Тенісисти України та Польщі зібрали 420 тисяч євро для фонду UNITED24

В Польщі провели благодійний тенісний турнір для збору коштів на потреби постраждалих від війни українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Минулими вихідними на арені Таурон у Кракові тенісисти з Польщі та України провели благодійний турнір. Збирали кошти для допомоги дітям, які постраждали від війни та привертали увагу до війни з російськими окупантами, яка триває в Україні.

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Організаторкою заходу виступила перша ракетка світу Іґа Свьонтек. Суддею турніру була відома тенісистка та амбасадор фонду UNITED24 Еліна Світоліна. За її словами, не всі розуміють в світі, наскільки жахливою та кривавою є війна в Україні.

Український тенісист Сергій Стаховський також взяв участь у турнірі як спортсмен. Чоловік говорить, що Україні потрібна будь-яка підтримка, адже війна ще триває. Спеціальним гостем турніру став Андрій Шевченко - посол доброї волі благодійного фонду UNITED24. Загалом на заході було зібрано 420 тисяч євро, які будуть перераховані на потреби українців.

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