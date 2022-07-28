ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити Кирила престолу
Синод Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та закликав позбавити Патріаршого престолу очільника РПЦ Кирила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.
"На виконання Постанови Архієрейського Собору Священний Синод підтримав внесений Синодальною Богословсько-літургічною комісією проект листа до Вселенського Патріарха Варфоломія та до Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо притягнення Російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу", - зазначили в ПЦУ.
В листі Епіфанія до Варфоломія йдеться, що "моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників - Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів".
"Заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії - українці та білоруси - мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності. Цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття", - наголосив Предстоятель Православної Церкви України.
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14 бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? 15 Яка згода в Христа з белійяаром? Або яка частка вірного з невірним?
https://u.only.bible/2co-6.14-15/ 2 до Коринтян 6:14-15
Чортяки-горе есбеушники! Лише одне слово, бляха - "паломнікі". Оці гниди роками завозились в Україну і розселювалися по конспіративним хатам по містам і селам! Але ж, дайте здогадаюся - "неначасі", так?
В описании выглядит так.
Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая, до колен, ряса с лампасами в нижней части, на голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком, и на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке.
- А никакого Бога нет, - подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. - Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, - Звездоний ткнул пальцем в небо, - не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу. - забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения.
родився..хрестити-гроші...женився--вінчання--гроші..померти--місце на кладовищі ..відспівати--похорон --гроші..поминки-гроші. Вже не говорячи.шо попридумували на св'ятя ,різні приколи..щоб платити гроші.
Хрестопродавці
гундяй служить путлєру