Более 350 тыс. украинцев нашли работу в Польше

С начала полномасштабного вторжения РФ в Польше по упрощенной процедуре трудоустроилось уже 358 тысяч украинцев.

Об этом сообщило Министерство семьи и социальной политики Польши, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего украинцев нашли работу в Мазовецком воеводстве (79 тысяч человек), Нижнесилезском (37,9 тысяч), Лодзком (35,2 тысяч) и Великопольском (33,3 тысяч).

По данным ООН, по состоянию на 19 июля границу с Польшей пересекли 4,7 миллиона украинцев - это самое популярное направление для бежавших от войны. Из них 1,2 миллиона украинцев официально получили в Польше временную защиту. Остальные граждане могли поехать в другие страны или вернуться домой.

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