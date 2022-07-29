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Росіяни спробують захопити Бахмут, та навряд чи їм це вдасться, - ISW

рф

Росіяни можуть зменшити намагання взяти Сіверськ і зосередитися на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня. Таким чином, російське командування, найімовірніше, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверськ.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

Російські сили також зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з'єднують Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти мають ресурси лише на дві наступальні операції - на Сіверськ і Бахмут на Донеччині, - ISW

Автор: 

армія рф (17468) Донецька область (8522)


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Треба держатись. Дикии сказав -- захищаючись ми втратимо 10000 т солдат -- шоб відбити ми втратим 50000 т.
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29.07.2022 08:10 Відповісти
З ISW такі прогнозисти як з гівна куля. Зайдіть наїх сайт, подивіться рипорт від 25 лютого 2022 року. Вони прогнозували, що росіяни переможуть ЗСУ по всім напрямкам наступу.
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29.07.2022 08:37 Відповісти
Оборона Бахмута сформувалась за часів Петра Першого (не путати з "питром первым")
Це не те що оборово Пывдня выд Влодка Піршого
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29.07.2022 09:18 Відповісти
 
 