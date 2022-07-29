Росіяни спробують захопити Бахмут, та навряд чи їм це вдасться, - ISW

Росіяни можуть зменшити намагання взяти Сіверськ і зосередитися на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня. Таким чином, російське командування, найімовірніше, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверськ.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

Російські сили також зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з'єднують Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

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