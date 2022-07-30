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Новини
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S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті

poors,standart

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті з "CCC+" до "CC".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Як йдеться в заяві організації, прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу даної України - негативний.

Наприкінці травня S&P знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня з "B-" до "CCC+" з негативним прогнозом.

Минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оголосило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента України в іноземній валюті з "CCC" до"C".

Також читайте: Реальні зарплати українців за 2022 рік впадуть більш ніж на 25%, - НБУ

Fitch Ratings прогнозує падіння української економіки на 33% у 2022 році. Невелике відновлення (на 4%) очікується у 2023 році.

Автор: 

рейтинг (1655) економіка (931)


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Топ коментарі
+8
З наступного тижня знов новий курс в обмінниках? Тільки без табло...
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30.07.2022 09:41
+6
Зелень дохазяйнувалась.
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30.07.2022 09:39
+5
"Хуже не будет!"
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30.07.2022 10:57
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Булоб дивно шоб підняли
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30.07.2022 09:37 Відповісти
Зелень дохазяйнувалась.
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30.07.2022 09:39 Відповісти
З наступного тижня знов новий курс в обмінниках? Тільки без табло...
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30.07.2022 09:41 Відповісти
62-65 будет. Нравится им через 5 лет ставить курс с рублей...
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30.07.2022 12:31 Відповісти
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30.07.2022 09:42 Відповісти
беня того и хотел в 2019: "Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні слід оголосити дефолт. Про це він https://www.ft.com/content/91df13ce-7d58-11e9-81d2-f785092ab560 заявив у інтерв'ю видання Financial Times."

он вообще пророк:"Коломойский считает, что кровь забудется через 5-10 лет, а с Россией следует дружить." - 13.11.2019
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30.07.2022 09:47 Відповісти
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30.07.2022 10:29 Відповісти
Спочатку ти обираєш клоуна президентом, а потім дивуєшся чому в країні повномасштабна війна і країна знаходиться в економічній дупі. Обрали по-приколу, то ржіть тепер з бакса по 45.
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30.07.2022 10:48 Відповісти
"Хуже не будет!"
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30.07.2022 10:57 Відповісти
Було б смешно, еслиб не было правдой. Но так и будет
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30.07.2022 11:46 Відповісти
 
 