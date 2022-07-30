Світ не визнає псевдореферендум на Херсонщині, - заява ЄС в ООН
Псевдореферендум із незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій півдня України до Росії не буде визнаний міжнародною спільнотою.
Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив в. о. Постійного представника ЄС при цій організації Тібольт Камелі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми засуджуємо оголошену підготовку до постановочного "референдуму" в частинах Херсонської області з питання приєднання до Російської Федерації. Міжнародна спільнота не визнає результати цього незаконного референдуму", - сказав Камелі.
Він також вчергове закликав Росію "негайно зупинити війну, безумовно припинити всі обстріли й вивести всю техніку та особовий склад з усією території України".
"У відповідь на російську агресію, ЄС разом із партнерами залишається непохитним у своїй підтримці України в її мужньому захисті власного суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив дипломат.
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только я задал вопрос а тут читаю такое -от опы
ЗСУ її звільнять і крапка .
Потім росія провела референдум і забрала крим собі.
Росії насрати хто там що визнає, а хто ні, вона тупо захвачує території.
Уявіть собі: лише половину вкраденого і вивезеного капіталу вкладати в людей - оплату ученим, спеціалістам більшу ніж отримують чиновники і силовики і за оці минулі тридцять років країна була б мрією для більшості тих, хто колись звідтіля виїхав.
Але дебіли пля при владі пішли шляхом агресії, шантажу і догралися вже аж до таких санкцій. референдять по чужих територіях? Так вони вже привчили власне населення до думки, що ледь не кожне село (дєрьовня) може референдити з відділенням. Просто поки силовики ще добре харчуються, то й влада тримається. Тільки не зможуть тратити свої деревяні на те що захочуть, всьо - кожна республіка автономна згадає, що вона автономна називається. Скажуть: а шо, херсонцям можна а нам ніззя?
Європи там гастролюють.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.