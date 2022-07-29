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Росіяни обстріляли з мінометів Хотінську громаду на Сумщині, - Живицький

сумщина,обстріл

Ранок на Сумщині почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти обстріляли Сумщину чотири рази, зафіксовано понад 44 "прильоти", - Живицький

Автор: 

обстріл (28596) Сумська область (3707) міномет (106) Живицький Дмитро (466)


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29.07.2022 10:31 Відповісти
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не считая пропавших без вести в утонувших бэхах и испарившихся в эпицентрах взрывов 155-го калибра.
Но кацапы пока об этом не подозревают.
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29.07.2022 10:38 Відповісти
 
 