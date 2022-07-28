Оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому (обновлено)
В Кропивницком прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом местные жители сообщают в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.
"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - сообщает "Суспільне".
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал в телеграм-канале следующее: "Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности впоследствии".
Он также призвал не публиковать фото и видео с места происшествия!
Позже Райкович заявил, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.
"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности впоследствии", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
тому і намагаються пускати ракети по житловим кварталам щоб резонанс був більшим.
Їх мета проста - щоб люди панікували і тиснули на владу для перемовин і здачі інтресів
країни