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"Укрзалізниця" призначила на 29 липня один евакуаційний потяг

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Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 29 липня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.

Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.

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Автор: 

Укрзалізниця (6858) евакуація (2317)


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