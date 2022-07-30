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Світ не визнає псевдореферендум на Херсонщині, - заява ЄС в ООН

єс

Псевдореферендум із незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій півдня України до Росії не буде визнаний міжнародною спільнотою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив в. о. Постійного представника ЄС при цій організації Тібольт Камелі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо оголошену підготовку до постановочного "референдуму" в частинах Херсонської області з питання приєднання до Російської Федерації. Міжнародна спільнота не визнає результати цього незаконного референдуму", - сказав Камелі.

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Він також вчергове закликав Росію "негайно зупинити війну, безумовно припинити всі обстріли й вивести всю техніку та особовий склад з усією території України".

"У відповідь на російську агресію, ЄС разом із партнерами залишається непохитним у своїй підтримці України в її мужньому захисті власного суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив дипломат.

Автор: 

ООН (3358) росія (65336) Євросоюз (13440) анексія (125)


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Топ коментарі
+9
Який маразм відбувається у цій ООН, як так званий «референдум» на Херсонщині взагалі можна обговорювати. А те, що його ніхто не визнає -це і треба *****, буде ще одна відгризана частка України , яка перетвориться на голодну , розграбовану та знищену територію.
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30.07.2022 01:18
+8
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30.07.2022 01:08
+6
Ну все, якщо не визнають, рф злякається. Те саме з Кримом їх ніяк не зупинило.
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30.07.2022 01:12
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30.07.2022 01:08 Відповісти
Акуєть! Невже правда про табло ? Люди та шож це робиться ?!!
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30.07.2022 01:19 Відповісти
Уже 90% украинцев люто ненавидят русню
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30.07.2022 01:49 Відповісти
Я читала, що перед усіма обмінниками всі табло знімуть і курсу долара тепер перед обмінниками не впізнаєш.
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30.07.2022 08:37 Відповісти
Ну все, якщо не визнають, рф злякається. Те саме з Кримом їх ніяк не зупинило.
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30.07.2022 01:12 Відповісти
Який маразм відбувається у цій ООН, як так званий «референдум» на Херсонщині взагалі можна обговорювати. А те, що його ніхто не визнає -це і треба *****, буде ще одна відгризана частка України , яка перетвориться на голодну , розграбовану та знищену територію.
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30.07.2022 01:18 Відповісти
а освобождать херсонщину не думали?не намереваетесь до псевдореферендума ?ну-ну ...неначасi
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30.07.2022 01:22 Відповісти
АРЕСТОВИЧ: Контрнаступление на Херсон немного отодвигается

только я задал вопрос а тут читаю такое -от опы
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30.07.2022 01:43 Відповісти
Приїзджай та командуй наступом.
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30.07.2022 03:38 Відповісти
Оказивается ти заходиш на чужу тєріторію, робиш рехверєндум і вуаля. Оон в жопє, єс озабочена. Так робіть таке ж на кацапії. Чи кишка тонка ?
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30.07.2022 01:24 Відповісти
тупін насадив захід на свою ядерну дубину і крутить їм як хоче.
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30.07.2022 10:06 Відповісти
Слухайте нам насрати хто що визнає якщо на нашій території ворог.
ЗСУ її звільнять і крапка .
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30.07.2022 01:29 Відповісти
как крым с дыныры?только не с ермаком и гундосым нариком
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30.07.2022 01:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FuZ2pBShKEg
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30.07.2022 02:07 Відповісти
Колись про крим так говорили, що європа не визнає референдум в криму.
Потім росія провела референдум і забрала крим собі.
Росії насрати хто там що визнає, а хто ні, вона тупо захвачує території.
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30.07.2022 03:05 Відповісти
Какую мысль ты хотел донести? Не совсем понятно. Кто то в ЕС Крым признал российским?
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30.07.2022 03:31 Відповісти
Росії настрати хто там признав референдум в Криму а хто не признав, вu ж бачите вони роблять що хотять, в Криму діють російські закони і що Європа може зробити? Нічого ,тільки окуенно занеспокоїтись.
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30.07.2022 08:42 Відповісти
хм... заголовок звучить так ніби це вже доконаний факт. ми чогось не знаємо? хтось щось вже порішав замість нас і за нашими спинами?
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30.07.2022 06:28 Відповісти
раша - така раша... Он в них сьома чи яка тепер частина суші, купа газо і нафтодоларів. Обновлюй собі виробництва, вкладай у сг господарство і інфраструктуру як окремі араби і потім вже плювати буде на те, що нафта чи газ менше добуватиметься чи куплятиметься.
Уявіть собі: лише половину вкраденого і вивезеного капіталу вкладати в людей - оплату ученим, спеціалістам більшу ніж отримують чиновники і силовики і за оці минулі тридцять років країна була б мрією для більшості тих, хто колись звідтіля виїхав.
Але дебіли пля при владі пішли шляхом агресії, шантажу і догралися вже аж до таких санкцій. референдять по чужих територіях? Так вони вже привчили власне населення до думки, що ледь не кожне село (дєрьовня) може референдити з відділенням. Просто поки силовики ще добре харчуються, то й влада тримається. Тільки не зможуть тратити свої деревяні на те що захочуть, всьо - кожна республіка автономна згадає, що вона автономна називається. Скажуть: а шо, херсонцям можна а нам ніззя?
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30.07.2022 06:39 Відповісти
Світ не визнає… але заплатить росії за газ та нафту і цього досьатньо…
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30.07.2022 06:43 Відповісти
Да уж... Крым москали аннексировали, світ не визнає, а толку ? Жаль фрау Меркель на пенсии, а то она проявила бы озабоченность.
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30.07.2022 07:45 Відповісти
Ну для чого ці порожні заяви? Та плював ***** на весь Світ вже давно!!!
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30.07.2022 07:52 Відповісти
псевдореферендум не признает, а не псевдоаннексия и не псевдогражданства, которым уже пользуются девятый год признают.
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30.07.2022 08:16 Відповісти
А на Донбассі і в Криму визнає ? Як що ні, то чого урядові делегації країн
Європи там гастролюють.
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30.07.2022 08:24 Відповісти
Да как то все это не успокаивает. Мир и приднестровье и абхазию не признавал. При етом с Рашкой продолжал очень тесно сотрудничать. Да и окупацию крыма мир не признавал, при этом и турбины окупантам поставлял и Украину призывал пустить воду в крым дабы помочь окупантам.
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30.07.2022 09:29 Відповісти
Я даже больше скажу, ***** даже лучше что его окупированные территории не признает мир. Поетому все будет решаться через Мацкву как при ссср. А окупированные территории будут черной дырой с нищим и необразованным населением погрязшем в бандитизме и криминале со всех росийских дыр, которую будут все обходить стороной. При етом Мацква будет працветать и ее даже будут просить держать ети окупированные регионы в крепких ежовых рукавицах. Это и есть мечта ***** и всех рашистов.
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30.07.2022 09:34 Відповісти
Та ми якби в курсі. Анексію Криму ви теж не визнали, та що з того? Яке ж тільки розчарування від всього. Яка нікчемна ця організація. Нікчемна, безпорадна, продажна і боязлива. Хто вас після цього поважатиме в світі? Хто вам довірятиме?
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30.07.2022 09:51 Відповісти
На мою думку, поки кацапи контролюють Північно-Кримський канал, Херсонської обл. вони не віддадуть. Володимир Віссаріонович навіть розглядатиме наступ на Херсон не буде. Я хотів би помилятися
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30.07.2022 10:09 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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30.07.2022 12:07 Відповісти
 
 