Вночі російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів у Маріуполі, - Андрющенко

У Маріуполі вночі в районі Волонтерівки Кальміуського району російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів. Травмованих і загиблих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вночі в районі Волонтерівки Кальміуського району російські окупанти влаштували стрілянину з автоматів. Через п’яну сварку з "днрівцями" з’ясовували хто більший визволитель. На жаль, без жертв серед військових, на щастя – без жертв серед цивільних. Дедалі "человек с ружем" стає головним гегемоном міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами радника мера, на вулицях Маріуполя з’явилась ДАІ, де правоохоронці не складають протоколів, а все вирішують грошима на місці.

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