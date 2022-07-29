"Укрзалізниця" призначила на 29 липня один евакуаційний потяг
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 29 липня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.
Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.
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