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Прессекретар Путіна погрожує, що Росія захопить всю Україну

пєсков

В Кремлі налаштовані "в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву терориста Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв...І необхідно вжити заходів, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у ​​"ЛНР" та "ДНР", - запевняє Пєсков.

Також читайте: Війна звершиться, коли всі цілі будуть досягнуті. Головне - ефективність, - Пєсков

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Топ коментарі
+88
Первый раз согласен с письковым. Украину, действительно, нужно освободить от руского фашизма и нацизма!
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28.07.2022 13:24
+60
Ты будешь повешен,пид@р с влагалищем под носом.
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28.07.2022 13:24
+56
ось і Ленка зеленського так думає

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28.07.2022 13:27
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Звільнятєль хрєнов 😅
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28.07.2022 14:06 Відповісти
Пєськов, як ото дурне цуценя - тявкає на тубаретку, а коли вона не відповідає, то вважає, що переміг
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28.07.2022 14:09 Відповісти
Фашисты желают освободить от нацистов. Самоубийственная война с собой.
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28.07.2022 14:12 Відповісти
Нарешті пєськов сказав щось розумне.
Так Україну треба звільняти від усього кацапського.
Викорінювати все і абсолюті
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28.07.2022 14:12 Відповісти
первая сильнейшая армия мира (США) перепугано наблюдает, как "вторая по силе армия" (РФ) нервно просит помощи у третьей по силе армии Китая в виде харчей и оружия, чтоб осуществить более-менее эффективное наступление на вторую тракторную бригаду Сумской теробороны
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28.07.2022 14:16 Відповісти
Первая армия США помогает тракторным бригадам Сумской и других областей новыми тракторами и боеприпасами к ним.
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28.07.2022 14:37 Відповісти
А у нас "Урожай збирають" по лісах - виловлюють дезертирів! Кожен день то двох, то трьох виловлюють Ті, хто по селах "приймаками" стали, та за харчі і дах над головою працюють - поки не чіпають Та під зиму, думаю, і тих поздають Коли урожай зберуть, то навіщо їх до весни годувать?
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28.07.2022 15:49 Відповісти
Вообще говоря, любители русскага мира в ОРДЛО до 2014 года могли делать что угодно, в тот регион вливались огромные деньги, там проводились мероприятия международного уровня, можно было хоть с триколорами бегать по Донецку и ежеминутно признаваться в любви к россиии...Потом выдвиженец Донецка Янукович был выбран президентом. В общем, лучшей жизни любителям всего русского в Крыму и ОРДЛО сложно было придумать. И что имеем теперь? Разрушенные города и экономика ниже плинтуса повсюду, куда пришел русский мир, десятки тысяч убитых жителей Украины, причем среди убитых борцами за русский язык граждан Украины уже на порядки больше русских и русскоговорящих, чем погибших во время событий в Одессе и прочих столкновениях! Тех самых столкновениях, которые стали казус белли для русской империи. Это я к тому, что даже с точки зрения любителей русского мира, ненавидящих Украину и все украинское, война с тотальным разрушением городов и мирного населения востока Украины не имеет никакого смысла. Смысл такая война имеет лишь в том, случае, если русским нужен не русский язык и защита русскоязычных в Украине, а лишь новые территории для империи, можно даже без русских. Отсюда вывод: после победы Украины нужно безжалостно выпиливать и уничтожать все, что имеет отношение к россии - от названий улиц и книг до бизнеса, ввести институт "негражданства", экспроприировать всю собственность граждан рф в пользу Украины, выдавать визы гражданам рф исключительно после письменного заполнения анкеты по принадлежности Крыма и отношения к войне россии против Украины.
И начать, наконец-то, строить свой ВПК, выделяя на оборону 15%-20% бюджета страны с жестким контролем расходов.
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28.07.2022 14:16 Відповісти
Социализм в СССР тоже был построен В ОСНОВНОМ.
Чем кончилось, мы знаем.
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28.07.2022 14:16 Відповісти
Кацапи як зациклені тупо повторюють дурість сподіваючись що після тисячного повтору брехня стане правдою. В атмосфері тотальної цензури і репресій ********** це дійсно спрацьовує.
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28.07.2022 14:17 Відповісти
Невже вони зібрались провести "Акт доброї волі", та самоліквідуватися? Мабудь Кобзон дає концерт, то поспішають на зустріч... ))
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28.07.2022 14:18 Відповісти
По сравнению с началом 2014 года
https://www.youtube.com/watch?v=WGbxAVtJAVk
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28.07.2022 14:19 Відповісти
потім каже що це Україна не хоче переговорів
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28.07.2022 14:22 Відповісти
"Треба в цілому звільняти Україну", - Пєсков від кацапської погані
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шо ці покидьки курять???
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28.07.2022 14:31 Відповісти
Треба, треба звільняти Україну - він їхньої присутності.
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28.07.2022 14:39 Відповісти
Треба звільняти територію рф та корінні народи. Вони в полоні.
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28.07.2022 15:47 Відповісти
Хай самі звільняються
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28.07.2022 15:52 Відповісти
не курять..... зараз якраз пішли гриби.
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28.07.2022 17:01 Відповісти
В Омані із Зелею вони домовилися лише про лівобережну Україну, але тому що ці перемовини Зелі лежать за 7 печатками ФСБ далі розвиває інтригу та претендує на всю Україну.
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28.07.2022 14:32 Відповісти
шо ти мелеш?
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28.07.2022 14:34 Відповісти
О!От я давно тебе шукав... Якщо
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28.07.2022 14:54 Відповісти
Хер тебе в гризло!
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28.07.2022 14:36 Відповісти
согласен, надо в целом освободить Украину от русских фашистов а затем и всю расею тоже освободить от руське фашистов, и дать коренным народам расии жить в отдельных территориях, хехе, даешь очищение расии от рюське
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28.07.2022 14:37 Відповісти
І при цьому захід нам досі каже, що по кацапській території не можна стреляти
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28.07.2022 14:38 Відповісти
пьськов твое место на параше !!!
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28.07.2022 14:38 Відповісти
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28.07.2022 14:40 Відповісти
.... и ВСУ эту задачу выполнят...
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28.07.2022 14:50 Відповісти
цікаво..
Піськов через рік повіситься
чи "новічком" отруїться
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28.07.2022 14:51 Відповісти
до Нового року з рашистським "пісюком" це відбудеться ,і не важливо в який спосіб це відбудеться
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28.07.2022 15:02 Відповісти
піськов пнх!!!
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28.07.2022 15:07 Відповісти
ты сначала своих 200 забери из наших рефрижераторов...
погаси пожары в якутии и хабаровском крае (там уже пепелища от дяревень) , просуши болота в сочи... позабирай своих ********* из загнивающего Запада... а потом уже про освобождение поговорим... кого и от кого и куда тебе конкретно нах ...
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28.07.2022 15:16 Відповісти
Ещё немного HIMARS(ов) подвезут и от нациков следа не останется.
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28.07.2022 15:19 Відповісти
По примеру гитлеровской Германии Россия объявила себя "высшей нацией" и присвоила себе эксклюзивное право определять будущее других народов, стран, союзов...
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28.07.2022 15:25 Відповісти
Надо! Освободим! Выкинем рашистов с Херсона, Мелитополя, а потом и из Крыма!
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28.07.2022 15:26 Відповісти
короче Песок скал Чепушиле, что Лугандония великим собирателем земель и даром не нужна =) российских выплат не будет, - на всех жигулей не напасешься =)
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28.07.2022 15:28 Відповісти
Побачимо шо цей вусатий когут буде квоктати про "нужнаасвабаждать Украіну ат націстав" - коли буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі! (звичайно якщо його до того не"звільнять" від фізичного💀 існування - бо забагато знає)
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28.07.2022 15:46 Відповісти
від Піськова пішла жінка. Навка не хоче бути під санкціями через Піськова. І від Мєдвєдєва жінка пішла також. Тепер це 2 холостяки, щоб вони здохли.
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28.07.2022 15:47 Відповісти
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая, ихтамнетовская, спецвоеннооперационная, кремлебашенная, обезбашенная страна ... страна моральных уродов ... во власти.
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28.07.2022 16:20 Відповісти
А освобождалка не сломается?
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28.07.2022 16:28 Відповісти
Крысиная личность отстойника заумнячилО , оно его не парит, что где когда .Главное впарить веру лохам русиш миро , ему пох , все эти ****** живы пока идет война...
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28.07.2022 17:02 Відповісти
Вылитый Емельюшко-ДЛБ.
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28.07.2022 17:46 Відповісти
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28.07.2022 17:56 Відповісти
вона може хіба що губами захопити міій .ісюн
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28.07.2022 18:12 Відповісти
Йди на передок, довбойоб, покажи приклад.
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28.07.2022 18:18 Відповісти
Хафка покинула йоршика і він піде визволяти дітей бамбаса.

Цікаво, на що вони розраховують, коли таке кажуть? Вже навіть дурню сліпому та глухому зрозуміло, що Україну неможливо захопити та повністю знищити.
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28.07.2022 18:40 Відповісти
але кацапи в це вірять. Тупі потвори.
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28.07.2022 20:08 Відповісти
если бы в москве кто то периодически отстреливал этих говорунов и пропагандонов -- окружение пуйла вело бы себя осторожнее в своих высказываниях....
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28.07.2022 18:54 Відповісти
Сосне русня у всієї України, о це я вірю.
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28.07.2022 19:18 Відповісти
"настроения" у кремлевских орков будут сильно меняться по ходу освобождения Украины от этой погани!
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28.07.2022 23:47 Відповісти
А ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КАКИМ ОБРАЗОМ !) ПЗДУН ПЕСКОВ !!! ЯДЕР !?) ТОГДА МЫ НАЧНЕМ УБИВАТЬ РОССИЯН ПО ВСЕМУ МИРУ !)
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29.07.2022 00:13 Відповісти
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