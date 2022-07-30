Верещук: Евакуйованим з Донецької області держава гарантує захист і підтримку
Українська влада працює над тим, щоб усі громадяни, які евакуюються з небезпечного регіону, отримали житло та соціальний захист.
На цьому наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"На території Донеччини - 200-220 тисяч українців, з яких 52 тисячі - діти. І обов’язок держави та кожного дорослого громадянина - забезпечити захист їхнього життя",- сказала Верещук.
За її словами, евакуація з Донецької області зумовлена двома причинами: посиленням бойових дій і майже повною відсутністю електро- та газопостачання. Відтак, цю зиму населені пункти будуть без тепла, зауважила урядовець.
Топ коментарі
+33 Алекс Бек
показати весь коментар30.07.2022 18:29
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вже місяць як мій будинок зруйнован кацапською ракетою,мешканці хто де,бо не має газу світло підключили на свій ризик,ніякої техкомісіі не було,тож ми навіть не уявляємо в якому стані наш будинок.статус впо не можливо отримати бо не має акту від коміссії а минув вже місяць
отака допомога від зелених сук
...Весь наш історичний шлях від вищої освіти й права голосу до управління ресурсами ще триває, і жіночого обличчя влади людство ще по-справжньому не бачило - ще не було в історії жінок-гітлерів, жінок-сталінів, і як може виглядати жіноча диктатура, ніхто насправді не уявляє. Жінка в культурі усе ще «непроговорена». І коли мене атакували за «Польові дослідження з українського сексу», я волала з усіх трибун - хлопці, ви ідіоти і не розумієте, що під себе копаєте! Якщо хочете убезпечити себе на майбутнє, то не затикайте феміністкам рота, а навпаки - слухайте, мотайте на вус і заохочуйте говорити, бо тільки жінки можуть зрозуміти й пояснити жінок, в тому числі у владі. Чоловіки багатьох речей не зрозуміють ніколи, бо в них завжди несвідома прошивка на жінку, яка розігрує сексуальну карту: раз я, теоретично, можу її трахнути і вона демонструє, що не проти - значить, вона «не страшна», не становить для мене загрози. Це найпримітивніша форма жіночої маніпуляції, але все ще ефективна, особливо в суспільствах, де «фемінізм» - лайливе слово, і тому жінка може собі дозволити навіть на найвищій державній посаді поводитись як ескорт-гьол, як це робила Тимошенко-прем'єрка, і не боятись, що її засміють. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
соснижаби однакові.
Звраз сидять, дивляться єдиний телемарахвон, як депутати підвищили собі зарплати. Плачуть...
Верешучка, *****, з Харківської держава не гарантує?