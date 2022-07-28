Депортовані в Росію маріупольці повертаються до України через Білорусь

Мешканці окупованого Маріуполя, яких депортували рашисти на територію РФ, повертаються в Україну через територію Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Ми зустріли кількох людей, які перетинали кордон, вимушені переселенці, яких Росія вивозила з Маріуполя на територію Росії, а потім люди за кілька тижнів самостійно добиралися територією Білорусі і ми бачили, як вони переходять пішки на територію України", - сказав Тимошенко, який перебуває на Волині.

"Ми зустрічаємо їх тут, тому що вони - українці, вони повертаються додому", - додав він.

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