Світ не визнає псевдореферендум на Херсонщині, - заява ЄС в ООН

Псевдореферендум із незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій півдня України до Росії не буде визнаний міжнародною спільнотою.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив в. о. Постійного представника ЄС при цій організації Тібольт Камелі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо оголошену підготовку до постановочного "референдуму" в частинах Херсонської області з питання приєднання до Російської Федерації. Міжнародна спільнота не визнає результати цього незаконного референдуму", - сказав Камелі.

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Він також вчергове закликав Росію "негайно зупинити війну, безумовно припинити всі обстріли й вивести всю техніку та особовий склад з усією території України".

"У відповідь на російську агресію, ЄС разом із партнерами залишається непохитним у своїй підтримці України в її мужньому захисті власного суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив дипломат.