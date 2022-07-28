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Кілька вибухів пролунало у Миколаєві, - мер Сєнкевич

сенкевич

Мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич повідомив про те, що у місті чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Мер зазначив: "У місті пролунало кілька вибухів!".

Також читайте: Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, - Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1810) обстріл (28700) Сєнкевич Олександр (229)


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Немає слів писати за постійний обстріл Миколаєва і саме страшно усвідомити, що зробити нічого не можемо. Немає чим збивати ракети, немає чим відігнати ворога подалі від Херсона і немає бажання щось знову писати повчальне, бо в людей і так горе, але це наслідки прийнятого рішення миколаївцями у 2019 році. Зате у вас є Кім, Арахімая, єрмак, татаров за яких віддали голоси більше 90% громадян міста. Тільки залишається порада - постарайтеся максимально виїхати з міста,пока не звільнять Херсон і в подальшому думайте перед тим як ставити галочку в бюлетні, майте свою думку, а не використовуйте ту, яку вам підказали по телевізору, бо то бажання того, хто її вам всунув в вуха. Асфальт переміг ракети "Нептун" "Вільху М", "Грім 2" і САУ "Богдана", якої в нас залишилося ще від "бариги" ад одна штука.
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28.07.2022 21:24 Відповісти
Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян Джерело:
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29.07.2022 05:08 Відповісти
Знаете,человек,пишущий такое абсолютно ничем не отличается от расеян с их заезженной пластиной-бимбили бомбас-вот и наказание.Обвинять людей просто глупо-люди любят популистов и в Киеве и в Днепре и Житомире и в Париже и в Риме.Судить их за это крайне глупо,с развитием и расширением информационных технологий роль популистов будет только возрастать.Единственное решение-образование,образованный человек будет всегда анализировать выбор и последствия.Но сейчас не об этом,а том ,что под личиной притворной жалости идет лицемерное навязывание образа виноватых,отвечаю как человек,не относящийся ,как вы назвали, к 90 процентам и проживший свою сознательную жизнь в Николаеве
Советую приехать в гости и там выступить с пламенной речью
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28.07.2022 22:05 Відповісти
Знаєте шановний пане, не пробували почати із себе? Чому до цього часу не спілкуєтеся українською мовою, а продовжуєте так підтримувати кацапів, їх культуру? Я не суддя, щоб звинувачувати людей в прийнятих рішеннях, я вказав на пронятий ними вибір, у віру в популістів і наслідки цього рішення сьогодні і саме головне, що виправити вже не вийде, немає чим і як. Ви про це задумувалися? Чим і як відганяти ворога з автоматом лізти на гради, смерчі, арту, ракети? Цілком слушне питання і до миколаївців, які більше 90% віддали голоси за цю владу і також несуть відповідальність - де наші ракети? Чим відбиватися? Знову звинувачувати США, що вам не закривають небо? Якщо Ви так накинулися на мене, то раджу піти завтра на ринок і купити подушечки із зображенням єрмака, Боневтіка, кіма, арахзамії і виставляти на вікна, щоб відбивали ракети і осколки. А їхати мені немає чого, я проживаю в Миколаєві і чую постійно ці прильоти і як всі молою Бога, щоб пролетіла ракета мій дім і постійно нагадую собі про тих 90%, які мають причетність до цього.
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28.07.2022 22:21 Відповісти
Про це я буду нагадувати постійно, бо якраз це рішення у 2019 році призвело до цих подій 2022 року.
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28.07.2022 22:31 Відповісти
Вы знаете,скажите это содатам,которые стояли за Николаевом в первые дни войны,что они поддерживали кацапов ,так как они в большинстве говорили на русском.Украинский будем учить после войны,главное,чтоб на нем говорили дети.А вам,возможно,стоило б уделить время ,которое вы тратите на сожаление и на неверный выбор тех 90 процентов помощи зсу,как до апреля делали мы
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28.07.2022 23:00 Відповісти
не прикривайтеся солдатами, які в більшості говорили російською, бо миколаївці весь час вибирають таку владу, яка приймає російську мову як другу і мову місцевого спілкування, а також сотні російських шкіл. Я у Вас запитав конкретно, ви себе ідентифікували як українець, чи Вам найближче все російське? Якраз до цього російського і йде ворог, він не йде до Львова чи Тернополя, бо там його не чекають і не розуміють. І не потрібно чекати закінчення війни, щоб вчити рідну мову, чи мову держави, на якій проживаєте. Я часто рухаюся через блокпости і чую тільки українську мову від військових і все більше чую цю мову в магазинах і транспорті. Що стосується допомоши ЗСУ, то мене цьому вчити не потрібно, я знаю що робити і це роблю з першого дня агресії ще 2014 року, але моєю першою справою було перейти на українську мову і залишити окупований Крим, бо мова сьогодні має зеначення.
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28.07.2022 23:20 Відповісти
 
 