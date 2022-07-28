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Депортовані в Росію маріупольці повертаються до України через Білорусь

маріуполь,депортація

Мешканці окупованого Маріуполя, яких депортували рашисти на територію РФ, повертаються в Україну через територію Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

"Ми зустріли кількох людей, які перетинали кордон, вимушені переселенці, яких Росія вивозила з Маріуполя на територію Росії, а потім люди за кілька тижнів самостійно добиралися територією Білорусі і ми бачили, як вони переходять пішки на територію України", - сказав Тимошенко, який перебуває на Волині.

"Ми зустрічаємо їх тут, тому що вони - українці, вони повертаються додому", - додав він.

Також читайте: Рашисти погрожують депортацією мелітопольцям, які відмовляться від участі в "референдумі", - мер Федоров

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Половина вже завербованих.
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28.07.2022 12:32 Відповісти
Нафига? Смысла нет, тех ватников что по всех стране сидят хватает. Скорее причина в возможности дальше двинуть в ЕС, т.к. в россии сидеть гадко, именно они лишили людей жилья и жизней родственников, да и в ЕС всяко жирнее будет, раз уж в Украине их больше ничего особо не держит, кроме мести, этим дорога в ВСУ!
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28.07.2022 16:43 Відповісти
Ничего не понял, у нас такие потужные заслоны на границе с белорусью, минные поля на километры во всех прямых эфирах, и что, она работает. А межгород Киев - минск автобус еще не ходит случайно? А что там на границах с педирацией извиняюсь спросить, гру-шники уже все получили украинские визы или только фсб-шники успели?
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28.07.2022 12:36 Відповісти
5 повернулись а 10000 пішли на концерт росіян -- швидко вони Украіну забули
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28.07.2022 12:43 Відповісти
с чем они возвращаются в Украину, с паспортом рефии?
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28.07.2022 13:14 Відповісти
у нас шо з *********** щє кордон відкритий? влада як була дибіла так і залишилась
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28.07.2022 13:33 Відповісти
Кто при вьезде в Украину не сдаст паспорт Рашки тот автоматически завербованный сепар
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28.07.2022 13:42 Відповісти
 
 