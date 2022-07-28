Прессекретар Путіна погрожує, що Росія захопить всю Україну

В Кремлі налаштовані "в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву терориста Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв...І необхідно вжити заходів, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у ​​"ЛНР" та "ДНР", - запевняє Пєсков.

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