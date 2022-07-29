Рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву, є постраждалі, - мер Сєнкевич
Російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ
"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - йдеться в повідомленні.
Очільник міста просить всіх залишатись в укриттях.
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за "знижку" на газ....для фірташів та пінчуків..