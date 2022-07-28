ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити Кирила престолу

Синод Православної церкви України звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та закликав позбавити Патріаршого престолу очільника РПЦ Кирила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.

"На виконання Постанови Архієрейського Собору Священний Синод підтримав внесений Синодальною Богословсько-літургічною комісією проект листа до Вселенського Патріарха Варфоломія та до Предстоятелів Помісних Православних Церков щодо притягнення Російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу", - зазначили в ПЦУ.

В листі Епіфанія до Варфоломія йдеться, що "моральна відповідальність за скоєні злочини лягає не лише на безпосередніх виконавців, але і на їх ідейних натхненників - Московського патріарха Кирила та однодумних з ним ієрархів".

"Заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії - українці та білоруси - мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності. Цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття", - наголосив Предстоятель Православної Церкви України.

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