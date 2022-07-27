Центр координации экспорта зерна из Украины открыли в Стамбуле
В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.
Об этом пишет Анадолу, передает Цензор.НЕТ.
В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.
Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.
По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.
Акар сказал, что соглашение о зерновом коридоре заключено на срок 120 дней и при необходимости может быть продлено.
"Цель СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей. ... Необходимости в разминировании морских зон пока нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", – объяснил министр.
Пожалуйста, подождите...
.....дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.
А то що Люди гинуть в Україні
То Таке...не на часі.
Мир Ценізму..
@tZEinform
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Посол РФ у Туреччині вказав на безліч технічних питань реалізації угоди щодо зерна. Тим часом, російські зерновози перекидають російське і крадене українське без перешкод. Хроніка.
цікаво. скільки бабла Анкара на цьому поімєла...
подивемось, що далі буде