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Почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье, - Верещук

верещук

Почти 800 тысяч ВПЛ будут нуждаться в жилье, и делается все, чтобы у них было где жить и где перезимовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в прямом эфире Совместного телемарафона.

"Что касается необходимости временного жилья, то почти 800 тысяч граждан Украины потеряли жилье. Модульным жильем, как и остальным строительством занимается Минрегион, у них есть программы, соответствующие деньги на это. Как вы знаете есть программы вместе с польским правительством, другими правительствами являются уже первые модульные городки, но их точно недостаточно", - сказала Верещук.

Она отметила, что видела пример на Черниговщине, когда люди не очень хотят жить в модульных городках, потому что жили в своих частных домах. Как говорится, хотят "хоть одну комнатку, но у себя в огороде". Но этого обеспечить пока не получится.

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"То, что жилья в этом году не будет построено в достаточном количестве, нужно уже говорить. То, что люди будут перемещаться и отопительный сезон будет трудным, это действительно тоже правда. Но то, что мы занимаемся, к примеру, жильем, утеплением, реконструкцией , заменой котлов, делаем все, чтобы переместившимся людям было где жить и где перезимовать – это тоже факт", - подчеркнула вице-премьер.

Верещук озвучила прогноз, что еще около полумиллиона человек в осенний период переместится с востока на запад, что составит дополнительную нагрузку к уже выехавшим ранее.

Также читайте: Более 399 тысяч виз временной защиты получили граждане Украины в Чехии

жилье (909) переселенцы (530) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+23
Робіть що небудь! Переселенці втрачають останні кошти , оплачуючі оренду житла! Я сам в такому стані ( ми з жінкою із Маріуполя). Не чекайте бунтів! Винесемо вашу шоблу вперед ногами! Ваша провина в нашій трагедіі величезна! Зданий без бою південь, неевакуюваний Маріуполь -це відповідальність влади Зеленського!
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25.07.2022 00:05
+21
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24.07.2022 23:52
+20
"Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук" - і у більшості своєї завдяки тобі тупа піхва. Навіть коли щодня люди гинули сотнями, ти коза драна возила гуманітарку рашистам.
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24.07.2022 23:45
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"Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук" - і у більшості своєї завдяки тобі тупа піхва. Навіть коли щодня люди гинули сотнями, ти коза драна возила гуманітарку рашистам.
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24.07.2022 23:45 Ответить
Решта 2 мільони не можуть подати заявку по знаходяться на окупованих територіях та не мають інтернету....
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24.07.2022 23:56 Ответить
А зима не за горами.
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24.07.2022 23:46 Ответить
Немає чим пишатися.
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24.07.2022 23:46 Ответить
ты отлично для войны поработала
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24.07.2022 23:47 Ответить
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24.07.2022 23:52 Ответить
Які там кроки ти зробив? Люди на юго-востоке страны легли спать в Украине, а на следующее проснулись в ДНР, Валодя.
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25.07.2022 00:05 Ответить
"Боже, яке кончене"
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25.07.2022 01:29 Ответить
Значить так, входимо в Крим, депортуємо понаєхавших за 8 років і рускоміровцев місцевих, квартири і будинки націоналізуємо і роздаємо замість знищеного житла цим 800 тисячам українців.
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24.07.2022 23:52 Ответить
І попереду буратіна на бойовому коні з шашкою наголо.
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24.07.2022 23:56 Ответить
Зелупа зассить звільняти Крим
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24.07.2022 23:56 Ответить
Кажуть в Крим більше 600000 приїхало. Майже всім вистачить.
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25.07.2022 00:00 Ответить
Скоро осень. Пора сменить зонтик. Я не только о Верещук...
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24.07.2022 23:56 Ответить
Від влади очікують не костантацію факту, а те, як вони вирішать цю ситуацію, балаболи! *******, реально!
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24.07.2022 23:57 Ответить
Хіба це влада !
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25.07.2022 08:33 Ответить
це тому, що в їх урко-гебешній секті приймають рішення не генерали, а шамани й астрологи

Дев'ятихвоста лисиця@qinqiuhuli

Вони напали рівно за півроку до дня Незалежності...
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24.07.2022 23:57 Ответить
У відпустці була, чи що. Давненько не чув. Думає, про Азовсталь вже забули.
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24.07.2022 23:58 Ответить
Вона зрадниця! І нічого українського в ній нема. Тільки призвище.
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25.07.2022 08:32 Ответить
Вже лапки потирають від нетерпіння. Коли вже та західна допомога зайде, щоб вчергове попилять бабло на черговому крадівництві будівництві.
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25.07.2022 00:02 Ответить
Робіть що небудь! Переселенці втрачають останні кошти , оплачуючі оренду житла! Я сам в такому стані ( ми з жінкою із Маріуполя). Не чекайте бунтів! Винесемо вашу шоблу вперед ногами! Ваша провина в нашій трагедіі величезна! Зданий без бою південь, неевакуюваний Маріуполь -це відповідальність влади Зеленського!
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25.07.2022 00:05 Ответить
Я співчуваю. Але багато таких? Вас розвели так само як пів України. . Відосіками. І такдалі. В асфальт закатали ... прийде час і зЕ кубло відповість
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25.07.2022 01:02 Ответить
Це не просто ДАХ НАД ГОЛОВОЮ, а втратили приватизовану нерухомість та майно, яка мала свою вартість... Тобто 800 тис.людей одразу збідніло...хто на 10К, 20К, 50К а хто і на 200-500К dollars.... у кого наприклад було елітне житло в Маріуполі і т.д.

Ці 800тис. це якраз ті, хто кричав НАМ НУЖНА ДРУЖБА С РАССІЄЙ, НАМ НУЖЕН СНГ...тому голосували за Кравчука Кучму, Януковича і ПартіюРегіонів...
Литовці,поляки, латиші, естонці цього не кричали, а тишком нишком вступили в ЄС і НАТО, а тепер плюють на москаля з високої вежі....

РS. Чисто по-людськи їх шкода...тому що співгромадяни, тому , що як-неяк українці...
Але тут все СПРАВЕДЛИВО.... Отримали те, як собі наголосували...яких президентів та політиків собі наобирали...
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25.07.2022 00:33 Ответить
Якщо припустити, що виборці Зеленського і слуг понесли відповідальність за свій вибір в 2019 році і заплатили своїм життям, рідними, добробутом, тоді мають понести адекватну відповідальність і обрані ними політики. Винуватити тільки жертв продажної влади - це рівнозначно виправдовувати Зеленського і всю шоблу. В демократичних країнах не судять виборців за злочини влади, а судять цих політиків, яких вони обрали і яким довірили державу.
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25.07.2022 01:44 Ответить
А Ви дивилися в той бюлетень? Що Ви про мене знаєте? А загинувші від рашистських бомбардувань маріупольці ? Ми - украінці!
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25.07.2022 04:13 Ответить
Даже після Перемоги а в інше невірю Будуть плякатись що їх обдурили Нівіноватая Я. Ну ну
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25.07.2022 01:06 Ответить
Какой, процент сметунов ,в этих 800000 . Кто из них голосовал за Зеленского , и жоп всех мастей . А я писал и пишу, не хотите быть бомжами , меняйте Зеленского с бандой , для начала Ермака и Татарова . А с Верещук, спросите за ЮГ. Лохов опять ******* , подписав зерновые угоды
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25.07.2022 02:42 Ответить
Зе!мразь верещук решила срубить бабла и за одно пропиариться, **** собирается на выборы...
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25.07.2022 05:02 Ответить
Живу под Киевом. Огромное количество пустующих домов (большая часть с подведённым газом, электроснабжением ), от маленьких на одну семью до огромных на 3-4 семьи. Что мешает власти в военное время использовать этот ресурс что бы спасти людей ?
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25.07.2022 08:16 Ответить
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
https://petition.president.gov.ua/petition/140908
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25.07.2022 09:30 Ответить
Являюсь коммерческим директором компании по производству модульных домиков в г. Славутич (Киевская обл.). Для общего понимания 1 м2 у нас стоит в 2-3 раза дешевле аналогичного жилья у поляков - около 400$. Ни одного заказа от государства не поступило. У коллег (а мы общаемся) - такая же ситуация. Возникает вопрос.. почему в стране дефицит жилья, финансирование идем в миллиардах долларов - а мощности украинских компаний оплачивающих налоги, дающих рабочие места - не загружены на 200% ?
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25.07.2022 09:50 Ответить
Державні замовлення на вітчизняні підприємства для влади не вигідні, бо не кожен підприємець готовий просто так за "милість влади" віддячувати хабарями і відкатами. Тому влада буде освоювати держбюджет для свого утримання, а вимагати від Заходу допомоги для вимушених переселенців. Зараз для цих зелених покидьків ідеальний час, коли їм можна по максимуму "прибарахлитись" уникнувши відповідальності списавши все на війну.
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25.07.2022 10:59 Ответить
А шо там насчьот шатлів на Чонгарі?
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25.07.2022 11:01 Ответить
8 млнів виїхало, є де розмістити потерпілих. Купа пустих сел з прийнятними хатами, подекуди ще й з газом.
Але для цього потрібна держава і суспільство, а не сринкові злодюги.
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25.07.2022 11:40 Ответить
 
 