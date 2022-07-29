Кабмін створив штаб з евакуації жителів Донеччини: його очолила Верещук

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донеччини.

Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

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Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто.

Вихід – евакуація.

Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - йдеться у повідомленні.