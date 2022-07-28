Рада поддержала законопроект об особом статусе поляков
Верховная Рада поддержала в целом законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины (7550).
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 283 народных депутата. Для вступления в силу документ должен быть подписан главой ВР и президентом.
Согласно проекту закона, поляки смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев, пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.
В частности:
⁃ получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
⁃ трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
⁃ социальная защита в случае потери трудоспособности или потери кормильца;
⁃ производство хозяйственной деятельности;
⁃ получение образования на уровне с гражданами Украины;
⁃ социальные выплаты;
⁃ получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;
⁃ медицинское обслуживание.
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