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Маріуполь (3207) окупація (6542) Андрющенко Петро (692)

Вночі російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів у Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі вночі в районі Волонтерівки Кальміуського району російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів. Травмованих і загиблих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вночі в районі Волонтерівки Кальміуського району російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів. Через п’яну сварку з "днрівцями" з’ясовували хто більший визволитель. На жаль, без жертв серед військових, на щастя – без жертв серед цивільних. Дедалі "человек с ружем" стає головним гегемоном міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами радника мера, на вулицях Маріуполя з’явилась ДАІ, де правоохоронці не складають протоколів, а все вирішують грошима на місці.

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Подія не варта уваги, якби полягло хоть трохи орди, а так ні про що.
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28.07.2022 11:22 Відповісти
Поспорили за отжатое сто или заправку.
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28.07.2022 11:24 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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28.07.2022 11:30 Відповісти
Як же їх рве від всього українського. Бігом літеру на стеллі змінили,бігом в аквафреш зафарбували. Ох і уй@бки кацапські.
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28.07.2022 11:31 Відповісти
які ж рукожопи, навіть не попали ні разу (один по одному)
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28.07.2022 11:36 Відповісти
 
 