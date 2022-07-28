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ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мініфраструктури.

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 01

"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну", - підкреслили в міністерстві.

Зокрема, внесено наступні зміни:

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 02 Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 02 Балто – Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 02 коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

Включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє:

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 розвивати мультимодальні перевезення

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 зменшити логістичні витрати

ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі 05 підвищити якість послуг при перевезенні товарів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію міжнародних автоперевезень

Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.

Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі та до 2050 року – "загальної" мережі.

Відповідно до Індикативного Інвестиційного Плану Європейської Комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро. Це найбільший показник серед всіх держав "Східного партнерства" ЄС.

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28.07.2022 19:47 Відповісти
 
 