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зерно (3092) Туреччина (3431)

Центр координації експорту зерна з України відкрили у Стамбулі

зерно

У Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру для вивозу зерна з України.

Про це пише Анадолу, передає Цензор.НЕТ.

У церемонії відкриття центру взяв участь міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар. Він наголосив на значущості забезпечення експорту 25 млн тонн українського зерна до країн, які потребують закупівлі сільгосппродукції.

Акар нагадав, що одна третина всіх постачань зерна у світі припадає на частку Росії та України.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

Акар сказав, що угода щодо зернового коридору укладена на термін 120 днів і за необхідності може бути продовжена.

"Мета СКЦ - забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей. ... Необхідності в розмінуванні морських зон наразі немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - пояснив міністр.

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Топ коментарі
+8
Головне Це
.....дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.
А то що Люди гинуть в Україні
То Таке...не на часі.
Мир Ценізму..
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27.07.2022 15:10
+7
Перемога ЗЕлених гнид
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27.07.2022 15:11
+7
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27.07.2022 15:18
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Головне Це
.....дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.
А то що Люди гинуть в Україні
То Таке...не на часі.
Мир Ценізму..
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27.07.2022 15:10 Відповісти
Відчуваю що як відкрили так і закриють. Рашка не дасть експортувати нам зерно.
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27.07.2022 15:45 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1552252855872110592 47 мин

Посол РФ у Туреччині вказав на безліч технічних питань реалізації угоди щодо зерна. Тим часом, російські зерновози перекидають російське і крадене українське без перешкод. Хроніка.
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27.07.2022 15:10 Відповісти
у нас ще й палять
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27.07.2022 15:13 Відповісти
Перемога ЗЕлених гнид
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27.07.2022 15:11 Відповісти
ну..головна справа зроблена - червона стрічка перерізана...

цікаво. скільки бабла Анкара на цьому поімєла...

подивемось, що далі буде
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27.07.2022 15:12 Відповісти
Ну Боневтік Гілрантович Голабародька може собою знову пишатись, що зробили їх ще раз, бо війна війною, а кушать хочеться всєгда також "какая разніца" що це зерно також гарний важіль в перемовинах з Європою.
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27.07.2022 15:16 Відповісти
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27.07.2022 15:18 Відповісти
Це ціна за "акамуминужни", " актонанаснападьот", "ми люді малєнькіє... навєрху всьо рєшат"...
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27.07.2022 15:20 Відповісти
Цена прописана на туалетной бумаге в стамбульском сортире, лично Шойгой и Арахамией. Последний должен ее съесть, вдруг какой шухер.
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27.07.2022 17:03 Відповісти
Головне що церемонія відбулась, інше то таке ...
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27.07.2022 15:34 Відповісти
Совместного координационного центра по вывозу зерна из Украины. А как поживает СЦКК с Донбасса? Куда входили офицеры Украины и офицеры, внезапно, России? Как там эта херь, трехсторонняя комиссия, и прочие предательские структурки, здорово они помогли уладить конфликт? Куда ОБСЕ сдрыснула с Донбасса?
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27.07.2022 17:01 Відповісти
це перемога!
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27.07.2022 20:46 Відповісти
 
 