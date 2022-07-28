Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)
У Кропивницькому пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це місцеві мешканці повідомляють у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кропивницькому було чутно звуки двох вибухів", - повідомляє "Суспільне".
Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав у телеграм-каналі таке: "Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом".
Він також закликав не публікувати жодних фото і відео з місця події!
Пізніше Райкович заявив, що окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - додав він.
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тому і намагаються пускати ракети по житловим кварталам щоб резонанс був більшим.
Їх мета проста - щоб люди панікували і тиснули на владу для перемовин і здачі інтресів
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