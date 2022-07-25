Почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье, - Верещук

Почти 800 тысяч ВПЛ будут нуждаться в жилье, и делается все, чтобы у них было где жить и где перезимовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире Совместного телемарафона.

"Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами являются уже первые модульные городки, но их точно недостаточно", - сказала Верещук.

Она отметила, что видела пример на Черниговщине, когда люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных домах. Как говорится, хотят "хоть одну комнатку, но у себя в огороде". Но этого обеспечить пока не получится.

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"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией , заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать – это тоже факт", - подчеркнула вице-премьер.

Верещук озвучила прогноз, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к уже выехавшим ранее.

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