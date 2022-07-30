Росіяни вночі двічі обстрілювали Харків, - Терехов

Російські-окупаційні війська вночі били ракетами по Харкову, зафіксовано два обстріли.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС.

Про постраждалих інформації немає", - йдеться в повідомленні.

За словами Терехова, близько четвертої ранку був ще один обстріл, наразі з'ясовують, куди саме вдарили окупанти.

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