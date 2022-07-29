Відкрито понад 300 справ щодо шахрайства із гуманітарною допомогою, - поліція
Поліція відкрила 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.
43 особи отримали підозри, кілька справ направлені до суду.
Мова йде про зловживання з допомогою як на потреби ЗСУ, так і для переселенців. Зокрема, у Львівській області поліція висунула підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.
Як зазначається, на Дніпропетровщині гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн.
На Рівненщині зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.
Одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а если серьезно, то Юрий Швнц из штатов давно предупреждал об этом.
Шо там блеяла ЗЕбанутая срань в 19 году перед выборами на эту тему? Барыги и торговля на крови? Ну-ну, поездить по ушам тупому быдлу тогда им удалось. Что будут они кукарекать сейчас?
хоча таких дешевше пристрелити, ніж утримувати пожиттєво..
Бо якось геть цікаво стає, коли позакривав усі борги перед банками та Державою, мою персону внесли до якогось чорного списку: нічого, ні де отримати не можу. Вже напевно і пенсія мені не світить напевно. Ну то вже таке, буду до останнього заробляти на себе своїми руками.
Забрав гуманітарку дружини. Здивувало те, що видно було перепаковку; скотч поверху інший та кривий. Консерви 5 штук такі, що собаки їсти не хочуть. 7 кг рису і купа макаронів. Думаю, там було ще щось цікавіше та корисніше.