів від Єгипта в принципі бути не могло.
Доречі, бажано засвоїти значення терміну - "бот" і використовувати його за призначенням.
Тупі бувають тролі (люди), бот тупим чи розумним бути не може.
Так що Ваш комент, в данному випадку, ні про що...