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Кабмін створив штаб з евакуації жителів Донеччини: його очолила Верещук

верещук

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донеччини.

Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук закликала мешканців Донеччини евакуюватися із регіону

Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто.

Вихід – евакуація.

Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Кабмін (14103) евакуація (2318) Донецька область (8541) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+47
Потвора.
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29.07.2022 18:57
+44
Пі*здець, верещук, бідні люди..(
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29.07.2022 18:58
+40
Ця вже якось «Азов» евакуювала!
Її в тришия звідусіль слід гнати!
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29.07.2022 19:00
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Потвора.
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29.07.2022 18:57 Відповісти
Пі*здець, верещук, бідні люди..(
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29.07.2022 18:58 Відповісти
такие вещи на таких территориях должна делать тероборона, а не корабельная сосна
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29.07.2022 19:19 Відповісти
Ну тепер я спокійний за евакуацію...
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29.07.2022 18:58 Відповісти
сарказм він такий..
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29.07.2022 19:06 Відповісти
Верещучка вже займалась нашими азовцями в Маріуполі , фінал всім відомий ,
може досить допускати цю хабалку до таких серйозних операцій ‼️‼️
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29.07.2022 22:37 Відповісти
та ж гекатомб кривавих іще замало, додати для медійного вихлопу просять, авжеж..?
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29.07.2022 23:57 Відповісти
Может кого то поумнее взять , а не подружку Ермака ?
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29.07.2022 18:58 Відповісти
та зеленій владі насрать на тих жителів. сильно їх парили долі мешканців Бучі чи там Маріуполя, Херсона?
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29.07.2022 19:02 Відповісти
я вам скажу більше - на житєлєй дамбаса мені насрати ще з 2014.... колаборація і руцькій мір в них в генах
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29.07.2022 19:11 Відповісти
я з вами не згодна. там є і наші люди також. рекомендую дивитися чи читати Дениса Казанського - дуже класний експерт на тему Донбасу. є і на ютьюбі, і на фб.
хоча і вата там теж, звичайно, є.
пишуть наші військові, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині мешканці постійно передавали нашим інформацію про пересування ворога. на сході ж швидше мешканці передадуть інформацію рашистам про нас.
але! про той самий Лисичанськ навіть рашисти пишуть, що місцеве населення їх випалює, як може і ненавидить з усієї сили. так що не треба всіх під одну грєбьонку.
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29.07.2022 19:37 Відповісти
хватит уже эту ерунду рассказывать. Сепары тоже 8 лет брешут, что их бомбили.
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29.07.2022 22:34 Відповісти
Вона не глупа, вона ворог.
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29.07.2022 19:13 Відповісти
Кого пропонуєте? Може, Безумну(Безуглу).
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29.07.2022 19:51 Відповісти
Я розумію що пані закінчила колись ВУЗ і добре вивчила московітську мову. Але писати поганяло тієї потвори правильно ще й з великої букви це явний перебор. Більш виважено звучало б дєрмак або зєдєрмак.
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29.07.2022 21:27 Відповісти
Вона вже щось там утворювала на кордоні з Кримом. Результат відомий.
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29.07.2022 19:00 Відповісти
Ця вже якось «Азов» евакуювала!
Її в тришия звідусіль слід гнати!
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29.07.2022 19:00 Відповісти
евакуює як і Херсонців, бабка бу бу бу.
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29.07.2022 19:00 Відповісти
Чому не ставку ? у зеленських тепер же в тренді слоган "ставка" ,"боневтік","единий телемаровонь"
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29.07.2022 19:01 Відповісти
о даааа, верещук, експерт з евакуації
божечки, за що нам це горе
мало того, що рашисти нас убивають, так іще ці гниди обступили з усіх сторін((((((((((((((
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29.07.2022 19:01 Відповісти
Якщо ви експерт , то запропонуйте себе . Кидати лайно на вентилятор - це ознака освіченості та майстерності . В чому користь ваших дій ?
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29.07.2022 19:07 Відповісти
а в чому користь цього штабу???????????? там вже всі давно евакуювалися, хто міг і хто хотів!
зеленим аби цю потвору пристроїти, хоч кудись.
якби я керувала, то вона б у мене вже давно у камері попереднього ув'язнення сиділа! за її продєлкі в організації шатлів у Крим і багато іншого.
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29.07.2022 19:19 Відповісти
А ви явний захисник такого лайна як верещучка. Для початку перечисліть корисні справи цієї посадової особи. А я вам поопоную. Ось тоді побачимо корисність ваших дописів.
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29.07.2022 21:32 Відповісти
Цю всю погань рашістську населення вибрало...(
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29.07.2022 19:12 Відповісти
***** жителям донбасса
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29.07.2022 19:01 Відповісти
більшість ще у 2014 з'їбалась..я про притомних..
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29.07.2022 19:08 Відповісти
Херсон-Маріуполь вже вкурсі шо воно таке те Верещук
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29.07.2022 19:02 Відповісти
Ну нііііі. Тільки не вона. Там же вона - завжди біда
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29.07.2022 19:02 Відповісти
Що ж ти, єрмаковська підстилка, не очолила коли на Бучу орки йшли, а заспокоювала
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29.07.2022 19:03 Відповісти
**** та за азовців будеш вічно проклята..курва і мерзота...
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29.07.2022 19:04 Відповісти
там є ще одне відповідальне за Азов - маладоє дарованіє кірюша буданов
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29.07.2022 19:14 Відповісти
Кумедно, що штаб евакуація мешканців Донеччини створили в Києві. А те що його очолює Верещучка означає, що цим мешканцям остаточно срака(
Верещучка знає толк в тому, як спланувати гуманітарні коридори акуратно під обстріли рашистами. Коригувальник ще той.
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29.07.2022 19:06 Відповісти
Чим евакуюваться з **********, краще залишатися в окупації. Мізерний шанс вижити - краще, ніж точно совсім ніяких шансів
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29.07.2022 19:07 Відповісти
Зелені парасольки Верещук плануються . Ну , ну ...
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29.07.2022 19:08 Відповісти
Хочеш щось завалити - доручи Верещучці. Людина Медведчука.
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29.07.2022 19:09 Відповісти
Ця погань евакуює. Як азовців, на вірну смерть.
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29.07.2022 19:10 Відповісти
****** ,жителям донетчины , наверняка будет эвакуировать в сторону расии
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29.07.2022 19:11 Відповісти
Ну все, ****@ць жителям Донеччини...
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29.07.2022 19:11 Відповісти
Верещук надо отдать под суд за саботаж эвакуации гражданских в начале войны и сдачу Азовцев в плен кацапам. У неё руки по локоть в крови. Она пособница ***** и предательница Украины
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29.07.2022 19:13 Відповісти
Призначення істоти на ті чи інші напрямки - тригер , що призведе до горя для тих , що в "нац супротиві" декларується як спасіння
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29.07.2022 19:15 Відповісти
Верещук нагадала, що є наказ президента - "зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти".

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - резюмувала урядовиця.
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29.07.2022 19:15 Відповісти
Тільки бог верещучки живе в кремлі...
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29.07.2022 20:00 Відповісти
Зелені потвори.
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29.07.2022 19:16 Відповісти
Хотіла посаду міністра освіти від РФ: Директорка школи на Київщині, яка "зливала" позиції ЗСУ, вийшла під заставу.(с)
https://patrioty.org.ua/politic/khotila-posadu-ministra-osvity-vid-rf-dyrektorka-shkoly-na-kyivshchyni-iaka-zlyvala-pozytsii-zsu-vyishla-pid-zastavu-430174.html
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29.07.2022 19:16 Відповісти
Цікаво почитати в рубриці "Матеріали за темою" після цієї статті, що за останні місяці Верещучка ще очолювала...
Мої родичи, які ще в квітні змогли втікти з окупованого села під Харковом до мене в Київську область, і тут вже оформили документи на допомогу вимушеним переселенцям, ще ні копійки не отримали.
Тому що Верещучка очолювала!!!
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29.07.2022 19:19 Відповісти
Та сама, яка з тріском провалила евакуацію з Маріуполя?
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29.07.2022 19:22 Відповісти
🤦‍♀️
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29.07.2022 19:44 Відповісти
Дивишся в очі, і от не віреш цій хвойді, ну не віреш. Янєлох, ти все лайно біля себе позбирав? Як все, то може повсідайтеся якось кучніше та хтось ***** по вам.
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29.07.2022 19:47 Відповісти
Главное что вовремя.
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29.07.2022 19:47 Відповісти
З урахуванням того, скільки ця потвора у свій час "евакуювала" людей до паРаші, мені стає стрьомно за мешканців Донеччини....
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29.07.2022 19:58 Відповісти
мерзото здохни !!!
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29.07.2022 19:58 Відповісти
Как вы достали! А раньше что думали? Извините ,забыл шашлыки мариновали
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29.07.2022 20:03 Відповісти
Ви що злити область захотіли???краще війну закінчуйте не к чемну , грошей мало заробили?зеленій тварюке. Не пробачимо,смерті нашіх хлопців!!!!!!!!! Слава Україні
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29.07.2022 20:11 Відповісти
евакуатори, яких ви наголосували
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29.07.2022 20:13 Відповісти
якщо штаб очолила мери попенс значить капец жителям домбаса
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29.07.2022 20:28 Відповісти
вы хоть проверяйте кого эвакуируете с того Донбасса, паспорта сразу забирайте не промахнетесь.
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29.07.2022 22:38 Відповісти
Ця потвора вже «Азов» евакуювала!
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29.07.2022 23:37 Відповісти
Мерзота яка "евакуювала" азовців на смерть в полон і запускала шатли в Крим з попереднім розмінуванням.
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30.07.2022 00:00 Відповісти
А що так можна було? А чого хоча б 24 лютого 2022 не організували такі штаби?
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30.07.2022 07:37 Відповісти
Боже допоможи Україні та евакуювати все це кодло десь до русо корабля
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30.07.2022 08:16 Відповісти
 
 