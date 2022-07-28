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Литва (2265) Науседа Гітанас (305)

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги, - Науседа

науседа

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги у війні, розв'язаної Російською Федерацією.

Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Литва підтримує Україну всіма своїми можливостями: надає та надаватиме військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги", – сказав Науседа із трибуни Верховної Ради під час пленарного засідання у четвер.

Неуседа підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії усю Литву об'єднало велике бажання допомогти Україні. При цьому спільні зусилля докладають не лише органи влади, а й прості литовці, представники бізнесу та неурядових організацій.

"Литва допоможе Україні здобути перемогу в цій війні. Ми добре усвідомлюємо загрозу, яку становлять імперські амбіції Росії для безпеки всього регіону. Історичний досвід вчить, що московського тирана потрібно вчасно зупиняти. Ми не можемо дозволити собі повторювати старі помилки", – зазначив президент Литовський. Республіки.

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Науседа запевнив, що Литва продовжить працювати з партнерами та союзниками, щоб зберегти західну зосередженість, забезпечити довгострокову підтримку України та обмежити можливість Росії продовжувати війну.

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Литовцям також справжнім друзям України-респектище...
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28.07.2022 16:28 Відповісти
вот как выглядит Государственная Граница у нормальных людей.....
https://twitter.com/i/status/1552408357713186816
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28.07.2022 16:32 Відповісти
Гітанас шаріт
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28.07.2022 16:33 Відповісти
Дякуємо.
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28.07.2022 16:37 Відповісти
Vielen Dank!
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28.07.2022 16:38 Відповісти
Впевнений, що всі українські громадяни, що вболівають за долю нашої країни дуже вдячні литовцям за їх багаторічну підтримку і лобіювання України в світі.
Ще за клятого совка балтійці до українців ставились приязно... зовсім не так , як до москалів.
Справжні брати, що підтримають в біді не словом , а ділом.
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28.07.2022 17:29 Відповісти
Okolo 600mln evro sostavliajet pomoc Ukraine s Litvi,eto ecio necytaja valontiorov kotoryx jest dostatocno mnogo
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28.07.2022 18:42 Відповісти
 
 