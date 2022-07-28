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ВР (14832) іноземець (381) Польща (8267) Железняк Ярослав (533)

Рада підтримала законопроєкт про особливий статус поляків

україна,поляки,польща,українці

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України (7550).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 народні депутати. Для набуття чинності документ має підписати голова ВР та президент.

Згідно з проєктом закону, поляки зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Зокрема:

⁃ отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
⁃ працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
⁃ соціальний захист у разі втрати працездатності або втрати годувальника;
⁃ провадження господарської діяльності;
⁃ здобуття освіти на рівні з громадянами України;
⁃ соціальні виплати;
⁃ отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
⁃ медичне обслуговування.

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Топ коментарі
+21
Найменше, що би ми могли зробити для Польші. Добре що хоч підтримали. Реально наші брати.
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28.07.2022 16:46
+11
Дякуємо братьм та сетрам полякам.Це дійсно рідний народ для українців .Бо у важгу годину прихістив саме найдороще це дітей ,жінок людей похілого віку.Довклінно вдячні наруду та кіревництву Польщі.
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28.07.2022 16:50
+9
большое спасибо полякам за поддержку и помощь.
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28.07.2022 16:50
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а просто "братами" прописати можна було?
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28.07.2022 16:45 Відповісти
Уже брати. Вперше, за 900 років. Як швидко все може змінитися
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28.07.2022 16:48 Відповісти
Фу-фу-фу...не треба нам більше ніяких братів...
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28.07.2022 17:21 Відповісти
як ото фу-фу, то ****** у рашку.
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28.07.2022 20:52 Відповісти
Найменше, що би ми могли зробити для Польші. Добре що хоч підтримали. Реально наші брати.
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28.07.2022 16:46 Відповісти
А прибалтів !
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28.07.2022 16:47 Відповісти
Це хто такі? Прибалти?
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28.07.2022 17:07 Відповісти
********* с розуму зійде-Польша анексує Україну!
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28.07.2022 16:48 Відповісти
Конфедерує) І ми автоматично в ЕС та НАТО
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28.07.2022 16:52 Відповісти
А це гарна ідея.
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Знову Литва Польща і Україна разом. Ще б Білорусь до купи, але на тому місці ще совкова білоруссія...
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28.07.2022 17:09 Відповісти
Дякуємо братьм та сетрам полякам.Це дійсно рідний народ для українців .Бо у важгу годину прихістив саме найдороще це дітей ,жінок людей похілого віку.Довклінно вдячні наруду та кіревництву Польщі.
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28.07.2022 16:50 Відповісти
большое спасибо полякам за поддержку и помощь.
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28.07.2022 16:50 Відповісти
Цікаво це політичний жест чи інщі мотиви у депутатів.
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28.07.2022 16:56 Відповісти
Було б добре аналогічний статус прийняти і для литовців,а в перспективі (після визволення Білорусі,страти Луки,виплати належних репарацій) і білорусів...так ,можливо,в новій якості відродилисяб Річ Посполита і Велике князівство литовське,руське і жемайтське...
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28.07.2022 18:20 Відповісти
Правильне рішення! Поляки мають на це право... Ще б проголосували за зменшення зарплат депутатів і суддів... Вони під час війни мають мільйонні зарплати..... і це в час коли українці ведуть війну з російськими окупантами...
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28.07.2022 19:05 Відповісти
Спасибо братьям-полякам.
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28.07.2022 19:21 Відповісти
Поляки це наші браття.!
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28.07.2022 19:25 Відповісти
Не то чтоб я возражал, а бюджет у нас это все потянет (соцвыплаты и тп)? Кто-то просчитывал? Можно с расчетами ознакомиться?
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28.07.2022 19:40 Відповісти
Ну так і естонців, литовців та латишів теж треба в цей закон вписати. Тай чехів із словаками.
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28.07.2022 20:02 Відповісти
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28.07.2022 23:20 Відповісти
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28.07.2022 23:22 Відповісти
То е вірно, бо все пхали нам у "брати" угрофинів, бурятів, чеченців то іншаку "русскую" наволочь. Ми слав'яни, кіть об'еднаемось ніякі свиносоваки не полізуть.
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29.07.2022 06:50 Відповісти
 
 