Верещук: Евакуйованим з Донецької області держава гарантує захист і підтримку

Українська влада працює над тим, щоб усі громадяни, які евакуюються з небезпечного регіону, отримали житло та соціальний захист.

На цьому наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"На території Донеччини - 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі - діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина - забезпечити захист їхнього життя",- сказала Верещук.

За її словами, евакуація з Донецької області зумовлена двома причинами: посиленням бойових дій і майже повною відсутністю електро- та газопостачання. Відтак, цю зиму населені пункти будуть без тепла, зауважила урядовець.

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