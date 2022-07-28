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ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити Кирила престолу

кирил

Синод Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та закликав позбавити Патріаршого престолу очільника РПЦ Кирила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.

"На виконання Постанови Архієрейського Собору Священний Синод підтримав внесений Синодальною Богословсько-літургічною комісією проект листа до Вселенського Патріарха Варфоломія та до Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо притягнення Російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу", - зазначили в ПЦУ.

В листі Епіфанія до Варфоломія йдеться, що "моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників - Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів".

"Заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії - українці та білоруси - мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності. Цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття", - наголосив Предстоятель Православної Церкви України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарху Кирилу заборонили в'їзд до Литви

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Топ коментарі
+11
Вітаю таке звернення. Анафему чортилі!
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28.07.2022 12:27
+11
Всю РПЦ надо анафеме предать. Это не церковь и не вера. Это церковный филиал ФСБ.
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28.07.2022 12:35
+10
Гундяй не має ніякого відношення до православної віри. Але секту РПЦ потрібно сперше викорінити в Україні.
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28.07.2022 12:39
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Вітаю таке звернення. Анафему чортилі!
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28.07.2022 12:27 Відповісти
Нормально! Московський сатанат не може бути частиною християнського світу.

14 бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? 15 Яка згода в Христа з белійяаром? Або яка частка вірного з невірним?

https://u.only.bible/2co-6.14-15/ 2 до Коринтян 6:14-15
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28.07.2022 12:28 Відповісти
скажіть будь-ласка..за що Ісус вигнав фарисеїв з церкви?
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28.07.2022 13:06 Відповісти
Хай благословить його "убиться апстену, предварительно выпив йаду".
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28.07.2022 12:29 Відповісти
Гундяя кондрашка хватить.
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28.07.2022 12:30 Відповісти
Всю РПЦ надо анафеме предать. Это не церковь и не вера. Это церковный филиал ФСБ.
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28.07.2022 12:35 Відповісти
НКВДшникам нема місця у Церкві
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28.07.2022 12:37 Відповісти
Гундяй не має ніякого відношення до православної віри. Але секту РПЦ потрібно сперше викорінити в Україні.
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28.07.2022 12:39 Відповісти
Найшли до кого звертатись. Гуньдяєва призначив директор ФСБ, а не вселенський патріах Варфоломій, тому і звернення не по адресу. А якщо серйозно, то треба вже переставати ставитись до підрозділу ФСБ під назвою РПЦ як до церкви чи релігійної організаці. Генерала Гуньдяєва давно треба було оголосити в міжнародний розшук за призив до війни і окупації України і це має робити не церква а СБУ чи прокуратура.
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28.07.2022 12:43 Відповісти
Ну, ми ж не можемо таким займатися. Не на часі, та й в основному репресивний, ой пробачте, силовий апарат держави зайнятий тим, що гноїть патріотів та винюхує інфу по опозиції. Тому, організовуємо бурхливу діяльність, основна суть якої - максимально зробити вигляд що шось робиться, а насправді не здатні навіть очистити власну Лавру від москалів.
Чортяки-горе есбеушники! Лише одне слово, бляха - "паломнікі". Оці гниди роками завозились в Україну і розселювалися по конспіративним хатам по містам і селам! Але ж, дайте здогадаюся - "неначасі", так?
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28.07.2022 12:48 Відповісти
у Войновича есть такая книжка Москва 2042 это почти 1:1 сегодняшний кацапстан . а гундяй один из персонажей - о. Звездиний. как можно было все предвидеть. книжка написана наверное в 1982м году. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, Четвертый член Юбилейного Пятиугольника.
В описании выглядит так.
Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая, до колен, ряса с лампасами в нижней части, на голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком, и на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке.
- А никакого Бога нет, - подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. - Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только Гениалиссимус, который там, наверху, - Звездоний ткнул пальцем в небо, - не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава Гениалиссимусу, слава Гениалиссимусу. - забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения.
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28.07.2022 12:49 Відповісти
вже не вірю..церква то таке ж збіговисько ..гроші гроші гроші.
родився..хрестити-гроші...женився--вінчання--гроші..померти--місце на кладовищі ..відспівати--похорон --гроші..поминки-гроші. Вже не говорячи.шо попридумували на св'ятя ,різні приколи..щоб платити гроші.
Хрестопродавці
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28.07.2022 13:04 Відповісти
а зеленський не може забоонити російську церкву в Украіні.Думайте люди хто воно і чіє воно
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28.07.2022 14:05 Відповісти
Вселенський Патріарх служить Господу Богу
гундяй служить путлєру
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28.07.2022 14:27 Відповісти
А папа який в ватиканському банку зберігає гроші *****? То якому він Богу служить?
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28.07.2022 16:31 Відповісти
Яка Білорусь? Ви про що? Це те саме що і Рашка!!! ❗️ ❗️ ❗️
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02.08.2022 02:12 Відповісти
 
 