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Песков (1802) россия (93025)

Пресс-секретарь Путина угрожает, что Россия захватит всю Украину

пєсков

В Кремле настроены "в целом освобождать Украину от всяческих проявлений неонацистских настроений".

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление террориста Дениса Пушилина о том, что "пришло время снова освобождать русские города" в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений... И необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", - уверяет Песков.

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Топ комментарии
+88
Первый раз согласен с письковым. Украину, действительно, нужно освободить от руского фашизма и нацизма!
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28.07.2022 13:24
+60
Ты будешь повешен,пид@р с влагалищем под носом.
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28.07.2022 13:24
+56
ось і Ленка зеленського так думає

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28.07.2022 13:27
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Звільнятєль хрєнов 😅
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28.07.2022 14:06 Ответить
Пєськов, як ото дурне цуценя - тявкає на тубаретку, а коли вона не відповідає, то вважає, що переміг
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28.07.2022 14:09 Ответить
Фашисты желают освободить от нацистов. Самоубийственная война с собой.
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28.07.2022 14:12 Ответить
Нарешті пєськов сказав щось розумне.
Так Україну треба звільняти від усього кацапського.
Викорінювати все і абсолюті
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28.07.2022 14:12 Ответить
первая сильнейшая армия мира (США) перепугано наблюдает, как "вторая по силе армия" (РФ) нервно просит помощи у третьей по силе армии Китая в виде харчей и оружия, чтоб осуществить более-менее эффективное наступление на вторую тракторную бригаду Сумской теробороны
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28.07.2022 14:16 Ответить
Первая армия США помогает тракторным бригадам Сумской и других областей новыми тракторами и боеприпасами к ним.
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28.07.2022 14:37 Ответить
А у нас "Урожай збирають" по лісах - виловлюють дезертирів! Кожен день то двох, то трьох виловлюють Ті, хто по селах "приймаками" стали, та за харчі і дах над головою працюють - поки не чіпають Та під зиму, думаю, і тих поздають Коли урожай зберуть, то навіщо їх до весни годувать?
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28.07.2022 15:49 Ответить
Вообще говоря, любители русскага мира в ОРДЛО до 2014 года могли делать что угодно, в тот регион вливались огромные деньги, там проводились мероприятия международного уровня, можно было хоть с триколорами бегать по Донецку и ежеминутно признаваться в любви к россиии...Потом выдвиженец Донецка Янукович был выбран президентом. В общем, лучшей жизни любителям всего русского в Крыму и ОРДЛО сложно было придумать. И что имеем теперь? Разрушенные города и экономика ниже плинтуса повсюду, куда пришел русский мир, десятки тысяч убитых жителей Украины, причем среди убитых борцами за русский язык граждан Украины уже на порядки больше русских и русскоговорящих, чем погибших во время событий в Одессе и прочих столкновениях! Тех самых столкновениях, которые стали казус белли для русской империи. Это я к тому, что даже с точки зрения любителей русского мира, ненавидящих Украину и все украинское, война с тотальным разрушением городов и мирного населения востока Украины не имеет никакого смысла. Смысл такая война имеет лишь в том, случае, если русским нужен не русский язык и защита русскоязычных в Украине, а лишь новые территории для империи, можно даже без русских. Отсюда вывод: после победы Украины нужно безжалостно выпиливать и уничтожать все, что имеет отношение к россии - от названий улиц и книг до бизнеса, ввести институт "негражданства", экспроприировать всю собственность граждан рф в пользу Украины, выдавать визы гражданам рф исключительно после письменного заполнения анкеты по принадлежности Крыма и отношения к войне россии против Украины.
И начать, наконец-то, строить свой ВПК, выделяя на оборону 15%-20% бюджета страны с жестким контролем расходов.
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28.07.2022 14:16 Ответить
Социализм в СССР тоже был построен В ОСНОВНОМ.
Чем кончилось, мы знаем.
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28.07.2022 14:16 Ответить
Кацапи як зациклені тупо повторюють дурість сподіваючись що після тисячного повтору брехня стане правдою. В атмосфері тотальної цензури і репресій ********** це дійсно спрацьовує.
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28.07.2022 14:17 Ответить
Невже вони зібрались провести "Акт доброї волі", та самоліквідуватися? Мабудь Кобзон дає концерт, то поспішають на зустріч... ))
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28.07.2022 14:18 Ответить
По сравнению с началом 2014 года
https://www.youtube.com/watch?v=WGbxAVtJAVk
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28.07.2022 14:19 Ответить
потім каже що це Україна не хоче переговорів
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28.07.2022 14:22 Ответить
"Треба в цілому звільняти Україну", - Пєсков від кацапської погані
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шо ці покидьки курять???
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28.07.2022 14:31 Ответить
Треба, треба звільняти Україну - він їхньої присутності.
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28.07.2022 14:39 Ответить
Треба звільняти територію рф та корінні народи. Вони в полоні.
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28.07.2022 15:47 Ответить
Хай самі звільняються
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28.07.2022 15:52 Ответить
не курять..... зараз якраз пішли гриби.
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28.07.2022 17:01 Ответить
В Омані із Зелею вони домовилися лише про лівобережну Україну, але тому що ці перемовини Зелі лежать за 7 печатками ФСБ далі розвиває інтригу та претендує на всю Україну.
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28.07.2022 14:32 Ответить
шо ти мелеш?
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28.07.2022 14:34 Ответить
О!От я давно тебе шукав... Якщо
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28.07.2022 14:54 Ответить
Хер тебе в гризло!
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28.07.2022 14:36 Ответить
согласен, надо в целом освободить Украину от русских фашистов а затем и всю расею тоже освободить от руське фашистов, и дать коренным народам расии жить в отдельных территориях, хехе, даешь очищение расии от рюське
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28.07.2022 14:37 Ответить
І при цьому захід нам досі каже, що по кацапській території не можна стреляти
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28.07.2022 14:38 Ответить
пьськов твое место на параше !!!
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28.07.2022 14:38 Ответить
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28.07.2022 14:40 Ответить
.... и ВСУ эту задачу выполнят...
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28.07.2022 14:50 Ответить
цікаво..
Піськов через рік повіситься
чи "новічком" отруїться
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28.07.2022 14:51 Ответить
до Нового року з рашистським "пісюком" це відбудеться ,і не важливо в який спосіб це відбудеться
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28.07.2022 15:02 Ответить
піськов пнх!!!
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28.07.2022 15:07 Ответить
ты сначала своих 200 забери из наших рефрижераторов...
погаси пожары в якутии и хабаровском крае (там уже пепелища от дяревень) , просуши болота в сочи... позабирай своих ********* из загнивающего Запада... а потом уже про освобождение поговорим... кого и от кого и куда тебе конкретно нах ...
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28.07.2022 15:16 Ответить
Ещё немного HIMARS(ов) подвезут и от нациков следа не останется.
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28.07.2022 15:19 Ответить
По примеру гитлеровской Германии Россия объявила себя "высшей нацией" и присвоила себе эксклюзивное право определять будущее других народов, стран, союзов...
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28.07.2022 15:25 Ответить
Надо! Освободим! Выкинем рашистов с Херсона, Мелитополя, а потом и из Крыма!
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28.07.2022 15:26 Ответить
короче Песок скал Чепушиле, что Лугандония великим собирателем земель и даром не нужна =) российских выплат не будет, - на всех жигулей не напасешься =)
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28.07.2022 15:28 Ответить
Побачимо шо цей вусатий когут буде квоктати про "нужнаасвабаждать Украіну ат націстав" - коли буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі! (звичайно якщо його до того не"звільнять" від фізичного💀 існування - бо забагато знає)
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28.07.2022 15:46 Ответить
від Піськова пішла жінка. Навка не хоче бути під санкціями через Піськова. І від Мєдвєдєва жінка пішла також. Тепер це 2 холостяки, щоб вони здохли.
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28.07.2022 15:47 Ответить
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая, ихтамнетовская, спецвоеннооперационная, кремлебашенная, обезбашенная страна ... страна моральных уродов ... во власти.
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28.07.2022 16:20 Ответить
А освобождалка не сломается?
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28.07.2022 16:28 Ответить
Крысиная личность отстойника заумнячилО , оно его не парит, что где когда .Главное впарить веру лохам русиш миро , ему пох , все эти ****** живы пока идет война...
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28.07.2022 17:02 Ответить
Вылитый Емельюшко-ДЛБ.
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28.07.2022 17:46 Ответить
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28.07.2022 17:56 Ответить
вона може хіба що губами захопити міій .ісюн
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28.07.2022 18:12 Ответить
Йди на передок, довбойоб, покажи приклад.
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28.07.2022 18:18 Ответить
Хафка покинула йоршика і він піде визволяти дітей бамбаса.

Цікаво, на що вони розраховують, коли таке кажуть? Вже навіть дурню сліпому та глухому зрозуміло, що Україну неможливо захопити та повністю знищити.
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28.07.2022 18:40 Ответить
але кацапи в це вірять. Тупі потвори.
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28.07.2022 20:08 Ответить
если бы в москве кто то периодически отстреливал этих говорунов и пропагандонов -- окружение пуйла вело бы себя осторожнее в своих высказываниях....
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28.07.2022 18:54 Ответить
Сосне русня у всієї України, о це я вірю.
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28.07.2022 19:18 Ответить
"настроения" у кремлевских орков будут сильно меняться по ходу освобождения Украины от этой погани!
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28.07.2022 23:47 Ответить
А ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КАКИМ ОБРАЗОМ !) ПЗДУН ПЕСКОВ !!! ЯДЕР !?) ТОГДА МЫ НАЧНЕМ УБИВАТЬ РОССИЯН ПО ВСЕМУ МИРУ !)
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29.07.2022 00:13 Ответить
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