Нові будинки мають зводити з бомбосховищами: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7398 про обов'язкове розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні.
Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт в цілому підтримали 280 народних депутатів.
Документ передбачає, що у проєктній документації на об’єкти неодмінно має бути розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затверджувати документацію без такого розділу забороняється.
Також необхідно, щоб доступ до бомбосховищ у новобудовах мали люди з обмеженими фізичними можливостями та інші маломобільні групи населення.
Законопроєкт передбачає створення трьох нових електронних реєстрів, що міститимуть дані про адреси, будівлі та споруди, адміністративно-територіальні одиниці та територіальні громади.
Це допоможе вирішити проблеми, пов'язані з обліком нерухомості, створить передумови для захисту права власності на об'єкти нерухомого майна та розвитку системи оподаткування. Окрім того, реєстри будуть важливим ресурсом для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Блазень: "Ні не чув"
- Посадити Ермака за зраду?
Блазень: "Та ні я он того хмиря перевів на іншу посаду"
- Спарц каже що в ОПе не тільки Ермак зрадник, вона має рацію?
Блазень: "Ось новий відосик - зацініть"...
Ось такий у нас Бені хлопец файний.
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Поки є Олігархія - будуть хлопці-бігунці та не буде НАЦІЇ...
У Фінляндії , яка у 8 разів менша по чисельності населення є бомбосховища є а в решті держав ні.
Кращого захисту за загальнодоступні приміщення метро все одно не придумали., забезпечити все населення не можливо все одно. Такі розмови під час війни популізм, бо будувати "повітряні замки вже і з бомбосховищами" влада готова, а про*бати агресію і визнати фатальні помилки - ні.
"Гадаєте дорожче ніж життя ваших дітей, родини?!"
Гадаю, що ні.
Але купити нормальній людині таку квартиру буде майже не можливо.
Квартира в новобудові буде достпна тільки дуже обмеженному колу та тим, хто має чи заробляє гроші порушуючи закони.
Така "дивна" думка не приходила?
"Знавець" знаєшь скільки звичайному українцю, з з/п у 2-3 раза вищій за середню, треба зараз збирати навіть на 1 кімнатну у новобудові?
Подивись на всяк випадок, якій % українців мають з/п в 2-3 рази вищу за середню і яких саме професій.