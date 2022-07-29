Понад 350 тис. українців знайшли роботу в Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися вже 358 тисяч українців.

Про це повідомило Міністерство сім’ї та соціальної політики Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше українців знайшли роботу в Мазовецькому воєводстві (79 тисяч людей), Нижньосілезькому (37,9 тисячі), Лодзькому (35,2 тисячі) та Великопольському (33,3 тисячі).

За даними ООН, станом на 19 липня кордон із Польщею перетнули 4,7 мільйона українців - це найпопулярніший напрямок для тих, хто тікав від війни. З них 1,2 мільйона українців офіційно отримали в Польщі тимчасовий захист. Решта громадян могла поїхати в інші країни або повернутися додому.

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