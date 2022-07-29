Понад 350 тис. українців знайшли роботу в Польщі
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися вже 358 тисяч українців.
Про це повідомило Міністерство сім’ї та соціальної політики Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше українців знайшли роботу в Мазовецькому воєводстві (79 тисяч людей), Нижньосілезькому (37,9 тисячі), Лодзькому (35,2 тисячі) та Великопольському (33,3 тисячі).
За даними ООН, станом на 19 липня кордон із Польщею перетнули 4,7 мільйона українців - це найпопулярніший напрямок для тих, хто тікав від війни. З них 1,2 мільйона українців офіційно отримали в Польщі тимчасовий захист. Решта громадян могла поїхати в інші країни або повернутися додому.
Топ коментарі
+4 Viacheslav Eremin
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+3 Бандерівець
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по-перше й головне - там до українців краще ставлення ніж в Україні
по-друге - гроші. Він поки що навчається, мову вивчає. Але вже отримує стіпендію 3 тис канадських доларів на місяць
знайомі поїхали по Польщі
вони щвейники, відкрили там власну фірму, вона надає право жити там необмежено, "картка побуту", до кінця року збираються викупити будинок який зараз арендують
повертатися в Україну ні одні ні другі не плануть...
отакі справи, малята
навибирали, *****
Украина нет.
И это не стёб, это реальность и я подозреваю, что это и была цель. В моей стране тоже самое - жуткий отток населения.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
- Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
- Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
- Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
- Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
- Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
- Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
- Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Але здорова та роботяща частина українського населення ще й дітей своїх забрала, які зараз вступають до вищів у Європі та забувають про повернення назавжди.