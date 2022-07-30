Колишнім посадовцям "Укрінмашу" повідомили про підозру у спробі заволодіння $488 тис., - НАБУ

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишнім керівникам та посадовцям ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (входить до складу ДК "Укроборонпром") про підозру у замаху на заволодіння майном на суму $488 тис.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ, йдеться про:

генерального директора ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України);

заступника генерального директора ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України);

головного спеціаліста департаменту контрактної роботи ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України);

громадянина України, який сприяв посадовцям ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" у вчиненні злочину (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Посади вказані на момент вчинення злочину.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину.

Слідство встановило, що в 2018 році "Укрінмаш" виконував за зовнішньоекономічним контрактом капітальний ремонт авіаційних двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-повітряних сил Республіки Індонезія на суму 2,8 млн дол. США. Безспосередньо ремонт здійснювало ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" (входить до складу ДК "Укроборонпром").

Незважаючи на те, що працівники провели передконтрактну роботу та забезпечили укладання контракту, керівництво "Укрінмаш" уклало з приватною компанією агентську угоду, за якою та мала забезпечити підписання такого контракту та супроводжувати його виконання. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не були надані, а акт виконаних робіт підробили. Загалом слідство встановило, що "Укрінмаш" мав перерахувати приватній компанії 488 тис. дол. США (11,7 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

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Завдяки діям детективів транзакцію заблокували. На всю суму коштів, яку планували безпідставно перерахувати іноземній компанії, ВАКС у 2020 році наклав арешт. Вони й досі перебувають під арештом.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали навесні 2020 року за власними напрацюваннями. Чинне керівництво "Укроборонпрому" співпрацює зі слідством та сприяє встановленню всіх обставин вчинення злочину.

Підозрюваний гендиректор ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" також є обвинуваченим у іншій справі про корупцію на цьому держпідприємстві, яку скерували до суду у червні 2022 року.

Нагадаємо, ексзаступник директора "Укрінмашу" Леонід Крючков, запрошений на цю посаду ексзаступник секретаря РНБО Олегом Гладковським, запевняє, що нічого не знав про корупційні схеми в оборонці.