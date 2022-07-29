Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины: его возглавила Верещук
Кабинет Министров Украины создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.
Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ирина Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донбасса.
Сегодня Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.
Донетчина сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарства и еды зимой выжить будет непросто.
Выход – эвакуация.
Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров. Надо вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - говорится в сообщении.
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може досить допускати цю хабалку до таких серйозних операцій ‼️‼️
хоча і вата там теж, звичайно, є.
пишуть наші військові, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині мешканці постійно передавали нашим інформацію про пересування ворога. на сході ж швидше мешканці передадуть інформацію рашистам про нас.
але! про той самий Лисичанськ навіть рашисти пишуть, що місцеве населення їх випалює, як може і ненавидить з усієї сили. так що не треба всіх під одну грєбьонку.
Її в тришия звідусіль слід гнати!
божечки, за що нам це горе
мало того, що рашисти нас убивають, так іще ці гниди обступили з усіх сторін((((((((((((((
зеленим аби цю потвору пристроїти, хоч кудись.
якби я керувала, то вона б у мене вже давно у камері попереднього ув'язнення сиділа! за її продєлкі в організації шатлів у Крим і багато іншого.
Верещучка знає толк в тому, як спланувати гуманітарні коридори акуратно під обстріли рашистами. Коригувальник ще той.
"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", - резюмувала урядовиця.
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Мої родичи, які ще в квітні змогли втікти з окупованого села під Харковом до мене в Київську область, і тут вже оформили документи на допомогу вимушеним переселенцям, ще ні копійки не отримали.
Тому що Верещучка очолювала!!!