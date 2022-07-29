Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины: его возглавила Верещук

Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ирина Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донбасса.

Сегодня Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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Донетчина сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарства и еды зимой выжить будет непросто.

Выход – эвакуация.

Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров. Надо вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - говорится в сообщении.