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Новини
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Нові будинки мають зводити з бомбосховищами: Рада ухвалила закон

строительство,жилье,недвижимость,квартира,дом,новостройка

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7398 про обов'язкове розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт в цілому підтримали 280 народних депутатів.

Документ передбачає, що у проєктній документації на об’єкти неодмінно має бути розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затверджувати документацію без такого розділу забороняється.

Також необхідно, щоб доступ до бомбосховищ у новобудовах мали люди з обмеженими фізичними можливостями та інші маломобільні групи населення.

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Законопроєкт передбачає створення трьох нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та територіальні громади.

Це допоможе вирішити проблеми, пов'язані з обліком нерухомості, створить передумови для захисту права власності на об'єкти нерухомого майна та розвитку системи оподаткування. Окрім того, реєстри будуть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Автор: 

ВР (14992) законопроєкт (3599) будівництво (3021) Железняк Ярослав (555)


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Топ коментарі
+10
- Вітчизняна зброя?
Блазень: "Ні не чув"
- Посадити Ермака за зраду?
Блазень: "Та ні я он того хмиря перевів на іншу посаду"
- Спарц каже що в ОПе не тільки Ермак зрадник, вона має рацію?
Блазень: "Ось новий відосик - зацініть"...

Ось такий у нас Бені хлопец файний.

____________
Поки є Олігархія - будуть хлопці-бігунці та не буде НАЦІЇ...
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29.07.2022 13:02
+9
Та ви шо порозумнішали, що війна мізки вправаила а як же університет найвеличнешого козла України ?Три рока просрав і гроші теж і коли йому говорили "Вова дурню не будуй дороги по ним підуть танки а вооружай армію" воно ніхрена не робило бо тупе і ви всі слуги коломойского все гівно що від нього шло одобрямс. ССССССССссссссукі ненаведжу зхавдяки вам і тільки вам в країні стільки смертей і горя
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29.07.2022 13:14
+5
треба робити з парковками підземними які можуть бути бомбосховищем, а то підараси роблять ***** на 20 поверхів, а потім вся территорія заставлена автівками, але знаючи нарід України, то бомбсховищє буде тільки на папері чи сарай на дворі і всім буде пох
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29.07.2022 14:02
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І що, ніякої "лазєйкі" не залишили для забудовників?
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29.07.2022 13:01 Відповісти
А може краще придбати ******* ППО за два десятки мрлд. долларів, щоб ракети не долітали до будинків без бомбосховищ ???
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29.07.2022 13:33 Відповісти
одне другому не зважає
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29.07.2022 13:44 Відповісти
- Вітчизняна зброя?
Блазень: "Ні не чув"
- Посадити Ермака за зраду?
Блазень: "Та ні я он того хмиря перевів на іншу посаду"
- Спарц каже що в ОПе не тільки Ермак зрадник, вона має рацію?
Блазень: "Ось новий відосик - зацініть"...

Ось такий у нас Бені хлопец файний.

____________
Поки є Олігархія - будуть хлопці-бігунці та не буде НАЦІЇ...
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29.07.2022 13:02 Відповісти
Потрібно розвалити рашку, запастися озброєнням, і ніяких бомбосховищ додаткових не потрібно.
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29.07.2022 13:11 Відповісти
Роман Ратушний казав "колись то були татари, зараз русскіє, а потім будуть китайці", вкладатися в безпеку ніколи не марно. Але електронні реєстри? а робитиме це все якийсь русскій інвестор? краще ж то у нас нікого немає.
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29.07.2022 13:29 Відповісти
Та ви шо порозумнішали, що війна мізки вправаила а як же університет найвеличнешого козла України ?Три рока просрав і гроші теж і коли йому говорили "Вова дурню не будуй дороги по ним підуть танки а вооружай армію" воно ніхрена не робило бо тупе і ви всі слуги коломойского все гівно що від нього шло одобрямс. ССССССССссссссукі ненаведжу зхавдяки вам і тільки вам в країні стільки смертей і горя
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29.07.2022 13:14 Відповісти
Де наші Сапсани , Вільхи, Ятагани? це ще мав порох чорт все накопичувати а не чухати путіну і народу.
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29.07.2022 13:30 Відповісти
купи перекладач "города" *****...
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29.07.2022 14:31 Відповісти
Перемагати рашку влада не збирається, готують населення до безперервної війни інакше нафіга бомбосховища додатково споруджувати.
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29.07.2022 13:15 Відповісти
Може щоб бути застрахованими? У Фінляндії цілі підземні города)
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29.07.2022 13:31 Відповісти
Працівники центральної і регіональних влад давно застраховані).
У Фінляндії , яка у 8 разів менша по чисельності населення є бомбосховища є а в решті держав ні.
Кращого захисту за загальнодоступні приміщення метро все одно не придумали., забезпечити все населення не можливо все одно. Такі розмови під час війни популізм, бо будувати "повітряні замки вже і з бомбосховищами" влада готова, а про*бати агресію і визнати фатальні помилки - ні.
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29.07.2022 18:18 Відповісти
Як то кажуть пізно пити борджомі.
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29.07.2022 13:22 Відповісти
І які ціни на квартири будуть
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29.07.2022 13:25 Відповісти
Гадаєте дорожче ніж життя ваших дітей, родини?!
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29.07.2022 13:31 Відповісти


"Гадаєте дорожче ніж життя ваших дітей, родини?!"
Гадаю, що ні.
Але купити нормальній людині таку квартиру буде майже не можливо.
Квартира в новобудові буде достпна тільки дуже обмеженному колу та тим, хто має чи заробляє гроші порушуючи закони.
Така "дивна" думка не приходила?

"Знавець" знаєшь скільки звичайному українцю, з з/п у 2-3 раза вищій за середню, треба зараз збирати навіть на 1 кімнатну у новобудові?

Подивись на всяк випадок, якій % українців мають з/п в 2-3 рази вищу за середню і яких саме професій.
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29.07.2022 15:26 Відповісти
Як "повітряні замки" - "захмарні")
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29.07.2022 18:19 Відповісти
Хочь щось корисне зробили!!!
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29.07.2022 13:28 Відповісти
а то побачимо корисне чи ні, коли виявиться що тендери виграли самі гірші з гіршіх але друзі самого Президента, коли виявиться що електонні реєстра вся база ************ на русскії гроші.
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29.07.2022 13:30 Відповісти
а не простіше робити з підземним паркінгом, а як потреба - чудове бомбосховище. два зайці по ціні одного
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29.07.2022 13:36 Відповісти
треба робити з парковками підземними які можуть бути бомбосховищем, а то підараси роблять ***** на 20 поверхів, а потім вся территорія заставлена автівками, але знаючи нарід України, то бомбсховищє буде тільки на папері чи сарай на дворі і всім буде пох
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29.07.2022 14:02 Відповісти
коньчені тварин, після 8 років вони родили на кінець, до того бізнес інтереси не позволяли
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29.07.2022 14:04 Відповісти
пропоную на шарікопідшипниках зводити будинки..зразу від землетрусів..
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29.07.2022 14:13 Відповісти
 
 