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Кожен третій українець страждає від браку продовольства, - ВПП ООН

оон

Кожен третій українець так чи інакше страждає від нестачі продовольства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Антуан Валлас.

"Наша організація занепокоєна погіршенням ситуації із продовольством в Україні. На сьогодні кожен третій з українців так чи інакше страждає від браку продовольства. Ми намагаємося діяти дуже гнучко, щоб допомагати різним верствам населення на території України: або це переміщені особи, або люди, які перебувають в умовах активних воєнних дій, життя яких страждає від війни", - сказав Валлас.

За його словами, ВПП ООН вже надала підтримку понад 2 млн українців у вигляді допомоги або грошових виплат. Зокрема, з березня було роздано кілька мільйонів доларів готівкою.

Також читайте: Продовольча криза є одним з російських важелів шантажу, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

ООН (3358) Україна (5919) продовольство (337)


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Топ коментарі
+6
Зеленая саранча еще никогда никого не прокормила.
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29.07.2022 14:38
+5
А влада "голодаючими африканцями" переймається!
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29.07.2022 14:23
+4
особенно страдают депутаты, судьи, прокуроры, менты, пограничники , ...............эти прям с голоду пухнут, потому что икры свежей нет.
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29.07.2022 14:08
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Ще рано занепокоюватися. Не на часі. От коли настане зима, та українці будуть вмирати від холоду, тоді можно буде хвилюватися.
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29.07.2022 13:56 Відповісти
Щось якось в мене є певні сумніви до цих цифр. Безумовно є люди які потребують харчування, але це явно не кожен 3й. А про тих хто гуманітраку за один день у декількох місцях бере, то не новина
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29.07.2022 14:07 Відповісти
Посчитай у кого пенсия 2000 грн. И кто потерял работу. Около 20-30% населения, или даже больше потеряли работу.
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29.07.2022 14:34 Відповісти
особенно страдают депутаты, судьи, прокуроры, менты, пограничники , ...............эти прям с голоду пухнут, потому что икры свежей нет.
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29.07.2022 14:08 Відповісти
як там у найвеличнішого це називається: кінець епохи бідності?
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29.07.2022 14:10 Відповісти
хуже ні будєт!
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29.07.2022 14:22 Відповісти
хуже ні будєт!
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29.07.2022 14:22 Відповісти
А влада "голодаючими африканцями" переймається!
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29.07.2022 14:23 Відповісти
Аграрная страна, 20% черноземов у нас. Можем прокормить 500 млн. Населения, почти всю Европу....
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29.07.2022 14:31 Відповісти
Зеленая саранча еще никогда никого не прокормила.
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29.07.2022 14:38 Відповісти
Бачив на днях як сусідській кіт їв лангуста, здорового такого. Сусідка вирішила онукам привезти з Італії, 2 доби в автобусі і вуаля, котяча іжа.
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29.07.2022 15:30 Відповісти
та краще вже так, ніж ризикувати тим більше дітлахами, морськими продуктами можна до смерті потравитися.
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29.07.2022 16:31 Відповісти
 
 