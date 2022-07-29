ППО збила ворожу крилату ракету над Кіровоградщиною, - глава ОВА Райкович

Вранці 29 липня над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету, уламки якої розлетілися в районі села Миронівка Світловодської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Вранці над селом Миронівка Світловодської громади спрацювала ППО. Збита крилата ракета. Вона розлетілася уламками по селу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети встановлюють", - розповів він.

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