Нові будинки мають зводити з бомбосховищами: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7398 про обов'язкове розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт в цілому підтримали 280 народних депутатів.

Документ передбачає, що у проєктній документації на об’єкти неодмінно має бути розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затверджувати документацію без такого розділу забороняється.

Також необхідно, щоб доступ до бомбосховищ у новобудовах мали люди з обмеженими фізичними можливостями та інші маломобільні групи населення.

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Законопроєкт передбачає створення трьох нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та територіальні громади.

Це допоможе вирішити проблеми, пов'язані з обліком нерухомості, створить передумови для захисту права власності на об'єкти нерухомого майна та розвитку системи оподаткування. Окрім того, реєстри будуть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).