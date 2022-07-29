Кожен третій українець страждає від браку продовольства, - ВПП ООН

Кожен третій українець так чи інакше страждає від нестачі продовольства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Антуан Валлас.

"Наша організація занепокоєна погіршенням ситуації із продовольством в Україні. На сьогодні кожен третій з українців так чи інакше страждає від браку продовольства. Ми намагаємося діяти дуже гнучко, щоб допомагати різним верствам населення на території України: або це переміщені особи, або люди, які перебувають в умовах активних воєнних дій, життя яких страждає від війни", - сказав Валлас.

За його словами, ВПП ООН вже надала підтримку понад 2 млн українців у вигляді допомоги або грошових виплат. Зокрема, з березня було роздано кілька мільйонів доларів готівкою.

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