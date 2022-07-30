Російські окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ
Війська РФ вночі обстрілювали Нікополь з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.
"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - зазначив він.
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радаром вичислити да дати відповідь,
чи дронами постійно чергувати звідки стріляють чи везуть припаси