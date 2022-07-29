Літаки "Руслан" отримали імена на честь українських міст-героїв
Літакам "Руслан" ДП "Антонов" присвоїли власні імена міст-героїв.
Про це повідомило держпідприємство, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалено в рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine".
"На своїх крилах вони понесуть світом новітню історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам", - йдеться у повідомленні.
Повітряні судна отримають такі написи:
Ан-124-100, бортовий номер UR82073 – ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.
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ще назвіть літак "голодомор"...