Пресс-секретарь Путина угрожает, что Россия захватит всю Украину
В Кремле настроены "в целом освобождать Украину от всяческих проявлений неонацистских настроений".
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление террориста Дениса Пушилина о том, что "пришло время снова освобождать русские города" в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений... И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", - уверяет Песков.
Топ комментарии
+88 John Golovnev
показать весь комментарий28.07.2022 13:24
+60 Garry Grant
показать весь комментарий28.07.2022 13:24
+56 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий28.07.2022 13:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так Україну треба звільняти від усього кацапського.
Викорінювати все і абсолюті
И начать, наконец-то, строить свой ВПК, выделяя на оборону 15%-20% бюджета страны с жестким контролем расходов.
Чем кончилось, мы знаем.
https://www.youtube.com/watch?v=WGbxAVtJAVk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
шо ці покидьки курять???
Піськов через рік повіситься
чи "новічком" отруїться
погаси пожары в якутии и хабаровском крае (там уже пепелища от дяревень) , просуши болота в сочи... позабирай своих ********* из загнивающего Запада... а потом уже про освобождение поговорим... кого и от кого и куда тебе конкретно нах ...
Цікаво, на що вони розраховують, коли таке кажуть? Вже навіть дурню сліпому та глухому зрозуміло, що Україну неможливо захопити та повністю знищити.