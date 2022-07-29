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Новости Война
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Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины: его возглавила Верещук

верещук

Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ирина Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донбасса.

Сегодня Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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Донетчина сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарства и еды зимой выжить будет непросто.

Выход – эвакуация.

Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров. Надо вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - говорится в сообщении.

Автор: 

Кабмин (14029) эвакуация (2078) Донецкая область (9734) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+47
Потвора.
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29.07.2022 18:57
+44
Пі*здець, верещук, бідні люди..(
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29.07.2022 18:58
+40
Ця вже якось «Азов» евакуювала!
Її в тришия звідусіль слід гнати!
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29.07.2022 19:00
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Потвора.
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29.07.2022 18:57 Ответить
Пі*здець, верещук, бідні люди..(
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29.07.2022 18:58 Ответить
такие вещи на таких территориях должна делать тероборона, а не корабельная сосна
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29.07.2022 19:19 Ответить
Ну тепер я спокійний за евакуацію...
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29.07.2022 18:58 Ответить
сарказм він такий..
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29.07.2022 19:06 Ответить
Верещучка вже займалась нашими азовцями в Маріуполі , фінал всім відомий ,
може досить допускати цю хабалку до таких серйозних операцій ‼️‼️
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29.07.2022 22:37 Ответить
та ж гекатомб кривавих іще замало, додати для медійного вихлопу просять, авжеж..?
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29.07.2022 23:57 Ответить
Может кого то поумнее взять , а не подружку Ермака ?
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29.07.2022 18:58 Ответить
та зеленій владі насрать на тих жителів. сильно їх парили долі мешканців Бучі чи там Маріуполя, Херсона?
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29.07.2022 19:02 Ответить
я вам скажу більше - на житєлєй дамбаса мені насрати ще з 2014.... колаборація і руцькій мір в них в генах
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29.07.2022 19:11 Ответить
я з вами не згодна. там є і наші люди також. рекомендую дивитися чи читати Дениса Казанського - дуже класний експерт на тему Донбасу. є і на ютьюбі, і на фб.
хоча і вата там теж, звичайно, є.
пишуть наші військові, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині мешканці постійно передавали нашим інформацію про пересування ворога. на сході ж швидше мешканці передадуть інформацію рашистам про нас.
але! про той самий Лисичанськ навіть рашисти пишуть, що місцеве населення їх випалює, як може і ненавидить з усієї сили. так що не треба всіх під одну грєбьонку.
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29.07.2022 19:37 Ответить
хватит уже эту ерунду рассказывать. Сепары тоже 8 лет брешут, что их бомбили.
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29.07.2022 22:34 Ответить
Вона не глупа, вона ворог.
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29.07.2022 19:13 Ответить
Кого пропонуєте? Може, Безумну(Безуглу).
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29.07.2022 19:51 Ответить
Я розумію що пані закінчила колись ВУЗ і добре вивчила московітську мову. Але писати поганяло тієї потвори правильно ще й з великої букви це явний перебор. Більш виважено звучало б дєрмак або зєдєрмак.
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29.07.2022 21:27 Ответить
Вона вже щось там утворювала на кордоні з Кримом. Результат відомий.
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29.07.2022 19:00 Ответить
Ця вже якось «Азов» евакуювала!
Її в тришия звідусіль слід гнати!
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29.07.2022 19:00 Ответить
евакуює як і Херсонців, бабка бу бу бу.
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29.07.2022 19:00 Ответить
Чому не ставку ? у зеленських тепер же в тренді слоган "ставка" ,"боневтік","единий телемаровонь"
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29.07.2022 19:01 Ответить
о даааа, верещук, експерт з евакуації
божечки, за що нам це горе
мало того, що рашисти нас убивають, так іще ці гниди обступили з усіх сторін((((((((((((((
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29.07.2022 19:01 Ответить
Якщо ви експерт , то запропонуйте себе . Кидати лайно на вентилятор - це ознака освіченості та майстерності . В чому користь ваших дій ?
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29.07.2022 19:07 Ответить
а в чому користь цього штабу???????????? там вже всі давно евакуювалися, хто міг і хто хотів!
зеленим аби цю потвору пристроїти, хоч кудись.
якби я керувала, то вона б у мене вже давно у камері попереднього ув'язнення сиділа! за її продєлкі в організації шатлів у Крим і багато іншого.
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29.07.2022 19:19 Ответить
А ви явний захисник такого лайна як верещучка. Для початку перечисліть корисні справи цієї посадової особи. А я вам поопоную. Ось тоді побачимо корисність ваших дописів.
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29.07.2022 21:32 Ответить
Цю всю погань рашістську населення вибрало...(
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29.07.2022 19:12 Ответить
***** жителям донбасса
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29.07.2022 19:01 Ответить
більшість ще у 2014 з'їбалась..я про притомних..
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29.07.2022 19:08 Ответить
Херсон-Маріуполь вже вкурсі шо воно таке те Верещук
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29.07.2022 19:02 Ответить
Ну нііііі. Тільки не вона. Там же вона - завжди біда
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29.07.2022 19:02 Ответить
Що ж ти, єрмаковська підстилка, не очолила коли на Бучу орки йшли, а заспокоювала
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29.07.2022 19:03 Ответить
**** та за азовців будеш вічно проклята..курва і мерзота...
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29.07.2022 19:04 Ответить
там є ще одне відповідальне за Азов - маладоє дарованіє кірюша буданов
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29.07.2022 19:14 Ответить
Кумедно, що штаб евакуація мешканців Донеччини створили в Києві. А те що його очолює Верещучка означає, що цим мешканцям остаточно срака(
Верещучка знає толк в тому, як спланувати гуманітарні коридори акуратно під обстріли рашистами. Коригувальник ще той.
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29.07.2022 19:06 Ответить
Чим евакуюваться з **********, краще залишатися в окупації. Мізерний шанс вижити - краще, ніж точно совсім ніяких шансів
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29.07.2022 19:07 Ответить
Зелені парасольки Верещук плануються . Ну , ну ...
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29.07.2022 19:08 Ответить
Хочеш щось завалити - доручи Верещучці. Людина Медведчука.
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29.07.2022 19:09 Ответить
Ця погань евакуює. Як азовців, на вірну смерть.
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29.07.2022 19:10 Ответить
****** ,жителям донетчины , наверняка будет эвакуировать в сторону расии
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29.07.2022 19:11 Ответить
Ну все, ****@ць жителям Донеччини...
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29.07.2022 19:11 Ответить
Верещук надо отдать под суд за саботаж эвакуации гражданских в начале войны и сдачу Азовцев в плен кацапам. У неё руки по локоть в крови. Она пособница ***** и предательница Украины
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29.07.2022 19:13 Ответить
Призначення істоти на ті чи інші напрямки - тригер , що призведе до горя для тих , що в "нац супротиві" декларується як спасіння
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29.07.2022 19:15 Ответить
Верещук нагадала, що є наказ президента - "зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти".

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - резюмувала урядовиця.
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29.07.2022 19:15 Ответить
Тільки бог верещучки живе в кремлі...
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29.07.2022 20:00 Ответить
Зелені потвори.
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29.07.2022 19:16 Ответить
Хотіла посаду міністра освіти від РФ: Директорка школи на Київщині, яка "зливала" позиції ЗСУ, вийшла під заставу.(с)
https://patrioty.org.ua/politic/khotila-posadu-ministra-osvity-vid-rf-dyrektorka-shkoly-na-kyivshchyni-iaka-zlyvala-pozytsii-zsu-vyishla-pid-zastavu-430174.html
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29.07.2022 19:16 Ответить
Цікаво почитати в рубриці "Матеріали за темою" після цієї статті, що за останні місяці Верещучка ще очолювала...
Мої родичи, які ще в квітні змогли втікти з окупованого села під Харковом до мене в Київську область, і тут вже оформили документи на допомогу вимушеним переселенцям, ще ні копійки не отримали.
Тому що Верещучка очолювала!!!
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29.07.2022 19:19 Ответить
Та сама, яка з тріском провалила евакуацію з Маріуполя?
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29.07.2022 19:22 Ответить
🤦‍♀️
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29.07.2022 19:44 Ответить
Дивишся в очі, і от не віреш цій хвойді, ну не віреш. Янєлох, ти все лайно біля себе позбирав? Як все, то може повсідайтеся якось кучніше та хтось ***** по вам.
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29.07.2022 19:47 Ответить
Главное что вовремя.
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29.07.2022 19:47 Ответить
З урахуванням того, скільки ця потвора у свій час "евакуювала" людей до паРаші, мені стає стрьомно за мешканців Донеччини....
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29.07.2022 19:58 Ответить
мерзото здохни !!!
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29.07.2022 19:58 Ответить
Как вы достали! А раньше что думали? Извините ,забыл шашлыки мариновали
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29.07.2022 20:03 Ответить
Ви що злити область захотіли???краще війну закінчуйте не к чемну , грошей мало заробили?зеленій тварюке. Не пробачимо,смерті нашіх хлопців!!!!!!!!! Слава Україні
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29.07.2022 20:11 Ответить
евакуатори, яких ви наголосували
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29.07.2022 20:13 Ответить
якщо штаб очолила мери попенс значить капец жителям домбаса
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29.07.2022 20:28 Ответить
вы хоть проверяйте кого эвакуируете с того Донбасса, паспорта сразу забирайте не промахнетесь.
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29.07.2022 22:38 Ответить
Ця потвора вже «Азов» евакуювала!
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29.07.2022 23:37 Ответить
Мерзота яка "евакуювала" азовців на смерть в полон і запускала шатли в Крим з попереднім розмінуванням.
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30.07.2022 00:00 Ответить
А що так можна було? А чого хоча б 24 лютого 2022 не організували такі штаби?
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30.07.2022 07:37 Ответить
Боже допоможи Україні та евакуювати все це кодло десь до русо корабля
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30.07.2022 08:16 Ответить
 
 