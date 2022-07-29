Грабуючи Україну, Росія порушує одразу три статті міжнародного права - ISPR

Цинічне мародерство української продукції, яким займається Росія на окупованих територіях, порушує одразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягти агресора до відповідальності зберігається: група американських чиновників та аналітиків ISPR, яка займається документуванням пограбувань Росії на нашій території, опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати як репарації заморожені активи РФ у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISPR.

"Крім інших задокументованих звірств, здійснених Росією, пограбування України явно порушує міжнародне право. Стаття 33 Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє мародерство. Стаття 53 забороняє знищення приватної власності, крім випадків, коли це абсолютно необхідно у зв'язку з військовими операціями. У статті 55 проголошується, що окупаційні сили "не можуть реквізувати продовольство… крім як для використання окупаційними силами та адміністративним персоналом, і лише якщо враховано потреби цивільного населення". Крім того, стаття 55 вимагає, щоб окупаційні сили "вживали заходів для забезпечення виплати справедливої ​​вартості будь-яких реквізованих товарів", - зазначається у першому звіті, який підготувала ISPR.

Аналітики групи зібрали докази щодо 50 випадків краджки українського зерна та металу, але вони попереджають: це лише верхівка безмірного айсберга, адже зараз неможливо дізнатися, скільки Росія награбувала в України. Однак її можна змусити заплатити за ці злочини, зокрема шляхом виплати репарацій.

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"У наступних звітах ISRP запропонує рекомендації щодо компенсації Росією завданих збитків. Наприклад, зараз заморожені російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів (у США - на 38 мільярдів доларів). І державні чиновники у Європі та США рекомендували конфіскувати ці активи, щоб компенсувати втрати у війні", - наголосили в ISPR.

Раніше аналітики групи повідомили, що Росія вкрала з України понад півмільйона тонн зерна – переважно пшениці, кукурудзи та ячменю. Також було вивезено 11 тис. тонн металу, а 28 тис. тонн уже завантажено на кораблі і буде вивезено найближчим часом. Зерно, за даними ISPR, відправляють для продажу до Туреччини та Сирії. А метал вивозиться на виробництва РФ, де з нього, зокрема, може бути вироблено зброю.

У свою чергу компанія "Метінвест", якій належить вкрадений у Маріуполі метал, закликала своїх міжнародних партнерів та морські порти не приймати та не купувати метал із Росії, якщо його походження сумнівне. А генеральний директор компанії Юрій Риженков оцінив збитки від крадіжки металопродукції у 600 мільйонів доларів.