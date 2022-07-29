Відкрито понад 300 справ щодо шахрайства із гуманітарною допомогою, - поліція

Поліція відкрила 320 кримінальних проваджень щодо шахрайства і зловживань з гуманітарною допомогою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

43 особи отримали підозри, кілька справ направлені до суду.

Мова йде про зловживання з допомогою як на потреби ЗСУ, так і для переселенців. Зокрема, у Львівській області поліція висунула підозру ділкам, які намагалися реалізувати військову амуніцію через магазини та ринки.

Як зазначається, на Дніпропетровщині гумдопомогу, яка надходила для переселенців, намагалися продавати, і лише доведена сума у цьому випадку становить 1,3 млн грн.

На Рівненщині зловмисники продавали автівки, які надійшли як благодійна допомога.

Одна з тернопільських благодійних організацій привласнила майже 2 млн грн, які пожертвували громадяни.

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