Росіяни обстріляли з мінометів Хотінську громаду на Сумщині, - Живицький
Ранок на Сумщині почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді.
Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок почався мінометним вогнем росіян по Хотінській громаді. Майже о восьмій ранку був перший обстріл, після дев'ятої ранку - ще один", - йдеться в повідомленні.
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не считая пропавших без вести в утонувших бэхах и испарившихся в эпицентрах взрывов 155-го калибра.
Но кацапы пока об этом не подозревают.