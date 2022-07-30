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Новини Війна
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Російські окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ

війна

Війська РФ вночі обстрілювали Нікополь з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1202)


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Вже ранок, а дерьмак ще не сидить. В Нікополь цю скотину
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30.07.2022 06:54 Відповісти
Боже .... Як страшно було ... Не тільки РСЗВ стріляло . Були і одиночні бабахкання .
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30.07.2022 07:04 Відповісти
В тьоткіно склади бп і пмм, треба 24/7 навчання мінометників.
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30.07.2022 07:37 Відповісти
війни не буде,шашлик,картопля пікніки майськи і що?кого вибрали і шо воно таке?мабуть "Черчіль",немите.небрите,не Украінське.
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30.07.2022 09:06 Відповісти
то ж постійно туди б'ють,
радаром вичислити да дати відповідь,
чи дронами постійно чергувати звідки стріляють чи везуть припаси
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30.07.2022 09:20 Відповісти
 
 