Кілька вибухів пролунало у Миколаєві, - мер Сєнкевич

Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич повідомив про те, що у місті чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Мер зазначив: "У місті пролунало кілька вибухів!".

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