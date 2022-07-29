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Рашисти вдарили касетними снарядами по Миколаєву, є постраждалі, - мер Сєнкевич

снаряд,касетний

Російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - йдеться в повідомленні.

Очільник міста просить всіх залишатись в укриттях.

Також читайте: РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич. ФОТО

Автор: 

Миколаїв (1807) обстріл (28596) Сєнкевич Олександр (229)


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на жаль... це ракети передані руSSкім терористам кучмами, кравчуками, фокіними ...

за "знижку" на газ....для фірташів та пінчуків..
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29.07.2022 10:15 Відповісти
ХЗ. Мабуть у тих ракет вже вийшов термін придатності.
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29.07.2022 10:22 Відповісти
 
 