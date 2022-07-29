Росіяни обстріляли з мінометів Хотінську громаду на Сумщині, - Живицький

Ранок на Сумщині почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти обстріляли Сумщину чотири рази, зафіксовано понад 44 "прильоти", - Живицький