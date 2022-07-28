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взрыв (6503) Кропивницький (535) Кировоградщина (595) Райкович Андрей (21)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому (обновлено)

кропивницький

В Кропивницком прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом местные жители сообщают в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - сообщает "Суспільне".

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал в телеграм-канале следующее: "Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности впоследствии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вчерашний удар по Кировоградщине: от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком. ФОТО

Он также призвал не публиковать фото и видео с места происшествия!

Позже Райкович заявил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности впоследствии", - добавил он.

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Топ комментарии
+32
Половина СБУ и ОПы предатели, а они тут шифруются, клоуны
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28.07.2022 13:08
+13
21 століття. Куча супутників . Вони і ми все бачать як ракети летять, і куди попадають. А ми ще й досі корегувальників "ловіимо" як в 19 столітті.
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28.07.2022 13:10
+13
Ну не будуть же у владі признавати, що самі ж здали координати важливих об"єктів. Простіше якогось бомжа взяти і зробити з нього коригувальника.
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28.07.2022 13:12
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Телеграм може просто закрити,щоб не писали де,що і як.
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28.07.2022 12:50 Ответить
как ты его закроешь? ты илон маск с контрольным пакетом акций?
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28.07.2022 12:57 Ответить
У налаштуваннях каналів у телеграмі можна вимкнути коментування
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28.07.2022 13:00 Ответить
Відрубить інтернет. Фізично. Щоб не писали.
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28.07.2022 13:06 Ответить
21 століття. Куча супутників . Вони і ми все бачать як ракети летять, і куди попадають. А ми ще й досі корегувальників "ловіимо" як в 19 столітті.
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28.07.2022 13:10 Ответить
ти дурак чи бот?
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28.07.2022 13:28 Ответить
Ракети наводяться по координатам . Коригувальникі потрібні для артилерії, примітивної , на кшталт російської.
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28.07.2022 15:48 Ответить
Тут не коригувальники небезпечні, а маргінали, котрі відстежують наші війська; дислокації, ремонтні бази, ангари. Потім скидують данні кураторам, а ті їм адреси квартир, де ті забирають винагороду. У нас такі падли вже більше половини міста розвалили. А враховуючи те, що точність ракет орків так собі і далеко так, то біди вже наробили дуже багато. Ну а потім ці утирки просто підтверджують, попали ті, чи ні.
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28.07.2022 21:44 Ответить
ну не в 19-м а 20-м веке. но и правда бред ловить корректировщиков, когда со спутника можно спичечный коробок рассмотреть.
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28.07.2022 15:49 Ответить
Про такі супутники ви тільки помріяти можете. А от українським військовим інформацію з них надають.
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28.07.2022 20:13 Ответить
Лучше бы наказывали тварей как в 19 веке.
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28.07.2022 16:09 Ответить
У кого - "куча" супутників. А у кого - будівальний матеріал для скульпторів якутських. Краще не відволікайся, висмикуй чіпи з пральних машин, а то ті семеро ваших калік на орбіті вже на ладан дихають.
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28.07.2022 20:19 Ответить
Половина СБУ и ОПы предатели, а они тут шифруются, клоуны
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28.07.2022 13:08 Ответить
Ну не будуть же у владі признавати, що самі ж здали координати важливих об"єктів. Простіше якогось бомжа взяти і зробити з нього коригувальника.
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28.07.2022 13:12 Ответить
До чого ми дожилися.
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28.07.2022 13:16 Ответить
Там вся Опа зрадника і практично вся ВР з Кабміном
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29.07.2022 01:36 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:15 Ответить
бьют по наводке от зэ-предателей
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28.07.2022 14:01 Ответить
это тактика ермака
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28.07.2022 14:02 Ответить
зрадники тут не тільки від єрмака
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28.07.2022 14:21 Ответить
спутники не снимают онлайн , могут рассмотреть и спичечный коробок, но не успеть снять, как заехали в ангар пара рсзо,
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28.07.2022 17:12 Ответить
поправка, не снимают онлайн одну точку, поэтому и нужны корректировщики, типа "туда это заехало, оттуда столькото вышло "
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28.07.2022 17:17 Ответить
падлєци *****
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28.07.2022 22:27 Ответить
кінець епохи бідності наступив. Цілої епохи!!!
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28.07.2022 22:28 Ответить
Кацапи прекрасно розуміють що на ВСЮ Україну і Українців у них ракет не вистачить,
тому і намагаються пускати ракети по житловим кварталам щоб резонанс був більшим.
Їх мета проста - щоб люди панікували і тиснули на владу для перемовин і здачі інтресів
країни
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29.07.2022 01:58 Ответить
 
 