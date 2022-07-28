Пресс-секретарь Путина угрожает, что Россия захватит всю Украину

В Кремле настроены "в целом освобождать Украину от всяческих проявлений неонацистских настроений".

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление террориста Дениса Пушилина о том, что "пришло время снова освобождать русские города" в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений... И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", - уверяет Песков.

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