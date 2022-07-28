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громадянство (1059) Корбан (189) Філатов (462)

Понад 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист Зеленському щодо повернення громадянства Корбану, - Філатов

корбан

Мер міста Дніпро Борис Філатов оприлюднив інформацію, що більше 5 тисяч людей за добу висловили бажання підписати відкритий лист прзиденту Володимиру Зеленському щодо повернення українського громадянства керівнику штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Філатов зазначив: "За останню добу понад 5 тисяч людей виявили бажання поставити підпис під листом до Президента щодо повернення громадянства Геннадію Корбану.

Це звичайні українці та сотні відомих, і не тільки в Україні, людей. Серед них додались: Арсен Аваков, Степан Барна, Валерій Пекар, Андрій Магера, а також ще міські голови.

Друзі, всіх, кого ми вже змогли веріфікувати, ми додамо на сайт Української правди.

Там буде посилання на Google Docs. Сьогодні це тільки понад 100 осіб. Та ми щодня оновлюватимемо перелік.

Приєднуйтесь, продовжуйте ставитит "+" під моїм відповідним постом. Ми всіх бачимо і всім вдячні.

І ще одне – якщо хтось і не потрапить до переліку на "УП" - не хвилюйтесь. Незабаром з’явиться петиція до Президента на підтримку Корбана.

Тож, заздалегідь просимо приєднатися до її підписання".

Також читайте: Офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні, - Корбан

Також Філатов оприлюднив Додатковий веріфікований список підписантів:

1. Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України (2014 —2021)

2. Олег Кришин - народний депутат України VIII скликання

3. Олексій Гончаренко – народний депутат України VIII та IX скликань

4. Максим Бурбак - міністр інфраструктури України (2014), народний депутат України VII та VIII скликань, м. Чернівці

5. Валерій Пекар - підприємець, викладач бізнес-шкіл, м. Київ

6. Андрій Лозовий - народний депутат України VIII скликання

7. Степан Барна - народний депутат України VIII скликання, Тернопіль

8. Андрій Магера - правовий експерт, заступник Голови ЦВК у 2007-2018 рр, заслужений юрист України

9. Сергій Зеленський - Лозівський міський голова Харківська обл

10. Валерій Прозапас - депутат Запорізької міської ради фракції "Європейська Солідарність", військовослужбовець ЗСУ

11. Роман Чайка - телеведучий, журналіст, музикант, політичний сатирик

12. Сергій Висоцький – журналіст, народний депутат VIII скликання

13. Макс Голдін - співзасновник проекту "Мий Дніпро", співзасновник проекту "Чистодяка" та член правління УАВІ Українська Асоціація Візуальної Індустрії, м. Дніпро

14. Олександр Мензул – міський голова м. Вараш

15. Сергій Позняк - молодший сержант Національної гвардії України, Голова Асоціації підприємців - ветеранів АТО

16. Ігор Ільков - командир взводу 232 батальйону 128 бригади ТрО ЗСУ

17. Максим Курячий - громадський діяч, народний депутат VIII скликання, військовослужбовець ЗСУ

18. Богдан Барбіл - Заслужений журналіст України, Ужгород

19. Анастасія Логутенко - співзасновниця креативної агенції " RGB IDEA GROUP", співзасновниця благодійного фонду "Перемога - Україна"

20. Віталій Кононикін - підприємець, ресторатор, засновник мережі закладів RestoBar group

21. Валерій Сапожніков - українській підприємець Власник торговоі марки "Прем’єр"

22. Валентина Павленко - журналістка Радіо Свобода, м. Київ

23. Віктор Федоряк - волонтер, керівник ГО "Громадський контроль", Запоріжжя

24. Денис Жаткін - підприємець, ресторатор, власник мережі пабів Кеды искусствоведа, Донерная, Кастрюлька утюга варит рис у Києві та Дніпрі

25. Ігор Рейтерович - політолог, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку.

26. Юрій Басараб - волонтер, Об'єднання профспілок Львівщини

27. Ія Сухіташвілі - голова "Українського центру суспільного розвитку"

28. Олег Тупиця - доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, депутат чотирьох скликань в місті Дніпро

29. Ростислав Винар - заслужений лікар України, генеральний директор КНП Кам‘янської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", депутат Кам‘янської міської ради

30. Костянтин Сухий - доктор технічних наук, професор, ректор Українського державного хіміко-технологічного університету

31. Анатолій Кобець - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

32. Юрій Касьянов -волонтер АТО, активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки, м. Київ

33. Віктор Сиченко - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровської академії неперервної освіти

34. Ярослав Ємельянов - староста Вараської міської територіальної громади, депутат районної ради

35. Віктор Савченко - доктор педагогічних наук, професор, почесний працівник фізичної культури і спорту, почесний громадянин Дніпра, член президії Національної Олімпійської академії України, ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

36. Ашер Йосеф Черкаський - учасник АТО, волонтер, Окрема Бригада Сил Територіальної оборони ЗСУ

37. Сергій Холод - доктор економічних наук, доцент, ректор Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро

38. Ольга Волкова - керівниця ГО "Океан Добра", Дніпро

39. Артем Даренський - майстер спорту, фігурист, бронзовий призер III зимових юнацьких Олімпійських ігор 2020 в командних змаганнях, триразовий чемпіон України в парному катанні (2017/2018; 2018/2019; 2021/2022)

40. Ростислав Бабич (Avraham Reuven Babych) - директор некомерційної єврейської організації Jewish Vision Foundation Inc., США

41. Дмитро Бочаров - кандидат юридичних наук, доцент, ректор Університету митної справи та фінансів

42. Віктор Мицько - директор ЗОШ 11, м. Слов'янськ

43. Куликівський Євгеній - полковник служби цивільного захисту у Житомирській області

44. Ілля Айзенштат - головний виконавчий директор та засновник кафетерію BarBee Cafe, співзасновник і CEO мережі коворкінгу Beeworking у м. Київ

45. Віра Полішко - комерційна директорка GRAND Project Company у м. Дніпрі

46. Світлана Попова - керівниця компанії Зебра-меблі у м. Дніпрі

47. Олег Лебединський - депутат Піщанської ОТГ

48. Анна Стецько (позивний Пулємьотчиця) - боєць 3-го Окремого батальйону УДА, учасниця бойових дій, кулеметниця у батальйонах Айдар, Гарпун та полку Миротворець.

49. Вячеслав Кацаран - підприємець, директор компаній ШРІМ та НВП МІТАС у м. Дніпрі та ТОВ ЗАПОРІЖБУДКОМПАНІ 2008 у м. Запоріжжі

50. Міріам Голденблат - підприємиця, громадська діячка, Голова ГО "Європейська наукова платформа", народилася у місті Вінниця

51. Кирило Чалий - підприємець, директор ПП ВІТАДЕНТ у м. Дніпрі

52. Анатолій Кобець - доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

53. Ганна Коваленко - директорка КП Центральний ринок Кролевецької міської ради, м. Кролевець Сумської області

54. Олександр Клець - поет, музикант, автор і виконавець, байкер та рятувальник, ветеран, член Товариства сприяння обороні України, лауреат фестивалю Пісні, народжені в АТО, волонтер із м. Вінниця

55. Ксенія Артамонова - керівниця Благодійного фонду Для Тебе у м. Дніпрі

56. Олена Лук’яненко - співвласниця Villa Kuritsa і генеральна директорка Evolve Salon&Store у м. Київ

57. Анна Новак - директорка Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова у м. Черкаси

58. Марина Сідорова - директорка Правекс Банк Дніпро

59. Анатолій Канцедайло - заслужений діяч мистецтв України, режисер у м. Дніпро

60. Ігор Лапін - командир батальйону у Першій Окремій Бригаді Спеціального Призначення ім. Івана Богуна, юрист, депутат Верховної Ради України VIII скликання

61. Юрій Крикунов - депутат Київської міської Ради VII та VIII скликань, Кавалер ордена "За заслуги" III, II та І ступенів

62. Протоієрей Іоан Кузь - священник із Галича, декан Галицької Православної Церкви України

63. Сергій Філімонов - архітектор, співзасновник бюро "FILIMONOV & KASHIRINA architects", м. Дніпро

64. Вікторія Корпусенко - генеральний директор КНП Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги у місті Дніпрі

65. Павло Хазан - офіцер ЗСУ

66. Наталія Донець - народна депутатка третього скликання (1998 - 2002 рр.)

67. Олександр Вестя - член президії громадської організації "Федерація кіокушин-кан карате". Тренер з Кіокушин-Кан Карате, тренер з Кроссфіт, волонтер у м. Кам’янське

68. Юлія Небогатова - волонтер, керівниця Дніпровської федерації карате Сакура, поет та громадський діяч

69. Олександр Луценко - директор позашкільного навчального закладу "МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ", керівник освітньої німецько-української програми "Мініфеномента"

70. Оксана Устименко - ГС "Асамблея Аграрних палат України" - заступниця голови Правління, Голова ГО "Київська обласна аграрна палата України". Волонтерка, м. Київ

71. Катерина Панасенко - журналістка

72. Ольга Мороз - журналістка, медіаконсультантка, працює у PR-агенції Студія ТО. Мешкає у м. Київ

73. Юрій Палічев - директор у ТОВ Інвестиційне агентство розвитку сільських територій, керівник ГС "Дороги вина та смаку Херсонщини". Мешкає у м. Херсон

74. Марія Петренко - актриса театру і кіно. Головна художниця Дніпровського театру "Віримо!"

75. Олександр Радуцький - депутат Черкаської обласної ради з 2020 р. Депутат Черкаської міської ради 2010 -2020 рр.

76. Ярослав Лавриненко - співзасновник Webland partners, LLP, співзасновник і арт-директор Webland Digital Agency, президент Федерації ВМХ, м. Дніпро

77. Ірина Воловик - кооперативна девелоперка, тренерка з бізнес- та стратегічного планування в Кооперативній Академії та доцентка Кафедри менеджменту та публічного управління ДДАЕУ, м. Дніпро

78. Володимир Івченко - ген. директор Рекламно-виробничого підприємства "Імідж-М", м. Полтава

79. Дар’я Корх - директорка ГО "Покровське Товариство захисту тварин", м. Покровськ, Донецька область

80. Григорій Таран - директор ТОВ "Укрдніпромедконсалтінг", "Клініка Мурзілка ТМ", дитячий хірург, к.м.н., м. Дніпро

81. Володимир Коваль - директор студії жіночого одягу VOVK, м. Дніпро

82. Слободяник Андрій - директор Crystal Pharma зі стоматологічної продукції в м. Одеса

83. Євгенія Гамза - журналістка Громадське Кременчук

84. Тетяна Бондарчук - державний реєстратор відділу державної реєстрації в Ірпінській Міській Раді

85. Назарій Поліщук - депутат Рівненської міської ради, лейтенант ЗСУ

86. Олександр Рівкін - Partner MedienHaus (Німеччина). Родом з м. Харків, нині мешкає у м. Дюсельдорф

87. Микола Турчин - гендиректор КНП "Міська клінічна лікарня № 21 імені професора Є. Г. Попкової", м. Дніпро

88. Ігор Черніков - громадський діяч, співзасновник громадських організацій "Я Знаю Ти Зможеш" і "Ми Зможемо", спортсмен, волонтер, помічник депутата обласної ради Дніпропетровської області

89. Юрій Ягодка - Острозький міський голова, м. Острог Рівненської області

90. Ігор Степурін - видавець, засновник видавництва "Саміт-книга", голова Благодійного фонду "Бібліотечна Країна", м. Київ

91. Арсен Шлапак - підприємець, власник ТзОВ "ФОПкаса", м. Львів

92. Валентин Старостін - історик, краєзнавець, публіцист, м.Дніпро

93. Михайло Бейзерман - продюсер, ведучий телеканалу Первый городской. Одесса м. Одеса

94. Алла Вінницька - докторка медичних наук, професорка, головна лікарка Лікарні ізраїльської онкології LISOD, м. Київ

95. Владислав Єнтін - засновник БО МБФ "Волонтер ЮА", м. Миколаїв

96. Іцик Завалков - волонтер АТО/ООС, полковник у відставці, командир Єврейського козацького куріня Козацтва Запорозького, кавалер бойових нагород, м. Дніпро

97. Андрій Павловський - експерт з питань соціальної політики, Народний депутат України VI і VII скликання. м. Київ

98. Оксана Федорець - художниця, м. Дніпро

99. Юрій Корнійчук - юрист, керівник Громадського Формування з охорони громадського порядку "Феррум-1", м. Дніпро

100. Ігор Гундич – голова Житомирської ОДА (2016-2019), депутат Житомирської обласної ради

101. Павло Бойко – підприємець, інвестиційний консультант, приватний інвестор, м. Киів

102. Анжела Науменко - тренерка, керівниця кінного клубу "Срібна підкова", м. Дніпро

103. Олександр Кельм - головний редактор журналу AutoExpert-consulting, м. Київ

104. Ірина Герліванова - депутатка Дніпровської районної ради, заслужена працівниця освіти України, директорка центру Штурм

105. Ганна Бродська-Бомке - актриса, мешкає у Німеччині

106. Віктор Борисов - голова компанії Маїс у м. Синельникові, Дніпропетровська область

107. Людмила Мусієнко - депутатка Добровеличківської ОТГ, співзасновниця ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Добровеличківського району"

108. Наталія Луковська - керівниця інженерного відділу ТОВ Діскавері - бурове обладнання у м. Стрий

109. Микита Федорчак - Голова студентського самоврядування Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти, керівник секретаріату Молодіжної ради Дніпра

110. Павло Атаманчук – комерційний директор АТ ДЕВЗ, доктор філософії в галузі Публічне управління та адміністрування

111. Дмитро Кавунник – депутат Кременчуцької міської ради, волонтер у м. Кременчук

112. Ігор Воронежський – підприємець, науково-виробнича фірма "Аква-ЛТД", м.Дніпро

113. Олена Коваль - лікарка-кардіолог, д.м.н, професорка Дніпропетровської медичної академії, членкиня президіуму Української асоціації кардіологів, членкиня Європейського товариства кардіологів, м. Дніпро

114. Тетяна Бездітко - лікарка-терапевт, алерголог, д.м.н., професорка Харківського національного медичного університету, членкиня Європейської академії алергології та клінічної імунології, м. Харків

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Топ коментарі
+25
У нас вибрали ляльку олігарха рейдера з 3 громадянствами прещидентом
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28.07.2022 19:40
+20
А от цікаво, скільки мільйонів людей висловили б бажання підписати відкритий лист про позбавлення украінського громадянства зеленського?
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28.07.2022 19:40
+13
Вони всі лохонулись, бо зара обов"язки преЗЕдента виконує син агента ГРУ ГШ РФ - Єрмак... зєля зара просто озвучує рішення керівника ОП та за вимогою Єрмака підписує документи...
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28.07.2022 19:43
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Ви з Дніпра? Якщо ні, то можете сходити туди самі. Це буде чесно.
показати весь коментар
28.07.2022 19:57 Відповісти
я не с днепра, но давайте петицию, готов подписать.
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28.07.2022 20:03 Відповісти
Підписуй у своєму мухосранську! Практика показує, що поставити хрестика, багато розуму не потрібно.
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28.07.2022 20:23 Відповісти
тільки в Україні за рейдерів з потрійним громадянством збирають підписи ... 😄🙃
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28.07.2022 19:38 Відповісти
У нас вибрали ляльку олігарха рейдера з 3 громадянствами прещидентом
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28.07.2022 19:40 Відповісти
Це недоліки демократії, над цим треба ще багато працювати, особливо пересічному виборцю. Здається, урок засвоєно.
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28.07.2022 20:43 Відповісти
как это выборець будет работать сам над собой - то есть признаться себе что ты лох дурак лапух которого развели квартальные скоморохи их кремля этого никогда не бывает
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28.07.2022 21:31 Відповісти
Так. Думаю, що багато хто з 73% вже змінив свою думку, щодо вибраного Клоуна. Треба підтримувати і поважати цих людей. Вони будуть дуже потрібні на наступних виборах. Ще раз. Маю на увазі тих хто зрозумів помилку. Впевнений, таких багато!
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28.07.2022 22:49 Відповісти
Дерьмак и Бутусова гражданствa лишит?
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28.07.2022 19:51 Відповісти
Да-да, продолжайте поливать Спартц, любители облизывания Дерьмаковской дупы. Очень скоро Республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Но вам же как раз и требуется окончательно подорвать доверие США к Украинской владе. Тебе в срублях Дерьмак платит?
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28.07.2022 20:03 Відповісти
Дивна вибірковість у президента. Депутат від сн куніцкій має теж ізраїльській паспорт, а труханов і все опзж російський, але їх не читають чомусь
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28.07.2022 20:09 Відповісти
Добре, що список не на пару тисяч осіб, бо поки дочитаєш, то заснути можна!
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28.07.2022 19:39 Відповісти
А ти не читай. Хто тебе примушує?
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28.07.2022 20:20 Відповісти
Законодательство одно для всех. Если этого не учитывать, то начнется монархия.
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28.07.2022 19:39 Відповісти
А "пилить" бюджетные деньги тоже всем можно, или только Корбан Даласу с Бориской?? Война между прочем в стране, а денюжки они святое!!!
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28.07.2022 19:49 Відповісти
Та да! Єрмак не дасть збрехати! Війна в країні, а "Велике крадівництво" ніхто не припиняв.
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28.07.2022 19:59 Відповісти
Тебе в финансовый блог. Здесь рассуждают на тему гражданства.
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28.07.2022 19:59 Відповісти
Зараз війна, ставка верховного видала наказ, обовїязковий до виконання. Під руку підвернувся один з багатьох ватників. Решта вати заволала, бо відчуває, що негаразди наближаються. Таке життя-хтось іде, хтось приходе. Амінь!
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28.07.2022 20:35 Відповісти
он воно як ну то скавчи курва коли тебе так само позбавлять громадянства.бо то "тіпа по закону" нагадаю тобі дурепо що забрати громадянство набуте при народженні в Україні не можна,немає інструментів,рабиха
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30.07.2022 04:20 Відповісти
А от цікаво, скільки мільйонів людей висловили б бажання підписати відкритий лист про позбавлення украінського громадянства зеленського?
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28.07.2022 19:40 Відповісти
А он имеет второй паспорт как Корбан или все таки он имеет единое гражданство?
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28.07.2022 19:42 Відповісти
Куницкий, слуга народа, - гражданин Израэля. Все, шо должен сделать Корбан в любом суде - указать пальцем на Куницкого. И тогда речь пойдет о выборочном правосудии.
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28.07.2022 19:50 Відповісти
Равенство это когда всех и Куницкого в том числе заставят сделать выбор в пользу того или иного государства.
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28.07.2022 19:58 Відповісти
Тогда почему Куницкий до сих пор не лишен Украинского паспорта? Всем было известно о его Израэльском гражданстве еще в 2019. Выборочное правосудие - не Европейская практика, этим грешит как раз русня.
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28.07.2022 20:06 Відповісти
не заганяй, як його потім судити?
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28.07.2022 22:26 Відповісти
Корбан сам отказался от украинского гражданства в приоритет выставив гражданство Израиля. Таковы законы и если мы считаем себя частью Европы, то европейские законы нужно соблюдать.
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28.07.2022 19:41 Відповісти
Эти дела в любом Европейском суде развалятся, и Дерьмак это прекрасно понимает.
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28.07.2022 19:46 Відповісти
Мжна послання на закон, який дозволяє позбавляти громадянства таких, як Корбан і в якому виписана відповідна процедура. І дайте пруф на наявність у Корбана ізраїльського громадянства.
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28.07.2022 20:03 Відповісти
че ты пристишь трепло зеленое в раде или около до сотни человек с еврейскими кипрскими или европейскими паспортами
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28.07.2022 21:36 Відповісти
окей, ти ********, но зачем всем об рассказивать?
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28.07.2022 22:27 Відповісти
не лижи зельоний,де він офіційно від чогось там відмовлявся,і яким чином можна забрати громадянство?
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30.07.2022 04:22 Відповісти
вот сколько громадян имеют вторые гражданства и это не конец
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28.07.2022 19:42 Відповісти
уж больно ты прыткий...
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28.07.2022 20:28 Відповісти
кроме этих еще донецкие сепары подтянутся
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28.07.2022 20:42 Відповісти
не позорься дерьмо зеленое хотя бы прокси сменил бы
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28.07.2022 21:37 Відповісти
что тебя задел сепар хитросделанный?
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29.07.2022 00:35 Відповісти
То другоє.А этот адміністративноє лiцо.
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28.07.2022 20:42 Відповісти
Вони всі лохонулись, бо зара обов"язки преЗЕдента виконує син агента ГРУ ГШ РФ - Єрмак... зєля зара просто озвучує рішення керівника ОП та за вимогою Єрмака підписує документи...
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28.07.2022 19:43 Відповісти
LyudmilaUA

@LyuUA

·

https://twitter.com/LyuUA/status/1552403244936200193 19 ч

"Оточення голови ОП Андрія Єрмака фактично монополізувало увесь ринок зброї в Україні, замкнувши його на собі. Проте за цими людьми тягнеться шлейф контрабанди зброї в минулому та зв'язків з російськими спецслужбами..." Як же це все задовбало!!!

https://prm.ua/zhurnalisty-vykryly-monopoliiu-po-torhivli-zbroieiu-v-ukraini-ii-kontroliuie-biznes-partner-yermaka-nashi-hroshi/

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28.07.2022 19:52 Відповісти
А где заявленные десятки меров городов?
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28.07.2022 19:45 Відповісти
по всей стране это будет больше половины
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28.07.2022 19:53 Відповісти
Равенство это когда законы соблюдают все без исключений. Это европейские ценности которых боятся власть имущие.
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28.07.2022 19:45 Відповісти
У Геши много работы . Он ещё не всё дорейдерил в Днепре.
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28.07.2022 19:47 Відповісти
Займіться ділом, сер-мер!
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28.07.2022 19:49 Відповісти
Как он займется, если главного подельника (окрамя Лысого!!!) Забрали!!?? Замахнулись на святое, дерибанить не с кем!!!
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28.07.2022 19:51 Відповісти
Тільки хотіла написати.....В лікарнях пораненим ( з відрізаними кінцівками)немає кому допомогти ( одна санітарка на відділок),а ми Корбана рятуємо.Запевняю: у пана Геннадія все буде добре і він свої права захистить.Для цього в нього є адвокати,а Зеленському хочеться сказати: його вчинки повинні бути зрозумілі,законні і обгрунтовані,а то крутить,як піп яйцями.Війна,панове!!!!Україна в небезпеці!!!!
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28.07.2022 19:58 Відповісти
Ви праві!
Але не кидайте все в один котел і не спонукайте недосвідченого Главу держави до нових помилок.
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28.07.2022 20:27 Відповісти
не позорься ермаковская скотина
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28.07.2022 21:39 Відповісти
у зели, видимо, девиз - "Ни дня без зашквара!"
потенциальный кармический бедоносец.......
вспомните - куда ни приедет, там то обвалится, то затопит, то сдомается....., и вот теперь война!
его пребывание у власти, для Украины разрушительно.......
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28.07.2022 19:49 Відповісти
никто о зеленском не скажет лучше, чем сам зеленский......
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344
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28.07.2022 19:53 Відповісти
"...арсен рюкзаков...", дальше можно не читать. лучше бы эти 5000чел. напсали о лишении гражданства дерьмака, татарова, агрохламидии.
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28.07.2022 19:51 Відповісти
Принципово невірний підхід!
Треба скасувати антиконституційний указ не чолобитною до т.зв. сцаря.
А судовим вердиктом!
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28.07.2022 19:51 Відповісти
і щоб це зробив "СВІЙ Хенеральний прокурор"
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28.07.2022 20:49 Відповісти
Чєлобітная до зебіла щоб він не порушував закон? Ну ну... Владімір Сцанич ну позязя...бридота.
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28.07.2022 19:51 Відповісти
подписанты должны уже подписать петицию о двойном гражданстве
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28.07.2022 19:52 Відповісти
Хай скоріше буде петиція! 100% впевнений, що вона дуже скоро набере 25000!
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28.07.2022 19:54 Відповісти
А где в этом списке люди из теробороны?
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28.07.2022 20:00 Відповісти
люди мочат твоих кацапов на фронте
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28.07.2022 21:41 Відповісти
Наскільки пам'ятаю Корбан був пов'язаний з Коломоським не менше за Зеленського, то чого такі переживання за його долю несподівано?
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28.07.2022 20:00 Відповісти
больше всего боюсь, что вся эта незатейливая мастурбация с лишением Корбана гражданства и затевалась для того, чтобы протащить закон о двойном гражданстве
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28.07.2022 20:01 Відповісти
@

І який же страшний той закон про подвійне громадянство, бррр!

Господи, спаси і помилуй!

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29.07.2022 00:44 Відповісти
И шо, корбан привселюдно порвет свой израильский паспорт ???
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28.07.2022 20:07 Відповісти
он же пенсию и там и там хочет получать
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28.07.2022 20:32 Відповісти
он ему достался, как всем евреям, которые могут доказать свою принадлежность к национальности
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28.07.2022 20:34 Відповісти
при чем тут корбан почему он один крайний? по Конституции никто не имеет права лишать гражданства того кто родился в Украине -зеленский такой тупорылый что не понимает что у него уже срок лет на 50 за постоянное нарушение конституции
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28.07.2022 21:43 Відповісти
Я з недосипання читаю "...серед них додались: Арсен Аваков, Степан Бандера..."
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28.07.2022 20:19 Відповісти
Філатов з листом на Банковій)

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28.07.2022 20:19 Відповісти
І що, хтось думає що Лідор відмінить свою волю щоб виглядати лошарою перед зетіпілами? Ніт.
Він вперто буде йти напролом як Віктор Хфедрич.
Дайте Боневтіку пачку олівців. Пора тренуватись.
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28.07.2022 20:22 Відповісти
Не можна йому олівці, давно не займався і м'язи потягне)
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28.07.2022 20:55 Відповісти
так точно - верни мля и суди по закону
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28.07.2022 20:25 Відповісти
Дорогі співвітчизники!

Ви що не зрозуміли, що найвеличніший правник ********** усім нам пояснив у ході візиту Глави держави Литва, що все відбувається у правовому полі.
Головне, що він не сказав, так це те, що у них своє поле, на якому нас з Вами немає, окрім зеленої плісняви та ахламідій, яка поїдає кошти з бюджету та кудись діває гуманітарну допомогу.
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28.07.2022 20:26 Відповісти
Так, так, найвеличніший правник ********** розказав про "Поле Чудес" у правовому полі.
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28.07.2022 20:47 Відповісти
Корбан нехай напише заяву про злочин новоспеченому прокурору
І подивимось на цирк
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28.07.2022 20:42 Відповісти
Фото Олени Зеленської - топ-новина
https://www.youtube.com/watch?v=mAKRcBulk3M
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28.07.2022 22:01 Відповісти
какой только мусор не попадал на обложки...
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28.07.2022 22:21 Відповісти
Я тільки Авакова побачила в списку то зразу захотілося плюнути в сторону Корбана. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти..
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28.07.2022 22:38 Відповісти
Щось мало 5 000. От якби 50 000, то можна було б вже Україну на Ізраїль перейменувати
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28.07.2022 22:55 Відповісти
Полагаю,что незаконное и несправедливое решение,нарушающее Конституцию,изданное под руководством Ермака,должно быть отменено.Подпишу петицию,если нет возможности обжалования в судах.
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28.07.2022 23:06 Відповісти
Я громадянин України ніколи не цікавився необхідністю громадянства іншої країни. Цікаво навіщо люди це роблять, вони щось приховують чі дійсно хочуть бути іншими громадянами. Я не проти зміни громадянства але проти "подвійного". Не хочеш бути Українцем будь ласка будь ким хочеш. І не розумію чому цей крик позбавили громадянства, достав інший і їдь куди хочеш.
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28.07.2022 23:11 Відповісти
ТО зареєструйте хтось петицію і давайте підписувати
https://petition.kmu.gov.ua/
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28.07.2022 23:16 Відповісти
все просто. Якщо в Офісі химер не бачать різниці між термінами " припинити батьківські права Іванова" і "позбавити батьківських прав Іванова" то нічого не поробиш, Це Єрмак проводить інфільтрацію друга Путіна Ромчика Абрамовича в переговорний процес. Ви тут поговоріть про Вадіка та Гену, а ми тим часом Ромчика і Мішу з Петюшею.
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29.07.2022 03:27 Відповісти
 
 