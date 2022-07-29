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Новини
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Літаки "Руслан" отримали імена на честь українських міст-героїв

руслан

Літакам "Руслан" ДП "Антонов" присвоїли власні імена міст-героїв.

Про це повідомило держпідприємство, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалено в рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine".

"На своїх крилах вони понесуть світом новітню історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам", - йдеться у повідомленні.

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Повітряні судна отримають такі написи:

Ан-124-100, бортовий номер UR82073 – ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

Автор: 

авіація (4131) літак (2908) ДП "Антонов" (241)


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Топ коментарі
+19
А про#банной Мрии надо присвоить имя "Квартал-95".
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29.07.2022 12:57
+7
а як почуваються курви, які не евакуювали "мрію"? либонь, на теплих морях відпочивають? дєрьмак все "парішал"?
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29.07.2022 13:52
+6
добре що не брейв лайк зеленський
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29.07.2022 13:32
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29.07.2022 12:52 Відповісти
А про#банной Мрии надо присвоить имя "Квартал-95".
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29.07.2022 12:57 Відповісти
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29.07.2022 12:58 Відповісти
Херсон город-герой?
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29.07.2022 13:08 Відповісти
Кончений совок.
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29.07.2022 13:21 Відповісти
а квартальні ссуки все на крові піаряться і різну фігню протягують...
ідіоти

ще назвіть літак "голодомор"...
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29.07.2022 13:21 Відповісти
добре що не брейв лайк зеленський
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29.07.2022 13:32 Відповісти
а як почуваються курви, які не евакуювали "мрію"? либонь, на теплих морях відпочивають? дєрьмак все "парішал"?
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29.07.2022 13:52 Відповісти
Ответственных за провал эвакуации "Мрии" уже нашли ? А искать будете, или нет, именователи х...евы.
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29.07.2022 13:58 Відповісти
 
 