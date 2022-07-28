Прессекретар Путіна погрожує, що Росія захопить всю Україну
В Кремлі налаштовані "в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв".
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву терориста Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв...І необхідно вжити заходів, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у "ЛНР" та "ДНР", - запевняє Пєсков.
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показати весь коментар28.07.2022 13:27
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Будь ласка, зачекайте...
Так Україну треба звільняти від усього кацапського.
Викорінювати все і абсолюті
И начать, наконец-то, строить свой ВПК, выделяя на оборону 15%-20% бюджета страны с жестким контролем расходов.
Чем кончилось, мы знаем.
https://www.youtube.com/watch?v=WGbxAVtJAVk
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шо ці покидьки курять???
Піськов через рік повіситься
чи "новічком" отруїться
погаси пожары в якутии и хабаровском крае (там уже пепелища от дяревень) , просуши болота в сочи... позабирай своих ********* из загнивающего Запада... а потом уже про освобождение поговорим... кого и от кого и куда тебе конкретно нах ...
Цікаво, на що вони розраховують, коли таке кажуть? Вже навіть дурню сліпому та глухому зрозуміло, що Україну неможливо захопити та повністю знищити.