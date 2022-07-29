Кабмін створив штаб з евакуації жителів Донеччини: його очолила Верещук
Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донеччини.
Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.
Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто.
Вихід – евакуація.
Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - йдеться у повідомленні.
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може досить допускати цю хабалку до таких серйозних операцій ‼️‼️
хоча і вата там теж, звичайно, є.
пишуть наші військові, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині мешканці постійно передавали нашим інформацію про пересування ворога. на сході ж швидше мешканці передадуть інформацію рашистам про нас.
але! про той самий Лисичанськ навіть рашисти пишуть, що місцеве населення їх випалює, як може і ненавидить з усієї сили. так що не треба всіх під одну грєбьонку.
Її в тришия звідусіль слід гнати!
божечки, за що нам це горе
мало того, що рашисти нас убивають, так іще ці гниди обступили з усіх сторін((((((((((((((
зеленим аби цю потвору пристроїти, хоч кудись.
якби я керувала, то вона б у мене вже давно у камері попереднього ув'язнення сиділа! за її продєлкі в організації шатлів у Крим і багато іншого.
Верещучка знає толк в тому, як спланувати гуманітарні коридори акуратно під обстріли рашистами. Коригувальник ще той.
"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - резюмувала урядовиця.
https://patrioty.org.ua/politic/khotila-posadu-ministra-osvity-vid-rf-dyrektorka-shkoly-na-kyivshchyni-iaka-zlyvala-pozytsii-zsu-vyishla-pid-zastavu-430174.html
Мої родичи, які ще в квітні змогли втікти з окупованого села під Харковом до мене в Київську область, і тут вже оформили документи на допомогу вимушеним переселенцям, ще ні копійки не отримали.
Тому що Верещучка очолювала!!!