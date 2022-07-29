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Новини
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Понад 350 тис. українців знайшли роботу в Польщі

заробитчане

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися вже 358 тисяч українців.

Про це повідомило Міністерство сім’ї та соціальної політики Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше українців знайшли роботу в Мазовецькому воєводстві (79 тисяч людей), Нижньосілезькому (37,9 тисячі), Лодзькому (35,2 тисячі) та Великопольському (33,3 тисячі).

За даними ООН, станом на 19 липня кордон із Польщею перетнули 4,7 мільйона українців - це найпопулярніший напрямок для тих, хто тікав від війни. З них 1,2 мільйона українців офіційно отримали в Польщі тимчасовий захист. Решта громадян могла поїхати в інші країни або повернутися додому.

Також читайте: В Україні понад 6,6 млн внутрішніх переселенців, - Міжнародна організація з міграції

Автор: 

біженці (1871) Польща (8526) робота (1214) українці (2538)


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Топ коментарі
+4
а в мене родич до Канади поїхав
по-перше й головне - там до українців краще ставлення ніж в Україні
по-друге - гроші. Він поки що навчається, мову вивчає. Але вже отримує стіпендію 3 тис канадських доларів на місяць

знайомі поїхали по Польщі
вони щвейники, відкрили там власну фірму, вона надає право жити там необмежено, "картка побуту", до кінця року збираються викупити будинок який зараз арендують

повертатися в Україну ні одні ні другі не плануть...
отакі справи, малята
навибирали, *****
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29.07.2022 17:26
+3
Втрачений назавжди генофонд, здорова та роботяща частина українського суспільства!
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29.07.2022 17:47
+2
На фото чоловік, а чоловіків не пускають.
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29.07.2022 17:40
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а в мене родич до Канади поїхав
по-перше й головне - там до українців краще ставлення ніж в Україні
по-друге - гроші. Він поки що навчається, мову вивчає. Але вже отримує стіпендію 3 тис канадських доларів на місяць

знайомі поїхали по Польщі
вони щвейники, відкрили там власну фірму, вона надає право жити там необмежено, "картка побуту", до кінця року збираються викупити будинок який зараз арендують

повертатися в Україну ні одні ні другі не плануть...
отакі справи, малята
навибирали, *****
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29.07.2022 17:26 Відповісти
А як вони виїхали?
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29.07.2022 17:43 Відповісти
Чтори штукм євро і ти в ЕС. Всі про це знають, але лицемірно продовжують гундосити про закон.
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29.07.2022 19:55 Відповісти
Опудало розповідає про хєрову Україну, хоч його родичі втікли з України за рахунок бариг на митниці, які продають чоловікам можливість виїхати. Я не здивуюсь, якщо і він втік з України за рахунок продажних митників.
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29.07.2022 20:20 Відповісти
Це опудало ще тут розповідає про болгарського хєнєрала, який ******** *****. Судячі з усього він і сам ***** ********, завжди пише «Пуцін» . Я нещодавно хотіла його на відвертий діалог вивести, він тільки почав палити контору, як модератор видалив його дописи, і я не встигла.
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30.07.2022 02:20 Відповісти
Украинцы успешно евроинтегрируются.
Украина нет.
И это не стёб, это реальность и я подозреваю, что это и была цель. В моей стране тоже самое - жуткий отток населения.
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29.07.2022 19:01 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
- Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
- Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
- Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
- Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
- Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
- Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
- Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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29.07.2022 17:39 Відповісти
На фото чоловік, а чоловіків не пускають.
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29.07.2022 17:40 Відповісти
Я раніше працював в Польщі. Теперки сиджу вдома без роботи.
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29.07.2022 17:43 Відповісти
Три роки тому потрібно було не голосувати по-пріколу.
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29.07.2022 20:10 Відповісти
Не багато, якщо у % до виїхавших. І викладки нема. Це тільки жінки на с\г роботах чи є % кваліфікованих працевлаштувань зі знанням мов тощо.
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29.07.2022 17:45 Відповісти
Втрачений назавжди генофонд, здорова та роботяща частина українського суспільства!
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29.07.2022 17:47 Відповісти
Так, було б не так сумно, якби з краіни втікли лише блохєрши та інстасамиці.

Але здорова та роботяща частина українського населення ще й дітей своїх забрала, які зараз вступають до вищів у Європі та забувають про повернення назавжди.
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30.07.2022 02:53 Відповісти
Спершу вибираємо до влади відвертих бандитів та зрадників, потім їдемо до Польщі чи Чехії, і знаходимо там роботу. Потім забираємо туди ж і свою родину. Одне питання: хто не дає українцям побудувати собі і своїм дітям рідну державу вже більше 30-ти років?
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29.07.2022 18:09 Відповісти
Взагалі не бачу конкуретних переваг в Польщі для кваліфікованого працівника. З англійською, як біженець, можна їхати в купу успішних країн і мати там непогану роботу з оплатою у два рази вищою, а ніж у Польщі. При цьому і якість життя там буде ще на декілька рівнів вищою.
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29.07.2022 20:17 Відповісти
Працюють прибиральницями ті, хто у нас лікував нам зуби, навчав наших дітей та рятував життя наших батьків. Хто замінить цих працівників, без яких не може існувати будь яка держава? Ніхто їх не замінить, а вони не повернуться.
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30.07.2022 02:27 Відповісти
 
 