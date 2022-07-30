Росіяни вночі двічі обстрілювали Харків, - Терехов
Російські-окупаційні війська вночі били ракетами по Харкову, зафіксовано два обстріли.
Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС.
Про постраждалих інформації немає", - йдеться в повідомленні.
За словами Терехова, близько четвертої ранку був ще один обстріл, наразі з'ясовують, куди саме вдарили окупанти.
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трупаків 😡і гори розбитого залізаччя!
з ним тема скісла років 8 тому, коли він почав війну з нами
останні 8 років маємо іншу проблему - гімно у власній голові
- голосуємо за "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочку, тому що він захищає нас від биндер, тобто українців. Навіть за вже іздохшего Адольфовіча проголосував Харків на посаду мера, прецедента не було ні в якій країні за всю історію людства
- голосуємо за жидів з ОПЗЖ - "вставай страна огромная" на боротьбу з фашистами, тобто українціми - хто співав? Той, хто по всій Україні отримав найбільше число голосів саме у Харкові. Бог почув молитви харків'ян, вони виконались, як загадано - Рашка встала на боротьбу з фашистами, як вони називають українців.
- голосуємо за жидів ЗЕ з їх програмою "майданутьіе (тобто проєвропейскі налаштовані українці) будуть гинути, зникати, ємігрувати" (дуже коротка та влучна формуліровка ЗЕ-платформи від Портнова) - й знов Харків обігнав всю країну по відсотку голосування за цю програму.