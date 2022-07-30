Інгулецький ГЗК звернувся до прем'єра з проханням зберегти гірничо-металургійний комплекс України

Ігнулецький ГЗК просить прем'єра допомогти металургічному сектору. Це збереже тисячі робочих місць та допоможе втримати курс гривні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Через військове вторгнення окупантів, руйнування металургійних підприємств, морську блокаду та вимушені зміни у логістиці, підприємства ГМК опинилися у кризовому стані та вимушені зупиняти виробництво. Вони як ніколи потребують допомоги держави, яка дозволить їм зберегти виробництво, а відповідно - тисячі робочих місць. Про це йдеться у відкритому листі Інгулецького ГЗК до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який є у розпоряженні редакції.

"ІнГЗК був змушений з 1 липня призупинити видобуток руди. Ріст ренти на видобуток руди понад +160%і, висока вартість енергоресурсів, падіння на третину світової ціни на залізнорудну сировину, закриття портів та підвищення залізничних тарифів на 140% тільки за останній рік – це ті фактори, які роблять відновлення виробництва на підприємстві майже неможливими", - зазначили на підприємстві.

Для збереження роботи, а відповідно - 5 тисяч робочих місць, а також валютних та податкових надходжень до бюджету України, комбінат закликав владу ухвалити низку термінових заходів, передусім - знизити вартість вантажних залізничних перевезень на 70% від поточного рівня, розблокувати експорт української ЗРС через морські порти, а також вжити заходів щодо збільшення пропускної здатності західних прикордонних переходів до рівня понад 3 тис вагонів на добу.

"Такі заходи допоможуть відновити роботу підприємства, зберегти тисячі робочих місць та податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, відновити експортні надходження у сотні мільйонів доларів та стабілізувати курс національної валюти", - резюмували на комбінаті.

Раніше ОП "Укрметалургпром" звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом вжити невідкладних заходів щодо допомоги сектору ГМК: наразі ця галузь перебуває у найтяжчій кризі за увесь час незалежності, а втрата підприємств означатиме втрату 10% ВВП, 30% експортних надходжень та звільнення десятків тисяч працівників.

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