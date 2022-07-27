РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6004 посетителя онлайн
Новости
1 491 13
зерно (1039) Турция (3314)

Центр координации экспорта зерна из Украины открыли в Стамбуле

зерно

В Стамбуле состоялась церемония открытия Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины.

Об этом пишет Анадолу, передает Цензор.НЕТ.

В церемонии открытия центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупке сельхозпродукции.

Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.

По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

Акар сказал, что соглашение о зерновом коридоре заключено на срок 120 дней и при необходимости может быть продлено.

"Цель СКЦ - обеспечить транспортировку и распределение экспортируемого из Украины зерна. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс будет координироваться ООН и другими сторонами договоренностей. ... Необходимости в разминировании морских зон пока нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", – объяснил министр.

Читайте: Центр координации экспорта зерна из Украины откроют завтра в Стамбуле, - министр обороны Турции Акар
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Головне Це
.....дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.
А то що Люди гинуть в Україні
То Таке...не на часі.
Мир Ценізму..
показать весь комментарий
27.07.2022 15:10
+7
Перемога ЗЕлених гнид
показать весь комментарий
27.07.2022 15:11
+7
показать весь комментарий
27.07.2022 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне Це
.....дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.
А то що Люди гинуть в Україні
То Таке...не на часі.
Мир Ценізму..
показать весь комментарий
27.07.2022 15:10 Ответить
Відчуваю що як відкрили так і закриють. Рашка не дасть експортувати нам зерно.
показать весь комментарий
27.07.2022 15:45 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1552252855872110592 47 мин

Посол РФ у Туреччині вказав на безліч технічних питань реалізації угоди щодо зерна. Тим часом, російські зерновози перекидають російське і крадене українське без перешкод. Хроніка.
показать весь комментарий
27.07.2022 15:10 Ответить
у нас ще й палять
показать весь комментарий
27.07.2022 15:13 Ответить
Перемога ЗЕлених гнид
показать весь комментарий
27.07.2022 15:11 Ответить
ну..головна справа зроблена - червона стрічка перерізана...

цікаво. скільки бабла Анкара на цьому поімєла...

подивемось, що далі буде
показать весь комментарий
27.07.2022 15:12 Ответить
Ну Боневтік Гілрантович Голабародька може собою знову пишатись, що зробили їх ще раз, бо війна війною, а кушать хочеться всєгда також "какая разніца" що це зерно також гарний важіль в перемовинах з Європою.
показать весь комментарий
27.07.2022 15:16 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 15:18 Ответить
Це ціна за "акамуминужни", " актонанаснападьот", "ми люді малєнькіє... навєрху всьо рєшат"...
показать весь комментарий
27.07.2022 15:20 Ответить
Цена прописана на туалетной бумаге в стамбульском сортире, лично Шойгой и Арахамией. Последний должен ее съесть, вдруг какой шухер.
показать весь комментарий
27.07.2022 17:03 Ответить
Головне що церемонія відбулась, інше то таке ...
показать весь комментарий
27.07.2022 15:34 Ответить
Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины. А как поживает СЦКК с Донбасса? Куда входили офицеры Украины и офицеры, внезапно, России? Как там эта херь, трехсторонняя комиссия, и прочие предательские структурки, здорово они помогли уладить конфликт? Куда ОБСЕ сдрыснула с Донбасса?
показать весь комментарий
27.07.2022 17:01 Ответить
це перемога!
показать весь комментарий
27.07.2022 20:46 Ответить
 
 