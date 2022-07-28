Кілька вибухів пролунало у Миколаєві, - мер Сєнкевич
Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич повідомив про те, що у місті чути вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Мер зазначив: "У місті пролунало кілька вибухів!".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Советую приехать в гости и там выступить с пламенной речью