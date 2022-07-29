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Відкрито понад 300 справ щодо шахрайства із гуманітарною допомогою, - поліція

гуманітарка,розкоадання

Поліція відкрила 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

43 особи отримали підозри, кілька справ направлені до суду.

Мова йде про зловживання з допомогою як на потреби ЗСУ, так і для переселенців. Зокрема, у Львівській області поліція висунула підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.

Як зазначається, на Дніпропетровщині гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн.

На Рівненщині зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.

Одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни.

Читайте також: Мешканця Рівненщини викрито на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

шахрайство (1088) Нацполіція (15190) гуманітарна допомога (993) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+8
Лично я-бы этих тварей приравнял к мародерам и поступал с ними по законам военного времени - растреливал.
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29.07.2022 07:32
+5
Дерьмак зажлобился и не поделился с полиционэрами.

Ну а если серьезно, то Юрий Швнц из штатов давно предупреждал об этом.
Шо там блеяла ЗЕбанутая срань в 19 году перед выборами на эту тему? Барыги и торговля на крови? Ну-ну, поездить по ушам тупому быдлу тогда им удалось. Что будут они кукарекать сейчас?
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29.07.2022 07:30
+5
Псадіть ярмака це ця, москальська падла керує гуманітаркою
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29.07.2022 07:49
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як огuдно , а потім зарубежні партнери дивяться і складають про нас не дуже добру думку , тому voluntary кажуть що все менш і менш волонтерської допомоги йде до України.
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29.07.2022 07:24 Відповісти
Треба було голосувати за українця, націоналіста, а ви 2 терміни поспіль голосуєте за жидів, а потім дивуєтеся - чому ми в лайні, чому нас знищують, чому ми зубожіємо, чому нас грабують !
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29.07.2022 07:48 Відповісти
Наприклад, за кого? Справді дуже цікаві ваші варіанти...
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29.07.2022 11:18 Відповісти
Руслан Кошулинський
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29.07.2022 12:22 Відповісти
Дерьмак зажлобился и не поделился с полиционэрами.

Ну а если серьезно, то Юрий Швнц из штатов давно предупреждал об этом.
Шо там блеяла ЗЕбанутая срань в 19 году перед выборами на эту тему? Барыги и торговля на крови? Ну-ну, поездить по ушам тупому быдлу тогда им удалось. Что будут они кукарекать сейчас?
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29.07.2022 07:30 Відповісти
Лично я-бы этих тварей приравнял к мародерам и поступал с ними по законам военного времени - растреливал.
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29.07.2022 07:32 Відповісти
згодна з Вами...але запіндя в тому, що у нас ввели мараторій на смертну кару із-за вступу ло ЄС..це одна з умов...

хоча таких дешевше пристрелити, ніж утримувати пожиттєво..
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29.07.2022 09:13 Відповісти
А штрафи, умовний срок, примусові виправничі роботи?
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29.07.2022 11:17 Відповісти
Псадіть ярмака це ця, москальська падла керує гуманітаркою
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29.07.2022 07:49 Відповісти
Пішов записався. Кажуть, зателефонуємо, тільки візьмете трудову з собою. Добре, кажу. Вже днів 10 ні слова. Ті, хто писався після мене, вже отримали. Я проживаю в іншому місті від реєстрації, та це не має бути перешкодою в отримані.
Бо якось геть цікаво стає, коли позакривав усі борги перед банками та Державою, мою персону внесли до якогось чорного списку: нічого, ні де отримати не можу. Вже напевно і пенсія мені не світить напевно. Ну то вже таке, буду до останнього заробляти на себе своїми руками.
Забрав гуманітарку дружини. Здивувало те, що видно було перепаковку; скотч поверху інший та кривий. Консерви 5 штук такі, що собаки їсти не хочуть. 7 кг рису і купа макаронів. Думаю, там було ще щось цікавіше та корисніше.
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29.07.2022 07:53 Відповісти
Гуманітарка від міжнародного продовольчої програми? 7 кіло рису, 10 кіло макарон, 5 польских консерв, масло соняшникове...Чим погано? До речі польські консерви не такі й погані, досить смачні, хоча м'ясо мелене, але краще, ніж, наприклад, консерви в АТБ власного виробництва. Дякувати й тому.
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29.07.2022 11:13 Відповісти
А куда можно АНОНИМНО настучать? Одни алчные нелюди, обворовуют военных на еду, и продают.
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29.07.2022 08:22 Відповісти
куди завгодно..хоч на гарячу лінію СБУ
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29.07.2022 09:17 Відповісти
Відкрити-відкрити! А судових позивов не буде !
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29.07.2022 08:39 Відповісти
Зіткнулись з тим, що сертифікати від Міжнародного Червоного Хреста до Сільпо на 2000 грн спочатку видавали усім, а потім окремим категоріям громадян. Питання: чому тоді спочатку не видавати окремим категоріям? Виходить несправидливість, що хтось перший якимось чином дізнався та отримав, а кого не проінформували і він залишився не з чим, корупція?
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29.07.2022 11:16 Відповісти
 
 