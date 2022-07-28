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ВР (27381) иностранец (484) Польша (8154) Железняк Ярослав (407)

Рада поддержала законопроект об особом статусе поляков

україна,поляки,польща,українці

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины (7550).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 283 народных депутата. Для вступления в силу документ должен быть подписан главой ВР и президентом.

Согласно проекту закона, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев, пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

В частности:

⁃ получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

⁃ трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

⁃ социальная защита в случае потери трудоспособности или потери кормильца;

⁃ производство хозяйственной деятельности;

⁃ получение образования на уровне с гражданами Украины;

⁃ социальные выплаты;

⁃ получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

⁃ медицинское обслуживание.

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Топ комментарии
+21
Найменше, що би ми могли зробити для Польші. Добре що хоч підтримали. Реально наші брати.
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28.07.2022 16:46
+11
Дякуємо братьм та сетрам полякам.Це дійсно рідний народ для українців .Бо у важгу годину прихістив саме найдороще це дітей ,жінок людей похілого віку.Довклінно вдячні наруду та кіревництву Польщі.
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28.07.2022 16:50
+9
большое спасибо полякам за поддержку и помощь.
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28.07.2022 16:50
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а просто "братами" прописати можна було?
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28.07.2022 16:45 Ответить
Уже брати. Вперше, за 900 років. Як швидко все може змінитися
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28.07.2022 16:48 Ответить
Фу-фу-фу...не треба нам більше ніяких братів...
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28.07.2022 17:21 Ответить
як ото фу-фу, то ****** у рашку.
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28.07.2022 20:52 Ответить
Найменше, що би ми могли зробити для Польші. Добре що хоч підтримали. Реально наші брати.
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28.07.2022 16:46 Ответить
А прибалтів !
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28.07.2022 16:47 Ответить
Це хто такі? Прибалти?
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28.07.2022 17:07 Ответить
********* с розуму зійде-Польша анексує Україну!
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28.07.2022 16:48 Ответить
Конфедерує) І ми автоматично в ЕС та НАТО
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28.07.2022 16:52 Ответить
А це гарна ідея.
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28.07.2022 16:57 Ответить
Знову Литва Польща і Україна разом. Ще б Білорусь до купи, але на тому місці ще совкова білоруссія...
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28.07.2022 17:09 Ответить
Дякуємо братьм та сетрам полякам.Це дійсно рідний народ для українців .Бо у важгу годину прихістив саме найдороще це дітей ,жінок людей похілого віку.Довклінно вдячні наруду та кіревництву Польщі.
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28.07.2022 16:50 Ответить
большое спасибо полякам за поддержку и помощь.
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28.07.2022 16:50 Ответить
Цікаво це політичний жест чи інщі мотиви у депутатів.
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28.07.2022 16:56 Ответить
Було б добре аналогічний статус прийняти і для литовців,а в перспективі (після визволення Білорусі,страти Луки,виплати належних репарацій) і білорусів...так ,можливо,в новій якості відродилисяб Річ Посполита і Велике князівство литовське,руське і жемайтське...
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28.07.2022 18:20 Ответить
Правильне рішення! Поляки мають на це право... Ще б проголосували за зменшення зарплат депутатів і суддів... Вони під час війни мають мільйонні зарплати..... і це в час коли українці ведуть війну з російськими окупантами...
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28.07.2022 19:05 Ответить
Спасибо братьям-полякам.
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28.07.2022 19:21 Ответить
Поляки це наші браття.!
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28.07.2022 19:25 Ответить
Не то чтоб я возражал, а бюджет у нас это все потянет (соцвыплаты и тп)? Кто-то просчитывал? Можно с расчетами ознакомиться?
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28.07.2022 19:40 Ответить
Ну так і естонців, литовців та латишів теж треба в цей закон вписати. Тай чехів із словаками.
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28.07.2022 20:02 Ответить
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28.07.2022 23:20 Ответить
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28.07.2022 23:22 Ответить
То е вірно, бо все пхали нам у "брати" угрофинів, бурятів, чеченців то іншаку "русскую" наволочь. Ми слав'яни, кіть об'еднаемось ніякі свиносоваки не полізуть.
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29.07.2022 06:50 Ответить
 
 