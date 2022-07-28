Оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому (обновлено)

В Кропивницком прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом местные жители сообщают в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - сообщает "Суспільне".

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал в телеграм-канале следующее: "Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности впоследствии".

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Он также призвал не публиковать фото и видео с места происшествия!

Позже Райкович заявил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности впоследствии", - добавил он.