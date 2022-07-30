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Верещук: Евакуйованим з Донецької області держава гарантує захист і підтримку

верещук

Українська влада працює над тим, щоб усі громадяни, які евакуюються з небезпечного регіону, отримали житло та соціальний захист.

На цьому наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"На території Донеччини - 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі - діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина - забезпечити захист їхнього життя",- сказала Верещук.

За її словами, евакуація з Донецької області зумовлена двома причинами: посиленням бойових дій і майже повною відсутністю електро- та газопостачання. Відтак, цю зиму населені пункти будуть без тепла, зауважила урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін створив штаб з евакуації жителів Донеччини: його очолила Верещук

Автор: 

переселення (65) соцдопомога (136) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+33
Курва...
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30.07.2022 18:29
+30
ця **** вже нагарантувала
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30.07.2022 18:31
+23
Ця шльондра має відповісти за "шатли" до розмінованого Чонгару і здачу в полон "Азову". Як співучасник, з тяжкими наслідками від своїх дій.
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30.07.2022 18:36
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Ну якщо Верещук сказала-то саме так і буде...
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30.07.2022 18:28 Відповісти
як що шо - вдома розмістить, зп віддасть
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30.07.2022 18:39 Відповісти
Гарантували вже азовцям життя.
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30.07.2022 18:59 Відповісти
Курва...
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30.07.2022 18:29 Відповісти
не то слово , редкая, она заявляла что азовцев они вернут, нет смысла гибнуть за железо, отдали азовцев что бы их убить , вот и все гарантии от зеленых , еще раз говорю - им ***** люди и государство, они бабло косят, за этим и пришли.
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30.07.2022 18:50 Відповісти
Хаб´лка знову бреше 😠
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30.07.2022 21:06 Відповісти
А харківським і херсонським і іншим??....
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30.07.2022 18:29 Відповісти
І миколаївським? Прильоту щоденно і вдень і вночі.
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30.07.2022 20:40 Відповісти
а миколаївським хрен,великий
вже місяць як мій будинок зруйнован кацапською ракетою,мешканці хто де,бо не має газу світло підключили на свій ризик,ніякої техкомісіі не було,тож ми навіть не уявляємо в якому стані наш будинок.статус впо не можливо отримати бо не має акту від коміссії а минув вже місяць

отака допомога від зелених сук
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30.07.2022 23:15 Відповісти
ця **** вже нагарантувала
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30.07.2022 18:31 Відповісти
от воно, мурло жіночого тоталітаризму-ХХІ...

...Весь наш історичний шлях від вищої освіти й права голосу до управління ресурсами ще триває, і жіночого обличчя влади людство ще по-справжньому не бачило - ще не було в історії жінок-гітлерів, жінок-сталінів, і як може виглядати жіноча диктатура, ніхто насправді не уявляє. Жінка в культурі усе ще «непроговорена». І коли мене атакували за «Польові дослідження з українського сексу», я волала з усіх трибун - хлопці, ви ідіоти і не розумієте, що під себе копаєте! Якщо хочете убезпечити себе на майбутнє, то не затикайте феміністкам рота, а навпаки - слухайте, мотайте на вус і заохочуйте говорити, бо тільки жінки можуть зрозуміти й пояснити жінок, в тому числі у владі. Чоловіки багатьох речей не зрозуміють ніколи, бо в них завжди несвідома прошивка на жінку, яка розігрує сексуальну карту: раз я, теоретично, можу її трахнути і вона демонструє, що не проти - значить, вона «не страшна», не становить для мене загрози. Це найпримітивніша форма жіночої маніпуляції, але все ще ефективна, особливо в суспільствах, де «фемінізм» - лайливе слово, і тому жінка може собі дозволити навіть на найвищій державній посаді поводитись як ескорт-гьол, як це робила Тимошенко-прем'єрка, і не боятись, що її засміють. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
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30.07.2022 18:35 Відповісти
А можна цю химеру вигнати на? Невже немає адекватних людей на такі посади? Відповідальність за життя та смерть людей. 5 місяць війни, воює вся країна, а всі керівні посади лише жополизи-друзяки зе та єрмака, а корабельні сосни такі хороші що й в війну згодяться.
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30.07.2022 18:35 Відповісти
В зеленому болоті всі сосни жаби однакові.
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30.07.2022 18:37 Відповісти
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30.07.2022 18:35 Відповісти
Гарантує, як і звільнення азовців?
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30.07.2022 18:36 Відповісти
Ця шльондра має відповісти за "шатли" до розмінованого Чонгару і здачу в полон "Азову". Як співучасник, з тяжкими наслідками від своїх дій.
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30.07.2022 18:36 Відповісти
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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30.07.2022 18:40 Відповісти
Если то , что здесь написано правда , то я с президентом полностью согласен - не нужно было рыть окопы . Ты , тварь , должен был не назначать на должности откровенных предателей , друзей , ничего не соображающих, не компетентных случайных людей , взяточников , коррупционеров . А уже сидящих на должностях врагов уничтожить физически . И тогда не было бы трагедии этого года .
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30.07.2022 18:50 Відповісти
та він сам зрадник. В когось ще є сумніви?
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30.07.2022 19:01 Відповісти
Она вже Азовцам гарантувала.
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30.07.2022 18:41 Відповісти
Ну её растащило . Щас заплачу .
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30.07.2022 18:41 Відповісти
Вона страшна, ця бидлиця
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30.07.2022 18:41 Відповісти
Ти вже Азовцям с гундосим боневтіком "гарантувала"...
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30.07.2022 18:42 Відповісти
Стерво вже азовцям нагарантувала....
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30.07.2022 18:46 Відповісти
Повинна бути одна гарантія - рано чи пізно верещук повинна отримати термін ув'язнення за свої «гарантії»!
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30.07.2022 18:47 Відповісти
Зе-влада.
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30.07.2022 22:13 Відповісти
Опять старая песня "там же наши люди"...звали пуйла - пусть хлебают,пусть побудут пушечным мясом в составе "асвабадителей"а кто хотел уехать на более безопасную территорию Украины так давно это сделал не дожидаясь "эвакуации"
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30.07.2022 18:59 Відповісти
Не правда. Там есть проукраинские люди. Например в том же Краматорске. Только этот человек слепой, старая мать и собака. Куда им ехать? Кто их вывезет и примет вместе с собакой? А люди такие. Друзей не предают.
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30.07.2022 21:55 Відповісти
Потвора.
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30.07.2022 19:00 Відповісти
Від пліснявої влади це вже звучить, не просто, як популізм, а як знущання.
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30.07.2022 19:01 Відповісти
Більшість тих, хто там залишаються, - сваіх ждут
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30.07.2022 19:10 Відповісти
А евакуйованим з Харківської області не гарантує? Бо в мене родичі живуть з Циркунів, у квітні ледве "вискочили" з окупації, у квітні ж подали документи на виплати вимушеним переселенцям. Досі жодної копійки.
Звраз сидять, дивляться єдиний телемарахвон, як депутати підвищили собі зарплати. Плачуть...
Верешучка, *****, з Харківської держава не гарантує?
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30.07.2022 19:14 Відповісти
те саме в Миколаїві
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30.07.2022 23:18 Відповісти
Не вірте - ця ФСБешна курва БРЕШЕ!!! Надійтесь тільки на себе і на простих українців!!!
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30.07.2022 19:32 Відповісти
Ви до ф1га вс1м всього нагарантували, чому така виб1рков1сть по областям, та й хто вже пов1рить у ваш1 гарант11, це пустозвони.
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30.07.2022 19:50 Відповісти
Гнида! У тебя уже руки по локоть в крови эвакуированных тобой людей. Все видели, как ты "старалась" эвакуировать их в начале войны. А Азовцы? Помнишь таких?
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30.07.2022 19:52 Відповісти
Шо ви панімаєте! Нам главное бамбас!
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30.07.2022 20:27 Відповісти
А референдуми на Півдні то таке... не на часі.
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30.07.2022 20:28 Відповісти
Для української верхівки продовження війни - це гарантія того, що жодних розслідувань щодо їхньої антиукраїнської діяльності та їхніх капіталів не буде. Тому - знищення азовців, відсутність арештів колишніх регіоналів, здачі територій тощо....
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30.07.2022 21:19 Відповісти
Так само гарантує, як Азовцям гарантувала життя?
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30.07.2022 22:12 Відповісти
Прийшли до влади на брехні, сидять і далі брешуть, бо за всі негаразди і помилки легше перекласти відповідальність на інших, а бенямарафон поможе.
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30.07.2022 22:36 Відповісти
Этой дуре верит даже путлер....
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31.07.2022 10:22 Відповісти
 
 